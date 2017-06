ELN confirmó que tiene secuestrados a los dos holandeses

Los periodistas holandeses Derk Johannes Bolt, de 62 años, y su camarógrafo, Eugenio Ernest Marie Follender, de 58 años, que llegaron a Colombia para grabar los testimonios de un nuevo caso para el programa Spoorloos, se encuentran en poder del ELN.

Así lo informó este jueves la guerrilla a través de una de sus cuentas de Twitter: "El Frente de Guerra Nororiental informa que los periodistas Holandeses, se encuentran en buen estado de salud y serán liberados con un comunicado".

Horas antes de que se conociera la noticia, a través de un comunicado esa guerrilla señaló que "de verificarse que, efectivamente, fueron detenidas por esta organización y comprobarse que son periodistas serían liberados. Eso sí, entregados a una comisión humanitaria para garantizar que regresen a la libertad sanos y salvos".

Según se ha dicho, los dos reporteros se encontraban en la zona recogiendo testimonios para su siguiente programa. Su trabajo consiste en revelar los dramas de personas separadas de sus familias y para ello buscan casos por todo el mundo. En Colombia, venían a facilitar el reencuentro de un joven con su padre biológico que vive en Tarra (Norte de Santander).

Sin embargo, la cita programada para este lunes festivo nunca se dio. Según versiones iniciales, los holandeses fueron retenidos en el corregimiento de Filo Gringo, jurisdicción de Tarra, y nunca llegaron al encuentro. La Defensoría del Pueblo fue la primera que confirmó lo hechos.

Como parte de las estrategias que se vienen adelantando para conseguir su pronta liberación, el Embajador de Holanda en Colombia viajó en la tarde del lunes a Cúcuta para contribuir a facilitar la entrega de sus connacionales. Además, unidades del Gaula de la Policía también se encuentran en la zona para iniciar las investigaciones mientras se adelantan las negociaciones con el grupo guerrillero.

¿Cese al fuego?

El martes, el jefe negociador del gobierno con esta guerrilla, Juan Camilo Restrepo, advirtió que la retención de los comunicadores "dificulta" las negociaciones con el ELN, que inició los diálogos de paz en febrero en Quito en medio de la conflagración.



Los secuestros son un punto sensible en las negociaciones de paz y el gobierno ha exigido en reiteradas ocasiones que se detenga esta práctica para que avancen las pláticas, que buscan poner fin a más de medio siglo de conflicto.



El ELN ha reiterado de su lado que el "cese al fuego bilateral es una necesidad inaplazable", una tesis que defiende desde el inicio de las negociaciones.



Pero Restrepo recordó este jueves que es imprescindible un "cese de hostilidades", y en especial de los secuestros, las extorsiones, el reclutamiento de menores y los ataques a infraestructuras y oleoductos.



"La posición del gobierno es: estudiaríamos la posibilidad de un cese al fuego siempre y cuando vaya acompañado de un cese de hostilidades, sino no es viable un cese al fuego", insistió Restrepo.



Como muestra de su interés por las negociaciones de paz, este jueves el ELN también reiteró en un comunicado que "no tiene ninguna responsabilidad en el atentado" del sábado contra un centro comercial de Bogotá, que dejó tres muertos, incluida una ciudadana francesa.



"Esa modalidad sólo puede tener como fin deslegitimar a la insurgencia y a los procesos de diálogos, participación y paz", expresó.



En paralelo, prometió que redoblará los "esfuerzos" en la Mesa de Quito "para lograr consensos, avanzar en acuerdos humanitarios e iniciar con premura el proceso de participación de la sociedad".



Con las pláticas con el ELN, el gobierno busca la "paz completa" tras la firma en noviembre de un acuerdo con las marxistas Farc, principal y más antigua guerrilla del continente.