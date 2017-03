La mayoría de colombianos cree que Vargas Lleras será presidente

La carrera electoral acaba de recibir en forma a uno de sus más fuertes competidores: Germán Vargas Lleras. El ex vicepresidente dejó formalmente su cargo el pasado 21 de marzo cuando el Senado en pleno le aceptó la renuncia. Y las encuestas comienzan favoreciéndolo. La más reciente medición publicada por Polimétrica y realizada para Caracol Radio y Red Más Noticias, en alianza con Cifras & Conceptos, dejó ver que goza del favoritismo de la mayoría de los colombianos.

Su candidatura, sin embargo enfrenta una particular situación. Cuando a los colombianos se les pregunta: ¿Quién cree que será presidente?, Vargas Lleras repunta como el primero en la fila con un 22%. El segundo, el ex alcalde de Bogotá Gustavo Petro no se acerca con su 7 %. La tercera es la senadora de la Alianza Verde, Claudia López, con 6 % y el cuarto el exgobernador Sergio Fajardo, con el 4 %. Aunque la encuesta todavía no mide la realidad del uribismo y el candidato de la unidad nacional, pues no se han definido las fichas, por ahora, solo el líder de Cambio Radical tendría un puesto asegurado para la segunda vuelta.

Pero las respuestas son bien distintas frente a otra pregunta: ¿Quién quisiera que fuera el presidente?. Ahí las distancias se acortan. Vargas sigue teniendo el liderazgo pero con 10 %. En ese escenario Gustavo Petro le compite cabeza a cabeza con el mismo 10 %. Claudia López también se acerca, 9 %. Sergio Fajardo tiene 5 %; Clara López, 4 %; Jorge Robledo, 4 %. A Humberto de la Calle no le va muy bien, 2 %. La misma cifra saca Alejandro Ordóñez. Luego van Óscar Iván Zuluaga, Juan Manuel Galán y Carlos Holmes, todos con apenas el 1 %.

A Vargas le pasa algo similar frente a la segunda vuelta. Entre los que saben, casi nadie cree que vaya a quedarse por fuera. Tiene también el primer lugar con un 19 %. Pero el orden se mantiene. Gustavo Petro y Claudia López le siguen con el 8 %. Luego están Sergio Fajardo, Clara López, Jorge Robledo y Alejandro Ordóñez.

La encuesta también arroja datos interesantes respecto a la favorabilidad de los personajes que están lanzándose al ruedo. El que sale mejor librado en este frente es Sergio Fajardo. El 45% tiene una imagen favorable de él frente a un 16 % de imagen desfavorable. Le sigue Clara López con 42 % de favorable y 33 % de desfavorable. La tercera es Claudia López con 41 % de favorable y 20 % de desfavorable. Gustavo Petro tiene ambas caras de la moneda casi iguales. El favorable es de 40 % y el desfavorable de 38 %. Y Germán Vagas Lleras, por segunda vez, tiene una imagen negativa que supera la positiva: 44 % contra 37 %. Algo similar había sucedido hace algunas semanas en una encuesta de Gallup.

Sin embargo, la situación de Vargas en ese sentido es mucho menor que la de muchos otros que quieren enfrentarse a él. Por ejemplo, Piedad Córdoba tiene 59 % de imagen desfavorable frente a 17 favorable. Otro personaje cuyo negativo casi dobla su positivo es Juan Fernando Cristo: 29 % contra 15 %. En esa situación también se encuentra Alejandro Ordóñez: 34 % contra 16 %.

La encuesta del Centro Nacional de Consultoría y CM& entrega otro tipo de conclusiones. Frente a la pregunta cree usted que estas personas podrían llegar a ser presidentes en 2018, Vargas Lleras obtiene el primer lugar con 47 %. Le sigue Sergio Fajardo, 43 %; Humberto de la Calle, 33 %; Clara López, 30 %; Óscar Iván Zuluaga, 30 %; Claudia López, 29 %; Juan Manuel Galán, 27 %; Gustavo Petro, 26 %; Martha Lucía Ramírez, 23 %; Jorge Enrique Robledo, 21 % y Alejandro Ordóñez, 19 %.

Quienes respondieron esa encuesta también aseguran que pasaran a la segunda vuelta: Vargas Lleras (41 %), Óscar Iván Zuluaga, quien anunció su retiro temporal por el escándalo de Odebrecht (20 %), Sergio Fajardo (20%), Juan Manuel Galán (15 %), Gustavo Petro (14 %), Clara López (13%), Humberto de la Calle (12 %) y Claudia López (8 %). En ese escenario de segunda vuelta, los encuestados creen que Vargas Lleras le ganaría a Humberto de la Calle, Gustavo Petro, Iván Duque y Clara López, pero perdería frente a Sergio Fajardo.

Estas serían las conclusiones de los primeros retratos del ambiente electoral cuando los participantes en la carrera presidencial se alistan en el punto de partida. Aunque las tendencias de los electores cambian hasta último momento esta es una fotografía que seguramente alimentará la expectativa de lo que será una de las contiendas más reñidas de los últimos años.e