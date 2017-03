Fallo a favor de Tuboleta en pleito con empresario de eventos

El gerente de Tuboleta, Hernando Sánchez Gil, explica el enfrentamiento que sostiene con el organizador de eventos All for One. Afirma que la firma que lleva 17 años actuó con transparencia.

SEMANA: A raíz de los hechos ocurridos con el evento organizado por All for One hace unas semanas, Tuboleta entabló dos acciones legales, una penal y una civil. ¿Podría explicarnos la motivación y la pretensión en ambas demandas?

HERNANDO SÁNCHEZ: La demanda Civil está encaminada al cobro de una obligación soportada en un título ejecutivo y por el valor adeudado a la sociedad luego de liquidado el evento. Este proceso ya tuvo un fallo a favor nuestro con un valor de capital de 993 millones de pesos, más intereses y costos procesales. El proceso penal se instauró por los delitos de estafa agravada y falsedad en documento privado por el endoso de manera fraudulenta de unos patrocinios que no se pagaron, encargándose de inducir en error y mantener en el mismo a los funcionarios de Tuboleta, al hacerles creer que existían respaldos económicos (cesión de los derechos patrimoniales del patrocinio) con los que nunca contaron y emitir un título valor sobre el cual, a sabiendas de la existencia de la obligación subyacente que garantizaba, se impartió a la entidad financiera la orden de no pago.

SEMANA: ¿En qué consiste el fallo que les fue favorable?

H.S.: El juzgado 27 Civil del Circuito de Bogotá falló a favor de Tuboleta y condenó a la empresa All For One a pagar el monto del capital adeudado, más intereses y costos del proceso. En este momento se encuentra en trámite la liquidación del crédito.

SEMANA: En el caso del evento en cuestión, ustedes sostienen que All for One puso sus propias taquillas y vendió boletas por fuera de las de Tuboleta…

H.S.: Eso es cierto y es verificable. En la versión que nosotros comercializamos, ellos tenían sus taquillas y vendieron boletería a través de empresas que emiten cupones de descuento y otras plataformas digitales, como lo hicieron igualmente en la edición de este año. Esto, se presume, se hizo para evadir obligaciones contractuales con Tuboleta y obligaciones fiscales.

SEMANA:¿De qué se encarga Tuboleta en un evento como estos y de qué no? Esto porque ellos los responsabilizan a ustedes de un posible gemeleo de boletas.

H.S.: Tuboleta comercializa las entradas emitidas por su sistema mediante una red de distribución a nivel nacional, altamente conocida y divulgada, precisamente nuestro sistema tiene una trazabilidad que impide la duplicidad de boletería. Nosotros no realizamos la logística de ninguno de los eventos. En el caso de este evento en particular y por solicitud del empresario, prestamos el servicio de verificación de boletería, el cual se realizó previo y distante al ingreso del evento, sin embargo, cuando se instalan accesos adicionales, como acreditaciones, manillas de promotores, venta directa de boletería o ingresos no informados para hacer la verificación, nosotros no tenemos ninguna responsabilidad sobre estos.

SEMANA: ¿Estas acusaciones de All for One han afectado sus operaciones normales en este sector del entretenimiento?

H.S.: Justamente Tuboleta cumple 17 años en el mercado, tiempo durante el cual hemos construido una marca que cuenta con sus valores corporativos de responsabilidad, honestidad, credibilidad y transparencia, por estas razones los promotores de espectáculos se han solidarizado con nosotros y han enviado mensajes de apoyo y respaldo.

SEMANA: Para usted, ¿qué hay detrás de este “escándalo”?, me refiero si para Tuboleta es claramente comprobable la transparencia en el negocio, que motiva las acciones de All for One.

H.S.: Presumimos que esto obedece a una campaña de desprestigio para causar presión, generar un daño reputacional con el fin de conseguir una presión mediática y así obtener una conciliación entre las partes, sin respetar los procesos jurídicos entablados ante las respectivas autoridades.