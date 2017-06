“César Gaviria no daría garantías en la dirección del Partido Liberal”

En entrevista con Semana.com, el senador Juan Manuel Galán explica su propuesta para escoger un candidato presidencial. Coincidiría con las elecciones parlamentarias, y no vetaría a Germán Vargas Lleras. Asegura que si el expresidente César Gaviria asume la dirección del Partido Liberal no ofrecería garantías ni equilibrio, pues ya manifestó que su candidato es Humberto de la Calle.

Semana.com: ¿Qué mecanismo debe escoger Partido Liberal para escoger su candidato presidencial?

Juan Manuel Galán: Propongo que el Liberalismo lidere una consulta popular el día de las elecciones parlamentarias en marzo del 2018. Que sea una consulta de candidatos donde no solo participen los del Partido Liberal sino el liberalismo en el sentido amplio de la palabra. Podrían participar eventualmente el partido de la U, y si se compromete con los principios liberales y con continuar el proceso de paz, el doctor Germán Vargas Lleras. Sería el mecanismo para construir un consenso y tener un candidato único para la primera vuelta, pero con una participación amplia de diversos sectores que compartamos una propuesta de centro, que no esté casada ni con la extrema derecha que quiere hacer trizas los acuerdos ni tampoco con la extrema izquierda que nos quiere traer a Colombia el modelo de Venezuela.

Semana.com: ¿En que se basaría el consenso que usted propone?

J.M.G.: Construir una propuesta de centro que se comprometa con el proceso de paz, implementar los acuerdos, y con una agenda de reformas que necesita Colombia y que ha venido posponiendo sistemáticamente por mucho tiempo. Para construir igualdad, para desmontar régimen clientelista o modelos clientelistas de relaciones políticas y relaciones empresariales, es necesario hacer esas reformas

Semana.com: ¿Quiere decir que el Partido Liberal podría tener tres candidatos en esa consulta que usted propone, en vista de que Juan Fernando Cristo y Humberto de la Calle son potenciales candidatos?

J.M.G.: El Partido Liberal puede tener más de un candidato y otros partidos también. La idea es que sea una consulta de candidatos que vamos a comprometernos a defender una propuesta de centro, más que una consulta de partidos.

Semana.com:¿Hay ambiente en el Partido Liberal para que se acepte su propuesta?

J.M.G.: Estoy invitando a los liberales que lideremos esa consulta popular, que estemos a la vanguardia de la convocatoria, a que definamos unas reglas de juego, donde lo importante es que desde las directivas de los partidos haya una neutralidad, unas garantías en cuanto al otorgamiento de avales a los candidatos al congreso por ejemplo. Que no se utilicen los avales de los candidatos al Congreso para direccionar apoyos a diferentes precandidatos, sino que garanticen una competencia equilibrada, justa, equitativa, con plenas garantías desde la dirección del Partido Liberal.

Semana.com: Se dice que el expresidente César Gaviria asumiría la dirección del Partido Liberal ¿Cree que brinda garantías?

J.M.G.: El doctor César Gaviria ya expresó su respaldo y su apoyo por uno de los potenciales precandidatos que es el doctor De la Calle. En ese sentido no podría ser director del partido porque no podría ser neutral en una competencia de los precandidatos liberales. La idea es que definamos una dirección que se comprometa con la neutralidad, con unas garantías, unas reglas de juego claras que permitan una competencia equilibrada, equitativa. No solo en el discurso, sino que el mecanismo de otorgamiento de avales al Congreso, donde no haya ningún tipo de condicionamiento para que apoyen a uno u otro precandidato.

Semana.com: ¿Cree que los avales para ser ir al Congreso se pueden otorgar dependiendo del candidato al que se apoye?

J.M.G.: La lista se va a empezar a conformar pronto, especialmente las de la Cámara de Representantes, y este proceso debe velar por los intereses del partido. La idea de la consulta en las parlamentarias es que no tengamos plan b, es decir que si no funciona una eventual precandidatura después se pueda aspirar al Congreso. Sería una competencia desleal. Los precandidatos no podemos hacerle competencia a los aspirantes al Congreso, debemos estar comprometidos hasta el final en la consulta popular.

Semana.com: El Partido Liberal tendrá su Congreso Nacional en cuestión de meses. ¿Cree que allí se pueda aclamar un candidato presidencial?

J.M.G.: De pasar eso generaría división dentro del partido, volveríamos a los mecanismos tradicionales donde los candidatos los imponen maquinarias y grupos políticos y no se les consulta a los ciudadanos. La esencia del Partido Liberal es la democracia y si el partido quiere resurgir y sintonizarse con la gente el mecanismo idóneo es la consulta. Una consulta en la que, además, la regla de oro sea el respeto del resultado, y que quienes participemos respaldemos al ganador en la primera vuelta. Si gano la consulta, estoy dispuesto a representar todas las ideas que los demás candidatos defiendan. Si no la gano me comprometo a apoyar a quien resulte ganador.

Semana.com: Y si el Partido Liberal no aprueba la Consulta, ¿qué haría Juan Manuel Galán?

J.M.G.: Mantengo mi aspiración y confío que el Partido Liberal será fiel a su historia, su esencia, sus principios fundadores que son los principios de la democracia. La consulta es el mecanismo que el partido ha definido desde 1990 y eso se debe mantener. Insistiré en mi propuesta y espero que los demás candidatos la apoyen.

Semana.com: Hace 28 años usted le entregó el testimonio de Luis Carlos Galán a César Gaviria quien llegó a la presidencia. Ahora usted es candidato pero el expresidente apoya a Humberto de la calle. ¿Qué piensa?

J.M.G.: Tengo mucho respeto por el presidente Gaviria, en lo personal y como jefe natural del partido. Pero si el asume la dirección del partido, teniendo ya una preferencia por uno de los precandidatos, no estaría en condiciones de brindar garantías y equilibrio en igualdad de condiciones.