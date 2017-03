“Estoy decidido a ser candidato”: Juan Manuel Galán

SEMANA: ¿Cuáles son los retos de su partido?

JUAN MANUEL GALÁN: El liberalismo tiene que construir una propuesta de centro. Hoy hay una gran división entre la derecha capturada por el uribismo y los conservadores, por un lado, y la izquierda, que ya tiene candidatos, por el otro. Esa propuesta de centro debe enriquecer el proceso de paz, cuya discusión se ha venido reduciendo a la legalización de las Farc y al blindaje jurídico de los acuerdos de paz. Es absurdo que justo cuando se logra terminar una guerra de 50 años, nadie esté hablando de las causas objetivas del conflicto: los derechos a la tierra, a la participación política, las garantías de no repetición, la lucha contra la pobreza, la necesidad de reparación a las víctimas, la presencia del Estado.

SEMANA: Hace dos semanas La U anunció que tendrá candidato único a la Presidencia. ¿Qué pasará con los liberales?

J.M.G.: Habrá un candidato propio e idealmente elegido a través de una consulta abierta. Tenemos el reto de interpretar al 60 por ciento de los colombianos que no votan, con una propuesta renovada, así como a las bases liberales que hay en otros partidos como La U y Cambio Radical.

SEMANA: ¿Ha hablado sobre esta propuesta de consulta con otros precandidatos liberales como el senador Luis Fernando Velasco y, eventualmente, Humberto de la Calle y Juan Fernando Cristo?

J.M.G.: Sí. Creo que ellos comparten la idea de que si en el partido tomamos decisiones amañadas y no escogemos candidato contando con la voz de la ciudadanía estaríamos dándole un espaldarazo a la paz.

SEMANA: ¿Incluso Humberto de la Calle?

J.M.G.: Sí, lo veo cada vez más proclive a la idea de participar en una consulta.

SEMANA: ¿Qué opina de la posibilidad de que César Gaviria vuelva a asumir como jefe del partido?

J.M.G.: Gaviria fue el primer candidato liberal elegido por consulta popular. Una persona como él ofrece garantías y entiende la importancia de que el candidato no se escoja en convenciones cerradas. Creo que es la persona ideal para ofrecer garantías y que está comprometido con la consulta popular.

SEMANA: Mucho se ha especulado sobre posibles alianzas con La U para las presidenciales, ¿en qué está la relación de los liberales con ese partido?

J.M.G.: Si nos ponemos de acuerdo en la idea de defender el proceso de paz más allá de la mecánica de la reintegración de las Farc veo posible una alianza. Hemos coincidido mucho y no veo por qué no seguir haciéndolo. Además solo generando propuestas para acabar con las causas objetivas del conflicto podemos volver a hacer de la paz un tema rentable políticamente. Hoy las discusiones de la paz no le interesan a muchos ciudadanos porque están inmersos en una gran polarización entre el Sí y el No, entre uribistas y santistas, entre guerreristas y pacifistas.

SEMANA: Y con los independientes como Fajardo o los verdes, ¿ve alguna posibilidad de alianza?

J.M.G.: Creo que los independientes están más cerca de las banderas liberales que de las banderas antipaz. Pero son ellos quienes tienen que definir si les interesa más acercarse a la izquierda que hoy representan candidatos como Robledo o a una propuesta liberal y de centro.

SEMANA: ¿Qué opina de que la lucha contra la corrupción se esté perfilando como el tema principal de la agenda electoral?

J.M.G.: Me preocupa que ese tema sea una simple bandera electoral. Lo que es serio no es decirle a la gente lo que quiere oír, sino lo que necesita saber. Más que normas hay que proponer acciones. Por ejemplo, que los medios de comunicación y la oposición puedan acceder con mayor facilidad a la información pública para sustentar denuncias. En eso insistiremos la semana entrante en el Congreso, cuando se dé la discusión del Estatuto de la Oposición. Frente a la financiación de las campañas, no se trata solo de castigar fórmulas de financiación ilegal, como se ha dicho hasta ahora, sino de abrir formas de financiación legal.

SEMANA: Con su decisión de participar en una consulta liberal, usted sacrificaría su campaña al Congreso. En un escenario de incertidumbre, ¿no es un riesgo muy alto?

J.M.G.: No. Es un acto de responsabilidad. Estoy decidido a ser candidato presidencial y a presentar, desde el liberalismo, una propuesta para 2018. Desde el partido me propondré impulsar nuevas formas de hacer política y apoyar una paz incluyente y que le responda a 8 millones de víctimas que están esperando verdad, justicia y garantías de no repetición.