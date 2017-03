La encuesta que sorprendió a todos los políticos

La medición realizada entre el 17 de febrero y el 4 de marzo por Ecoanalítica, la firma encuestadora del ex Registrador Carlos Ariel Sánchez, arrojó resultados bastante sorpresivos respecto a la intención de voto de los colombianos en 2018 y sobre la manera cómo han cambiado las tendencias en las últimas semanas.

Primero, llama la atención que según las firmas encuestadoras tradicionales, ha sido tendencia de los últimos diez años que la mayoría de colombianos decían identificarse con el Partido Liberal. En esta, una de cada tres encuestados afirma ser del Centro Democrático. Según eso, el país se está derechizando y Álvaro Uribe sigue siendo uno de los líderes con mayor capacidad de movilización política.

En términos partidistas, también sorprende que los votantes del Partido Alianza Verde (19.51 por ciento) casi tripliquen a los del Polo Democrático (7.35 por ciento) y quintupliquen a los del Partido Liberal (4.18 por ciento). Según la medición, el Partido Conservador estaría a punto de desaparecer, solo el 2.7 por ciento de los ciudadanos se identifican con él.

La encuesta analiza las posibilidades de los precandidatos en cada partido. En el caso del Centro Democrático, queda en evidencia que la decisión de Oscar Iván Zuluaga de congelar su campaña, termina rebarajando el panorama político y obligando a Álvaro Uribe a pensar en nuevas opciones para completar su baraja de aspirantes. Si bien el Senador Iván Duque tiene el apoyo de uno de cada cinco electores de ese partido, sorprende que otra quinta parte no tenga claro por quién votar. Así mismo, que Zuluaga tuviera el 48 por ciento en intención de voto, permite pensar que sin él queda un potencial altísimo de electores sin candidato y cuya cercanía será peleada a muerte por Duque, Carlos Holmes Trujillo, ahora María del Rosario Guerra, y los nuevos nombres que Uribe decida presentar a las presidenciales.

En el caso de los liberales esta encuesta es la segunda, junto con el Zoom realizado por el Centro Nacional de Consultoría a comienzos de febrero, en la que Humberto de la Calle sobrepasa al senador Juan Manuel Galán quien, paradójicamente, ha sido quien más ha insistido en que las toldas rojas realicen una consulta interna para escoger candidato. Hasta ahora se pensaba que la recordación del apellido Galán sumada a la imagen favorable del senador seguiría dándole ventaja, pero en esta encuesta, a diferencia incluso de la del Centro Nacional de Consultoría, la intención de voto por el ex jefe del equipo negociador con las FARC, duplica a la del senador liberal.

En lo que concierne a la U, la situación del Partido es preocupante. Ocho de cada diez electores dicen que no tendrían por quien votar en el partido y los niveles de identificación con el embajador Juan Carlos Pinzón y el senador Roy Barreras son muy bajos. Este es el partido en el que, hasta el momento, menos definiciones hay sobre potenciales candidatos.

Por los lados del partido Alianza Verde también hubo sorpresas. Claudia López supera a Sergio Fajardo con 70 puntos frente a 21. Lo sorprendente es que hasta el momento Fajardo había punteado en las encuestas. No obstante, vale la pena anotar que el ex alcalde de Medellín no ha anunciado que hará parte de este partido, es identificado como independiente y está armando su propio movimiento político.

En el Polo, Robledo arrasa con cerca del 70 por ciento del apoyo, mientras que la ministra de trabajo, Clara López, apenas logra un veinte por ciento. Sin embargo, la encuesta no considera que, por ahora, el Polo tomó la decisión de que Robledo será el candidato único y de que es probable que Clara decida presentarse por firmas. Lo que sí es un hecho es que Robledo ha demostrado tener mayoría entre los cuadros del Polo que tienen representación en los organismos directivos del partido.

Por último, entre los conservadores llama la atención que por casi dos puntos, Alejandro Ordóñez le gane a Marta Lucía Ramírez. A diferencia de esta precandidata, el ex procurador nunca se había medido en elecciones y en las mediciones hechas hasta el momento siempre aparecía por debajo de la exministra de Defensa.

Las encuestas de intención de voto para las presidenciales se advierten prematuras, pues los partidos ni siquiera han definido las reglas internas con las que escogerán candidato.

Adicionalmente, a más de un año de la primera vuelta, hay mucho ruido sobre alianzas y coaliciones, lo cual despista más a los votantes. Con tantos aspirantes en el sonajero, las cifras pueden variar semana a semana. Pero incluso con esa consideración, es evidente que esta encuesta dará de qué hablar.