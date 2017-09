“La reforma política parece hecha para los intereses de los congresistas"

SEMANA: ¿Qué ha pasado con el posicionamiento de Aurelio Iragorri como presidente del Partido de la U?

Armando Benedetti: El 17 de junio sin consultarle al presidente Juan Manuel Santos y al mismo Iragorri dije que él debería ser el nuevo presidente del partido; a lo que Iragorri dijo que no. Pero después de una charla que tuvo con el presidente Santos, decidió aceptar. Sin embargo, últimamente he visto que Iragorri le está mamando gallo al tema de la presidencia, algo que no va a poder seguir haciendo porque yo no puedo continuar.

SEMANA: ¿Por qué dice que le está “mamando gallo” al asunto?

A.B.: Él no ha querido reunirse con nosotros, y hasta que no aparezca no podemos hacer el Congreso Nacional.

SEMANA: ¿Él está en vacaciones?

A.B.: Jum, esa no me la sé. La verdad no sabemos dónde está, pero eso no importa, lo que necesitamos es que aparezca.

Puede leer: Cambios en la cúpula de La U

SEMANA: ¿Y si él se retracta y ya no quiere la presidencia del partido?

A.B.: La opción del no, no existe. No se puede retractar, no hay plazo.

SEMANA: Igual dicen que la bancada tampoco lo quiere de a mucho...

A.B.: Yo he escuchado eso, pero uno no está para gustarle a todo el mundo.

SEMANA: ¿Que no se posicione les significa un retraso en el cronograma al partido?

A.B.: No, porque es hasta diciembre que se definen las listas parlamentarias. Esta octubre y noviembre para que aparezca.

Le recomendamos: El ranking de los partidos políticos y la confianza de los colombianos

SEMANA: Hablando de otra cosa, ¿Cómo ve la reforma política?

A.B.: Esta reforma la estoy viendo como una especie de arbolito de navidad, cada uno le cuelga un adorno, el que más le guste y le convenga . Está clarísimo que el sistema que usamos para elegirnos es perverso, conlleva al clientelismo y está lleno de reglas gaseosas y sin dientes. Por lo tanto creo que sí hay que buscar la manera de reformar la manera de elegirnos.

SEMANA: Pero ¿le gusta esta reforma?

A.B.: Esta reforma parece hecha para los mismos intereses de los congresistas, no tiene nada novedoso ni audaz. Y lo que hizo la Misión Especial Electoral fue tan ingenuo que tampoco sirvió.

SEMANA: ¿Está de acuerdo con Rodrigo Lara cuando dice que es una reforma hecha para el beneficio de personas como Juan Fernando Cristo y Sergio Fajardo?

A.B.: No sé si él tenga razón pero esa declaración es la prueba fehaciente de que todo el mundo está legislando para su propio beneficio olvidando que el Legislativo no está en su mejor momento.

SEMANA:¿Qué opina del artículo que dice que se le prohíbe acceder a un cargo público a las personas que no hayan votado en las elecciones anteriores?

A.B.: Que deben haber otras ideas más audaces e inteligentes para fomentar el voto. Esa claramente no es la solución.