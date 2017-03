Extraditado de España llegó el 'enfermero' de las FARC

Hace año y medio, cuando fue capturado en Madrid el llamado "enfermero" de las FARC, el propio Iván Márquez negó que pertenenciera al grupo guerrillero. Ahora que España acaba de extraditarlo a Colombia para que responda por cargos de tortura, acceso carnal violento y por obligar a las mujeres en filas a practicarse abortos (más de 500) el primer interrogante que tendrá que resolverse es si en realidad Albeidis Arboleda Buitrago era integrante o no de ese grupo guerrillero.

De esta respuesta depende que alias el "enfermero" llegue o no a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) o enfrente penas hasta por 60 años en la justicia ordinaria. Según la vicefiscal, María Paulina Riveros, el "médico" es requerido por la Fiscalía dentro de la investigación que se adelanta por abortos forzados en Antioquia, Caldas y Chocó, entre 1998 y 2003, a cientos de integrantes de varios grupos armados organizados. Estos son Farc, ELN y ERG; sin embargo, ningún grupo lo ha reconocido.



Según las FARC, no es cierto que este hombre haya hecho parte de los bloques 7º y 49. Por eso, calificaron en su momento este caso como un montaje judicial. Al mismo tiempo que aseguraron que de los métodos para impedir que las guerrilleras den a luz el aborto era la última salida. No obstante, insisten que en ninguno de los casos las interrupciones de los embarazos tienen lugar sin el consentimiento de la madre.

Dos agentes colombianos viajaron hasta Madrid para traer de regreso Arboleda Buitrago, quien padece de cáncer y será trasladado a un centro carcelario.



En el auto del Consejo de Ministros que avaló el envío a Colombia, es descrito como un "enfermero empírico", carente de "cualquier preparación formal" para realizar las interrupciones de los embarazos. Según el testimonio de al menos 19 víctimas, supuestamente practicaba los abortos sin anestesia ni instrumental quirúrgico, y en condiciones de absoluta falta de higiene, lo que muchas veces ocasionaba infecciones a sus víctimas.



Arboleda Buitrago había sido capturado el 19 de febrero del 2004, sin embargo, para ese momento el Comité Operativo para la Dejación de Armas (CODA) no lo certificó como miembro del grupo guerrillero ERG. En el expediente, aparece que una vez recuperó la libertad, Arboleda viajó a España varias veces. En uno de esos viajes, investigadores documentaron que se casó con un ciudadano español, a través del cual obtuvo la nacionalidad.