“Atari fue la primera que creó la industria de los videojuegos”

En los últimos años de la década del sesenta, Nolan Bushnell estudiaba ingeniería eléctrica en la Universidad de Utah cuando se encontró con la sempiterna Spacewar de Steve Russell en el mainframe PDP-1 y incluso con Tenis para dos de Willie Higinbotham, un juego de osciloscopio ideado en los años cincuenta.

Encantado por los primeros intentos de los videojuegos, y después de haber dirigido un negocio de maquinitas mecánicas, Bushnell creó la primera máquina de juegos de arcade, Space Computer en 1971. Pero Bushnell quería más.

Y fue en 1972 cuando Bushnell, junto con sus compañeros Ted Dabney y Al Alcorn, formaron Atari, en el que su primer esfuerzo, Pong - inspirado en un juego de tenis en la consola Magnavox Odyssey- fue el primer videojuego comercialmente exitoso.

Y esta semana Nolan Bushnell, el denominado por muchos como el padre de la industria de los videojuegos, estuvo en Colombia dictando una conferencia en el foro de Colombia 4.0, organizado por el Ministerio de las TIC. El creador de Atari habló con SEMANA sobre el papel de su empresa en la industria de los videojuegos y sobre su espectacular declive.

SEMANA: Usted es conocido como el “padre de los videojuegos”. ¿Dónde empezó todo?

Nolan Bushnell: Todo comenzó en la universidad. Yo estudiaba en la universidad de Utah y allí tuvimos acceso a un juego que se llamaba ‘Spacewar’, que se podía jugar en un computador DEC PDP-1. Allí vimos un potencial y nos preguntamos con algunos de mis compañeros si podíamos ganar dinero con ello.

SEMANA: Y así fue que nació Computer Space, el primer videojuego de maquinitas...

N.B.: Exacto. Computer Space era una versión mejorada de Space War y para jugarlo se debía introducir una moneda. Lo comercializamos en bares, tabernas, tiendas y diferentes locales pero no tuvo el éxito que queríamos. Así que tuvimos que pensar en otra cosa.

SEMANA: ¿Previó en algún momento que podría ganar dinero haciendo videojuegos?

N.B.: Sí, siempre pensé que los videojuegos podrían servir para ganar dinero. Pero para ello, tenía que ser capaz de hacerlos lo suficientemente barato para poder venderlos en los locales de arcades o bares.

SEMANA: Hablemos de su tiempo en Atari. ¿Fue el comienzo de la empresa el nacimiento de la industria de los videojuegos?

N.B.: Sí. Totalmente. Fuimos los primeros que realmente crearon un negocio sostenible a través de la venta de videojuegos.

SEMANA: ¿Cuál es la historia detrás del Atari 2600? ¿Quién tuvo la idea de llevar esos juegos de maquinitas a los hogares?

N.B.: Siempre supimos que había un mercado doméstico, pero nuestra tecnología todavía era insuficiente. Atari comenzó antes de que existieran los microprocesadores y los primeros que salieron no eran lo suficientemente fuertes para hacer vídeo, pues estaban hechos principalmente para calculadoras. Sin embargo, finalmente vino uno, el 650, y sentimos que con el chip podíamos hacer nuestro propio juego.

SEMANA: ¿Cuál fue el éxito de Pong?

N.B.: Pong no fue el primer juego de su tipo. De hecho, el primero fue un juego de tenis de osciloscopio por un tipo llamado Willie Higginbotham. Jugamos uno de esos en las computadoras de la universidad y luego vimos el juego de tenis de mesa de Magnavox, una empresa que como nosotros ya estaba desarrollando videojuegos. El de ellos no era muy divertido así que le hicimos un pequeño cambio. Lo hicimos un juego. Porque la esencia de Pong es la forma en que funciona la barra o raqueta, pues dependiendo de donde golpee la pelota, la raqueta determina el ángulo en el que se desprende. Ese pequeño tweak fue lo que hizo Pong realmente especial.

SEMANA: ¿Fue el éxito de Pong y del 2600 algo que se podía predecir? ¿Te diste cuenta que tenías una mina de oro en tus manos? Todo el mundo dice que juntos crearon la industria de videojuegos.

N.B.: Sí. Era muy fácil predecir porque siempre supimos que había un gran apetito para los juegos y la gente iba a pagar mucho dinero por ellos. Estábamos bastante seguros de que con los precios más bajos los juegos serán viables en el mercado.

SEMANA: Pero entonces usted se fue de Atar... ¿Por qué tomó esa decisión cuando la compañía estaba en sus mejores años?

N.B.: Bueno, ahora que lo pienso lo mejor para la empresa habría sido sacarla al mercado, pero necesitábamos una inyección fuerte de capital para llevar los 2600 al mercado. Siempre estuvimos cortos de dinero y cuando estábamos listos para llevarla al mercado de valores hubo una crisis y ahí llegó el comprador.

SEMANA: ¿Se arrepiente de la decisión de alejarse de su propia empresa?

N.B.: Sí. Bueno, yo siento que podría haber servido para reducir el nivel de locura que entonces se vivía en la empresa. Cuando dejé la idea y la filosofía de Atari cambió y los mejores diez años que tuvimos los perdimos.

SEMANA: Mirando desde afuera, ¿Pudo prever la caída de Atari en los años 80?

N.B.: Sí, de hecho pensé que iba a suceder más temprano.

SEMANA: Desde una visión empresarial, ¿cómo se puede explicar que una empresa que era líder en un cierto punto del tiempo como Atari descendió tan rápido y fácilmente?

N.B.: Es simple: la administración. Eran idiotas. Ninguno de los ejecutivos de Warner sabían algo de videojuegos, así que ¿cómo podrías entender lo que los jugadores quieren? Sólo eran burócratas del marketing.

SEMANA: ¿A veces no mira hacia atrás y piensa que debió quedarse en el negocio?

N.B.: Si y no. Nunca lo dejé, sólo que he estado en diferentes áreas. Estoy bastante feliz con mi vida.

SEMANA: ¿Está orgulloso de lo que la industria de los videojuegos se ha convertido?

N.B.: Casi. Me gusta el mundo de los juegos móviles. Me gusta también toda la idea de los deportes, creo que es divertido. Creo que hay todavía un montón de oportunidades, pero me gustaría ver más innovación.