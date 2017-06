“No estamos alejándonos del gobierno”: director de Cambio Radical

SEMANA: ¿Cómo asume Cambio Radical el hecho de que Germán Vargas Lleras encabece las encuestas?

JORGE ENRIQUE VÉLEZ: Sin ningún triunfalismo. Todo lo contrario, con más ganas de seguir trabajando y haciendo la labor por todos los departamentos con el objetivo de elegir 20 senadores y 35 representantes en los próximos comicios. Por ahora estamos concentrados en una apuesta ambiciosa: duplicar los parlamentarios que hoy tenemos

SEMANA: ¿Qué están haciendo para lograr esa meta?

J.E.V.: La gente ha venido entendiendo que como están las cosas, y según las mediciones, Germán Vargas Lleras es el próximo presidente de los colombianos. Eso ha permitido que al partido lleguen muchas personas que hoy están en el Partido Liberal, en La U, en el Partido Conservador y en otras fuerzas políticas. Estamos creciendo.

Sugerimos: Vargas Lleras y Fajardo toman la delantera

SEMANA: Cambio Radical ha sido una de las colectividades más salpicadas con los escándalos de los avales. Ahora que dice que están recibiendo gente de todos los sectores, ¿cómo garantizar candidatos idóneos?

J.E.V.: Reconocemos que en el pasado nos equivocamos y que tuvimos problemas con algunos avales. Sin embargo, también hay que reconocer que en casos como el de La Guajira, donde el partido había avalado a Oneida Pinto, fuimos nosotros mismos los que ayudamos a destapar todos los temas de corrupción. Ese fue el trabajo que realicé como gobernador encargado junto con el fiscal general, el contralor y el procurador.

SEMANA: ¿Y cómo evitar que en 2018 vuelvan a tener problemas con los avales?

J.E.V.: Vamos a hacer investigaciones sobre cada candidato. Sin embargo, esas investigaciones tienen límites. Los directores de los partidos deberíamos tener acceso a las investigaciones que adelanta la Fiscalía sobre posibles candidatos, y la reforma política ha debido plantear mecanismos que les permitan a los partidos postular candidatos con la certeza de que son transparentes. Pero en la reforma política no se incluyó nada al respecto y esa es una de las razones por las cuales no la vamos a votar.

SEMANA: Pero usted ha dicho que la principal razón por la que no votan la reforma es porque contempla la lista cerrada y ustedes defienden el voto preferente…

J.E.V.: Este es el único país en el mundo en donde el gobierno presenta una reforma política para plantear la lista cerrada faltando ocho meses para las elecciones. El ministro Cristo presentó la reforma para quedar bien con el país, le tiró la papa caliente al Congreso y después renunció.

Infografía:Elecciones 2018: polarización y pesimismo

SEMANA: ¿Y si la lista cerrada fuera aplicada en 2019?

J.E.V: Estaríamos dispuestos a discutir esa posibilidad porque no se estarían cambiando las reglas de juego. Repito: ya se inició el cronograma electoral; ya hay inscripción de cédulas, ya están definiéndose los candidatos. Fue una absoluta irresponsabilidad del exministro Cristo presentar una reforma que en el corto plazo no se puede aplicar.

SEMANA: ¿Cuál era el malestar de Cambio Radical con el ministro Cristo?

J.E.V.: Hay unos antecedentes muy complicados con él. Germán Vargas fue elegido por cuatro años y hasta hace poco no había ninguna inhabilidad para que aspirara a la Presidencia siendo vicepresidente. Pero Cristo presentó la reforma de poderes que le quitó a Vargas la posibilidad de estar un año más como vicepresidente al crearle una inhabilidad. Y recientemente presentó una reforma política que busca cerrar las listas, cuando Cambio Radical es el partido con mayor crecimiento en el país. Esperamos que el nuevo ministro, Guillermo Rivera, tenga una actitud más equilibrada.

SEMANA: ¿Quiere decir que con la lista cerrada Cambio Radical vería limitado su crecimiento?

J.E.V: Ningún partido, excepto los que hasta ahora se habían presentado en listas cerradas como el Centro Democrático, está preparado para ir sin voto preferente.

SEMANA: ¿Qué otros aspectos del proyecto de reforma política le generan dudas?

