Uribe y Pastrana, de la mano para las presidenciales

La coalición de los sectores del No con miras a unas elecciones presidenciales de 2018 parece estar tomando forma. En un foro en España, el ex presidente Álvaro Uribe había dicho que era necesario pensar en la posibilidad de sumar fuerzas, por ejemplo con Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez para llegar con más fuerza a la primera vuelta.

Un primer paso tuvo lugar este jueves. El ex presidente Andrés Pastrana hizo público un documento en el cual se fijan las reglas con miras a una coalición entre un sector conservador y el Centro Democrático. En el texto relatan que el miércoles de la semana pasada ambos expresidentes se reunieron a solas para definir los compromisarios para acordar una fórmula única y "ganar en primera vuelta".

En el documento se enumeran las 10 personas que serán compromisarios. Se espera que en máximo 15 días puedan iniciar las reuniones para definir los temas de la campaña, dependiendo de las agendas de cada uno. Por parte del expresidente Andrés Pastrana estarán:

Ángela Ospina de Nichols

Francisco Sanclemente Molina

Miguel Ceballos

Manuel Santiago Mejía

Camilo A. Gómez

Por parte del expresidente Álvaro Uribe Vélez:

Nubia Stella Martínez

Rodrigo Noguera

José Félix Lafaurie

Sergio Araújo Castro

Juan Manuel Daza

Descontado el Centro Democrático y las bases conservadoras como parte de este proyecto, también están fuerzas independientes, jóvenes, víctimas, laicos y cristianos, líderes comunitarios, académicos, empresarios y otros sectores sociales, según informó el partido del expresidente Uribe.

Los temas que van a tratar será el mecanismo para definir su candidato presidencial y la fórmula de este. Por ahora, el Centro Democrático tiene cinco precandidatos, definidos en su pasada Convención: Iván Duque, Carlos Holmes Trujillo García, Rosario Guerra, Paloma Valencia y Rafael Nieto.

La posición de Pastrana frente a esta coalición no significa automáticamente que los conservadores se sumen en bloque. El partido tiene un enorme dilema de cara a las presidenciales. Por un lado, desde que Pastrana gobernó al país en 1998-2002, los azules no tienen a uno de sus miembros en la Casa de Nariño. Por otro lado, también es verdad que si hubo un gobierno al que fueron cercanos fue al de Álvaro Uribe.

El Centro Democrático en parte se llevó un espacio idelógico importante y ha recogido la mayoría de banderas que cautivan a las bases. Temas como el matrimonio igualitario, el aborto, la adopción gay, han tenido más liderazgo en el uribismo, entre otras por sus alianzas con congregaciones religiosas, que entre los ‘godos’. En ese escenario es poco probable que ahora que esos debates tienen mucho peso en la agenda política ellos quieran dejarle el camino libre a la colectividad del ex presidente.

Sin embargo, los conservadores tienen un problema y es que a la fecha no es claro quien pueda ser su candidato. Alejandro Ordóñez ya se inscribió el jueves en la mañana por firmas. Luis Alfredo Ramos que es otra carta que les llama la atención está pendiente de un fallo de la Corte Suprema y Marta Lucía Ramírez tiene apoyo en las bases, pero no despierta gran entusiasmo entre muchos parlamentarios azules.

La alianza Pastrana- Uribe era previsible. Desde la victoria del No en el plebiscito, ambos ex mandatarios han compartido tarima. De hecho, juntos protagonizaron el polémico encuentro con Donald Trump en la Florida. El nombramiento de sus compromisarios tampoco garantiza que la coalición se realice pues en esos procesos suelen existir diferencias y problemas. Sin embargo, sí deja claro que esta será una campaña de coaliciones y que al menos en los tiempos, los del No están tomando ventaja.