Roy, el otro precandidato que le apuesta a la paz

En La U, el partido del gobierno, no están tranquilos. Saben que para esta elección presidencial su panorama es de lejos tormentoso. Aún no tienen un candidato único fuerte que le compita al uribismo, al cuarteto de la Claudia López, Sergio Fajardo, Antonio Navarro y Jorge Robledo ni al ‘vargallerismo‘.



Este miércoles el senador de ese partido, Roy Barreras, oficializó su aspiración presidencial por medio de una carta en la que le dice a su partido y a las bases que una vez más quiere ser el que lidere una candidatura única proclamada “con la fuerza suficiente para llevar al partido al triunfo parlamentario y con el claro mandato de liderar una coalición ganadora en las presidenciales del 2018”. En la misiva Roy le pide a la Asamblea Nacional del Partido o la bancada parlamentaria que conduzcan el partido al triunfo” a más tardar el 7 de agosto.

A Roy Barreras se puede analizar de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo, tal como dice el título de su libro biográfico que lanzó en marzo de este año.Tiene buena relación con la gran mayoría de la bancada parlamentaria de su partido, está entre las diez votaciones al Senado (de 21) de su colectividad, con casi 81 mil votos, fue una de las manos que le ayudó al gobierno a tejer algunos proyectos del paquete de paz en el Congreso, como el Estatuto de Oposición y las 16 circunscripciones de paz, y defiende el acuerdo con las farc –que ayudó a desentrancar en la última etapa de su concreción—a capa y espada. Su fortaleza interna es tal, que se en su casa se hacen reuniones con Presdiente a bordo para definir estrategias partidistas y posiciones de bancada.



Barreras quiere ser el abanderado del acuerdo de paz y como lo han dejado ver encuestas como la Invamer-Gallup para SEMANA, Noticias Caracol y Blu Radio, el proceso adelantado con las Farc no tiene muchos adeptos. El 65% de los encuestados no esperan mayor cosa de la implementación de la paz contra 7.8% que sí; y frente al del ELN casi el 70% cree que esas negociaciones en Quito no van por buen camino. Solo un 11% sí lo cree.

Además, en las prioridades que debe tener en cuenta el futuro presidente, según la encuesta, están el desempleo, la salud y la corrupción. La paz está de octavo lugar. Es por eso que Fajardo, Claudia López y Robledo han cambiado de agenda y promueven justamente prioridades que son de alto interés para la sociedad, como la corrupción y el desempleo.

Por eso, hacer de la paz algo rentable electoralmente será uno de sus retos, el cual también compartirá con otros candidatos que están en la misma apuesta como Clara López y Humberto de la Calle. De ahí que Roy también sea defensor de una gran coalición de paz.

El otro punto es que ni Roy Barreras ni el exembajador de Colombia en Washington, Juan Carlos Pinzón, que se da por descontado que estará en la pelea por la candidatura, obtienen mayor cifra en las encuestas. Si bien en la de Invamer-Gallup el senador no fue medido, Pinzón sí resgistró pero quedó de último de entre 12 posibles candidatos, con apenas 2.4% en la intención de voto. Y a diferencia de Roy, Pinzón no está en un momento de luna de miel con el mandatario.

Mientras tanto la reflexión existencial en la U es si el Partido se debe ir a la primera vuelta sin candidato para no quemarse y luego mirar si apoyan a Vargas Lleras, que caería muy mal en los sectores de Roy Barreras y Armando Benedetti, pues no simpatizan con él, o arroparse con la coalición de la paz, que eventualmente lideraría también Humberto de la Calle, Clara López, Juan Fernando Cristo o Juan Manuel Galán. Todo dependería de quienes pasen en la primera vuelta.



También el punto es cómo se cuente la historia en la contienda. Siendo esta elección presidencial decisiva para la implementación de un proceso de paz que desgastó significamente al gobierno, especialmente por el mensaje efectivo de un líder de la oposición grandilocuente y certero, en Palacio necesitan otro que contrarreste ese tipo de discursos y convenza a los lectores sobre la importancia de la realidad de paz, mientras hábilmente agrupa otras corrientes que construyen otra historia de igual necesidad para el país.



El presidente Santos tendrá la tarea de observar y mirar a quién le dará su bendición para que continúe con su legado, luego del cónclave que se realizará en los próximos días, tal como lo contó SEMANA, conclusión a la que llegaron los parlamentarios en una cena que ofreció en su propia casa, con presidente a bordo, el primer -y hasta el momento único- precandidato presidencial de La U.