Humberto de la Calle pide valeriana para Uribe

Como reza el conocido refrán: para dialogar se necesitan dos. Por eso, son varios los precandidatos presidenciales que han acogido en su discurso electoral la reconciliación y han preferido alejarse de la polarización que ha sido la tendencia principal de las últimas dos contiendas presidenciales.

Uno de los que ha venido haciendo esa tarea es el exgobernador de Antioquia, Sergio Fajardo, quien ha realizado una campaña sin ingresar al terreno de la polémica del proceso de paz, Venezuela, las Farc y los demás temas de la agenda política nacional.

Este lunes Juan Carlos Pinzón dijo en La W que lo más importante en esta campaña presidencial era trabajar por un país mejor, con educación, empleo y alejarse de la polarización. Por eso, evitó responder cualquier pregunta referente al presidente Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe.

Humberto de la Calle también sorprendió este mismo lunes con un trino en el que aseguró que el expresidente Uribe lo había bloqueado de Twitter “impidiendo el diálogo” y pidió una valeriana para el exmandatario.

2) Me doy cuenta que ex presidente Uribe me bloquea en Twitter impidiendo el diálogo. Insisto en el #PlanNacionaldeValeriana