Implicado en caso Estraval dijo no tener abogado y obligó a posponer llamado a juicio

A un día de celebrarse la audiencia de acusación contra los siete implicados por el descalabro Estraval, el juez 8 penal del circuito especializado de Bogotá recibió un oficio firmado por César Mondragón, uno de los creadores de la firma que estafó a más de 4.500 personas.



El "cerebro" del desfalco aseguraba en el documento que no asistiría a la audiencia y que no cuenta con un abogado que lo represente. Con chiflidos y abucheos, las decenas de víctimas que esperaban la acusación de la Fiscalía recibieron la noticia de que la audiencia no se podría celebrar ya que estaban sobre el tiempo para nombrar a un defensor de oficio. En consecuencia, la diligencia quedó aplazada hasta los días 30 de agosto y 4 de septiembre.

El malestar rápidamente fue manifestado por la Procuraduría, que alzó su voz de protesta para solicitar que se revise la petición de Mondragón. Esto, en razón a que hasta ahora, el implicado tenía un abogado representante y podría ser considerado irregular que habiendo sido notificado con tiempo del proceso, solo hasta un día antes de la audiencia haga llegar esta información al juzgado.



En este escenario se instaló este jueves la audiencia en la que se tiene previsto que la Fiscalía acuse a los implicados por los delitos de captación masiva habitual, no devolución, estafa, falsedad en documento, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Por el descalabro a los ahorradores que se calcula en 500.000 millones de pesos serán llamados a juicio por la Fiscalía Juan Carlos Bastidas Alemán, Ángela Marina Daza Saavedra, Rosalba Fonseca Melo, José Iván Castiblanco Fúneque, Pedro Carvajal González. Un último implicado, Fernando Joya Rodríguez, exgerente de la firma, está en proceso de firmar un preacuerdo con la justicia.



"Estamos viendo que la gente de Estraval lo que quiere es alargar el tema. Esto anticipa que van a empezar con la estrategia de que falta un abogado, falta otro, sin excusa. Aquí nos vamos a quedar durante un buen rato, con el agravante de que los términos siguen corriendo para efectos de la libertad", indicó el abogado de víctimas José Luis Giraldo.



Precisamente, el manejo de las víctimas que se quieran acreditar en el proceso penal también está generando tropiezos. Mientras se calcula que son 4.600 los afectados, entre los abogados representantes apenas se cuentan 80 poderes. "Aquí puede pasar lo mismo que en Interbolsa, son demasiados imputados, demasiadas víctimas, están muy desorganizadas y quieren actuar individualmente. Puede que haya víctimas que no quieran hacerse parte del proceso penal y solo quieran integrarse en el proceso de reparación".



El juzgado anunció que oficiará a la Defensoría Pública para que designe a un abogado de oficio para el caso de Mondragón y para que disponga de personal para los afectados por el desfalco.