J.E.V.: La reforma establece que si un candidato tiene una sanción pecuniaria, no se podrá inhabilitar si no hay una sanción de carácter administrativa del Consejo de Estado o una decisión judicial. En otras palabras, que quien tenga este tipo de sanción se podrá posesionar como presidente. Una reforma política no puede tener nombre propio y esta lo tiene: sabemos quién es el candidato que tiene esa dificultad.

SEMANA: ¿Petro?

J.E.V.: Es evidente. Fue sancionado por la Contraloría distrital con una medida de responsabilidad fiscal, por presunta responsabilidad en detrimento patrimonial.

SEMANA: Usted celebró el fallo de la Corte Constitucional que limita el ‘fast track’, argumentando que el Congreso no podía seguir actuando como un notario frente al acuerdo de paz. ¿Están tomando distancia de ese acuerdo?

J.E.V.: Respaldamos el fallo de la Corte sobre el fast track porque esta reconoció que en Colombia hay separación de poderes y nosotros respaldamos esa posición. Claro que hay que respetar los acuerdos de La Habana, pero en Cambio Radical defendemos la posibilidad de que algunos temas puedan discutirse.

Recomendamos: “Cambio Radical no va a apoyar la reforma política"

SEMANA: ¿Acaso no se habían podido discutir con el ‘fast track’ antes de que fuera limitado?

J.E.V: Sí, pero no se podían cambiar artículos sin el aval del gobierno. A eso me refiero cuando digo que el Congreso venía haciendo un ejercicio notarial. Si el fast track hubiera seguido funcionando como lo venía haciendo, tendríamos que abstenernos de votar temas como la ley de tierras.

SEMANA: ¿Cuál es el punto concreto de oposición a la ley de tierras?

J.E.V.: Creemos que no hay necesidad de una ley de tierras. En el decreto que firmó el presidente de la República está el tema de la formalización y el tema de la titulación, y, salvo dos o tres cosas que no son de fondo, es un decreto bien establecido. La ley de tierras que había socializado el gobierno, dándole poderes extremos a la Agencia Nacional de Tierras, afectaba la seguridad jurídica y la propiedad privada. Nos oponemos a cualquier ley de tierras que contemple la posibilidad de expropiar a través de la extinción de dominio y esperamos que el gobierno no contemple esa opción.

SEMANA: ¿En qué otros puntos concretos de implementación plantearán observaciones?

J.E.V.: Además del tema de tierras, en el tema de la Jurisdicción Especial para la Paz tenemos posiciones propias. Respaldamos al fiscal general en que la unidad para investigar el crimen organizado que se contempla en los acuerdos dependa directamente de la Fiscalía. En la reglamentación de la JEP insistiremos en que la duración de esta debe ser temporal. Hay temas puntuales en los que vamos a ser muy participativos. En este y otros temas, tenemos preocupación de que la reglamentación de lo acordado termine desbordándose.

SEMANA: Con esas afirmaciones pareciera que Cambio Radical se está posicionando como un partido crítico del acuerdo de paz…

J.E.V.: El acuerdo está firmado y lo vamos a avalar. Lo que nos preocupa es su reglamentación y lo que salga del Congreso. Ahí es donde vamos a ser muy participativos.

Puede leer: Vargas Lleras y Petro se llevan el 60% de los votos en la Costa: Encuesta

SEMANA: Otra de sus declaraciones controvertidas fue decirle al ELN que debe negociar rápido porque no es claro que –de llegar al poder– Germán Vargas seguiría con esa negociación. ¿Cambio Radical apoya o se opone a esos diálogos?

J.E.V.: Con esa declaración apoyamos al gobierno. Nos preocupó una declaración del ELN en la que dijeron que para 2018 no iba a haber ningún acuerdo. El ELN tiene todas las posibilidades en este año y medio de lograr un buen acuerdo. Lo que no puede pasar es que el proceso sea eterno.

SEMANA: Entre los parlamentarios de la Unidad Nacional se especula que Cambio Radical se está desmarcando del gobierno…

J.E.V.: Para nada. No estamos alejándonos. del gobierno. Todo lo que vaya dentro del acuerdo y sea por el bien general del país lo vamos a apoyar. Simplemente haremos observaciones ante cualquier medida que afecte la seguridad jurídica del país y la propiedad privada.

SEMANA: ¿Cuándo será la convención para proclamar a Germán Vargas Lleras candidato?

J.E.V.: Él no es candidato aún. Está dedicado a reunirse con académicos y ciudadanos de las regiones para hablar sobre los problemas del país. En todo caso, Cambio Radical no necesita hacer una convención para aclamarlo.