Ordóñez, Barguil y Navarro, se amplía la baraja de presidenciales

Este fue un lunes movido en materia de candidaturas presidenciales. La baraja se amplió tras el anuncio de otros tres dirigentes que manifestaron su deseo de participar en el debate electoral del 2018. El exprocurador Alejandro Ordóñez, el expresidente del Partido Conservador, David Barguil, y el senador de la Alianza Verde, Antonio Navarro Wolff, se sumaron a la baraja.

Aunque se daba por hecho que Ordóñez sería una carta segura para las elecciones, el exprocurador mantenía el dilema sobre cómo sería su participación. Tuvo conversaciones con el Partido Conservador, a los que les exigió declararse en oposición al gobierno del presidente Juan Manuel Santos, pero ante el silencio del Directorio a su petición, prefirió buscar el camino de las firmas para inscribir su candidatura.

Este lunes, Ordóñez hizo el anuncio y publicó un video en el que, acompañado de toda su familia, aceptó el reto de ser candidato como se lo han pedido, según él, numerosos ciudadanos.

“Para defender mi familia, su familia, nuestras familias he tomado una decisión. Un grupo de ciudadanos ha decidido recolectar firmas para promover mi nombre como candidato presidencial. He aceptado ese reto”, dice Ordóñez en el video.

"Para defender mi familia, su familia, nuestras familias he tomado una decisión. Un grupo de ciudadanos ha decidido recolectar firmas para promover mi nombre como candidato presidencial. He aceptado ese reto", dice Ordóñez.

Desde el año pasado, cuando el Consejo de Estado anuló su reelección como procurador general, Ordóñez empezó a recorrer el país, participó de las multitudinarias marchas del uribismo, y fue uno de los negociadores del No tras el plebiscito del 2 de octubre.

Con el lema ‘Por mi familia, firmo Ordóñez’, el Comité Promotor que fue presentado este lunes deberá recoger 386.148 firmas para poder inscribir al exprocurador en las próximas elecciones. Tendrán hasta el mes de diciembre para hacerlo, pues la campaña en firme comenzará el 27 de enero, cuatro meses antes de la primera vuelta.

Al anunciar su candidatura, Ordóñez también presentó su carta de renuncia al Partido Conservador, la cual dirigió al senador Hernán Andrade, actual presidente de la colectividad.

“El pasado 1 de febrero dirigí una carta con el propósito de que los directivos de nuestra colectividad tomaran la decisión correcta de retirarse del gobierno Santos y ejercer una oposición patriótica y digna a quien tanto daño le ha causado a nuestro país”, recordó Ordóñez en la carta.

“El prolongado silencio a mi carta y la conducta sumisa de algunos de sus directivos y congresistas a este gobierno, me dan a entender inequívocamente que el actual Partido Conservador no le hará frente a esa realidad y lamentablemente continuará al servicio de quien representa los antivalores que desde muy temprano nos enseñaron a combatir. Ese silencio cómplice me indica que las puertas, que nos deberían llevar a una propuesta que reivindique el anhelo del ideario conservador, seguirán cerradas por algún tiempo”, agrega.

Por eso, asegura Ordóñez en la carta, “he decidido con profunda tristeza retirarme, desde ya, de mi propio Partido y emprender con un Grupo Significativo de Ciudadanos el reto de rescatar a nuestra patria de la mala política, promoviendo con firmeza la defensa de la institucionalidad; la libertad y el orden, pilares de la verdadera paz; la protección de la familia, el derecho a la vida y el bienestar social de todos los colombianos”.

Ordóñez lleva meses recorriendo el país, como él mismo lo asegura, y podría hacer parte de una consulta interpartidista con el Centro Democrático para que las llamadas fuerzas del No en el plebiscito lleguen cohesionadas a la primera vuelta. Sin embargo, el uribismo, que tiene cinco precandidatos, de momento mantiene la idea de llegar en solitario al 27 de mayo del año entrante.

Barguil por los conservadores

Por los lados del Partido Conservador se produjo una sorpresa. Un grupo de representantes a la Cámara le han pedido a David Barguil, quien fue presidente del partido, y quien trató de promover la independencia frente al gobierno de Juan Manuel Santos, que presente su nombre al escrutinio de la Convención conservadora, donde se escogerá al candidato presidencial de la colectividad. De momento, si se deja seducir por estos cantos de sirena, Barguil se sometería a una contienda en la que la exministra Marta Lucía Ramírez, candidata del partido en el 2014, también contempla participar para representar las bases conservadoras.

Navarro se enfrentará a Claudia

Este lunes, el partido Alianza Verde conmemoró sus primeros diez años de existencia, los cuales fueron celebrados por su militancia en una convención en la que el senador Antonio Navarro Wolff manifestó su intención de participar en las próximas elecciones.

Su nombre se suma al de la también senadora Claudia López, la primera en anunciar su aspiración presidencial. Los dos, en consecuencia, se someterán a un mecanismo para definir candidato único.

Según lo acordado por los directivos de la Alianza Verde, en el mes de septiembre, en el marco de la Convención del partido, se hará esa definición. El candidato que resulte ganador, se sometería a una consulta interpartidista con otros partidos alternativos e independientes.

En los últimos meses Claudia López y el propio Navarro han tenido conversaciones con Sergio Fajardo, de Compromiso Ciudadano, y Jorge Enrique Robledo, del Polo Democrático, para impulsar una tercería que pueda ganarle a la presidencia a los representantes de los sectores de la política tradicional.

Ordóñez, Barguil, y Navarro se suman a los nombres que ya han manifestado su intención de participar en el tarjetón de las presidenciales.

Los cinco del uribismo, Carlos Holmes Trujillo, Rafael Nieto, María del Rosario Guerra, Iván Duque y Paloma Valencia; el exministro Juan Carlos Pinzón y el senador Roy Barreras, del Partido de la U; Juan Fernando Cristo y Juan Manuel Galán, por los liberales, además de Marta lucía Ramírez por el conservatismo. Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical. Y aún se esperan definiciones por los lados de Humberto de la Calle y la exministra Clara López. Es así como la baraja de presidenciales comienza a decantarse.