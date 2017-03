Exviceprocuradora, a pagar $367 millones por mal despido de una funcionaria

A la carrera de la exviceprocuradora Martha Isabel Castañeda por la Corte Constitucional se le acaba de atravesar un gran obstáculo.

El Consejo de Estado la condenó a pagar una acción de repetición por 367 millones de pesos, por haber despedido de manera injustificada a Irene Patricia Poveda, quien era funcionaria del Tribunal Administrativo de Magdalena cuando Castañeda era magistrada.

La funcionaria ganó una demanda en el tribunal del Atlántico que ordenó pagar una millonaria indemnización que fue cancelada el 4 de febrero del 2013.

Ahora el Consejo de Estado, al revisar una acción de repetición en contra de Castañeda, José Manuel Díaz Granados y Norbey Ferrari Padilla, la condenó al considerar que el despido de la funcionaria violó el debido proceso. La funcionaria dejo de asistir 6 días a trabajar y, dice el Consejo de Estado, no se le dejo explicar la razón de su ausencia.

"No le garantizaron el derecho al debido proceso, no la dejaron explicar por qué no había asistido en una conducta violatoria de disposiciones legales", dice el alto tribunal.

El Consejo de Estado le dio seis meses a los implicados para pagar. En el caso de Castañeda, aunque no le genera una inhabilidad, le hace ruido en su campaña para reemplazar al magistrado Jorge Iván Palacio en la Corte Constitucional.