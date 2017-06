El perdón de Peñalosa a los maestros

Las imágenes de los maestros recibiendo chorros de agua desde las tanquetas del Esmad el pasado viernes causaron miles de críticas a la Policía Nacional y al gobierno de Bogotá por el tratamiento que se les dio a los protagonistas del paro nacional.

Según las denuncias de los educadores hubo exceso de fuerza por parte del cuerpo antimotines que se vieron reflejados en golpes y uso de gases lacrimógenos.

Vea: El ABC del paro docente

Los maestros se agolparon hacia la tarde sobre la calle 26, importante arteria vial que conecta el centro de la capital con el occidente de la ciudad, impactando de forma directa el tráfico hasta de Transmilenio. La presencia y accionar del Esmad caldeó los ánimos hasta que hubo enfrentamientos que dejaron a algunos maestros heridos.

No es Venezuela, es Bogotá donde el #ESMAD reprime violentamente a docentes en paro. pic.twitter.com/lqzJ6TIa6E — Alejandro Nariño (@Crear_Paz) 9 de junio de 2017

El alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, es la primera autoridad que pide excusas por el episodio. "A nombre del Estado ofrezco disculpas por los excesos que haya cometido el Esmad”, dijo. También añadió que “también le pido a todos los manifestantes que, por más legítimas que sean sus protestas, no bloqueen los sistemas de transporte masivo en esta ciudad”.

Tanto gobierno nacional como distrital han sido enfáticos en respaldar el derecho a la protesta sin bloqueos de las vías. “Los maestros tienen derechos a protestar, pero hay otros millones de personas que tienen derecho a poder movilizarse para ir al trabajo, o ir a su vivienda”, dijo Peñalosa este sábado.

Lo que sucedió el viernes complica aún más las relaciones del gremio de los educadores con el Gobierno Nacional. El Ministerio de Educación Nacional emitió el pasado 7 de junio una directiva según la cual los profesores tendrán que reponer las clases perdidas por el paro para recibir el salario de los días no trabajados. En el documento que, según la cartera educativa, "tiene la finalidad de incentivar la reposición de clases", se pidió a cada Secretaría de Educación que elabore una modificación del calendario académico en el que se precise la reposición efectiva de cada día no laborado.

Le puede interesar: El Esmad dispersa marcha de docentes en Bogotá

El paro nacional de maestros empezó el 11 de mayo con unos 320000 actores de la educación que se sumaron en todo el territorio nacional. Entre las demandas de los profesores está la nivelación salarial, mayor presupuesto para el sector, un nuevo sistema de salud y una bonificación anual entre otros pedidos.

"Estamos en una encrucijada: corrupción o educación. Este es un país rico pero cada rato se lo roban": Carlos Rivas, presidente de Fecode

El descontento de los maestros viene desde el 28 de febrero, fecha en la que Fecode convocó a los docentes a una jornada de movilización nacional y radicó un pliego de peticiones ante el Ministerio de Educación (MEN) que contempla 30 puntos divididos en siete ejes: política educativa, carrera docente, económico, bienestar, salud, prestacional e institucional.

Entre las principales concesiones que aceptó el gobierno en los principales paros está el de los trabajadores estatales y educadores que pactaron un incremento salarial para 2017 de un punto por encima de la inflación de 2016. Es decir, un incremento de 6,75. Los sindicatos pedían un aumento de inflación más 5 puntos porcentuales (10,75 por ciento).

En diálogo con Semana Educación, Carlos Rivas, presidente de Fecode, explicó el panorama y las exigencias del gremio. "El Estado tiene la responsabilidad de que los corruptos devuelvan la plata porque los que roban no son los pobres, son los ricos, y a ellos debería caerles el peso de la ley. El presidente no nos puede salir con la disculpa de que no hay plata, dijo.

En contexto: Paro docente: "No tenemos los recursos", Juan Manuel Santos

Para 2018 será lo mismo. Un punto por encima de la inflación, pero si el PIB llega a crecer más de 2,4 por ciento este año, el aumento será de 1,2 puntos. El aumento salarial beneficia a 1,2 millones de empleados públicos, militares, policías, jueces, médicos y a todos los docentes. Es más, para los maestros –dado el plan de nivelación salarial acordado en 2015– el aumento será de 8,75 por ciento. Sin embargo, estos están pidiendo que dicha nivelación se extienda hasta 2020 y 2021, así como una bonificación adicional de más de 400.000 millones de pesos.