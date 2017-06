Los 10.000 dólares de la orquesta de las Farc

El primer compás de Los Rebeldes del Sur se escuchó en San Vicente del Caguán en la época del despeje. Corría el año de 1999, el país se quedaba con la foto del desaire que Tirofijo le hizo al expresidente Andrés Pastrana, mientras que en las bases guerrilleras se cocinaba una idea: la orquesta musical de las Farc.

Allí en el Caquetá donde se dio el debut, 18 años después el mundo supo de la vena artística que por años se escondió en la clandestinidad. Fue en las profundidades de las Sabanas del Yarí, durante la clausura de la Décima Conferencia, que se oficializó la incursión de la guerrilla en la industria musical. Esto, a través de un proyecto que sobrevivió a la guerra y que ahora, echando mano de los tiempos de paz, un grupo de hombres y mujeres acomoda el cronograma para agendar uno que otro concierto.

En ese contexto, se configuró el escándalo que desde el miércoles tiene a las Farc en la picota. No es para menos, al tiempo que el país espera con expectativa el listado con "la fortuna" que han acumulado en cinco décadas de conflicto, las autoridades les incautaron 10.000 dólares a cinco miembros de la orquesta que conformó la guerrilla. Se dirigían a participar de las tradicionales fiestas del Reinado Nacional del Bambuco en Huila.

Así es como se empezaron a meter por los laditos en la agenda cultural de Bogotá- como ocurrió en la pasada Feria del Libro- los excombatientes de la guerrilla que ahora se organizan para dejar ver su faceta musical. Un cambio que empieza a dejar pistas de la reincorporación social, ahora que están ad portas de que concluya el proceso de dejación de armas y desaparezca la figura de las zonas veredales que terminarán de certificar su tránsito definitivo a la vida civil.

"Ellos solicitaron como parte de la pedagogía que hacen para la paz, espacios para presentarse de manera artística dentro de los actos que se tienen programados. Nunca se abrió un espacio para el proselitismo", le dijo a SEMANA el alcalde de la ciudad Rodrigo Lara. En ese sentido, el mandatario local explicó que tras la solicitud que hicieron, se acordó vincularlos a la "comparsa y con una presentación del grupo musical".

Pero ese no es el único puente que tendió la guerrilla. Según conoció este portal, dos empresas privadas extendieron una invitación para que Los Rebeldes del Sur participen de las actividades que se llevan a cabo al interior de las compañías. Aunque se desconoce si están pagando un monto por ello, lo cierto es que las Farc consiguieron asegurarse un significativo espacio en las festividades particulares y públicas que se llevan a cabo entre el 22 de junio y el 3 de julio.

Bajo esos términos se llevaría a cabo el concierto de los 46 miembros de la orquesta que a ritmo de ranchera, vallenato y cumbia no sólo marcan el ritmo de los doce profesores de danza que los acompañan, sino también de todos los asistentes al reinado que por primera vez se van a topar con una banda de excombatientes que mantiene viva esa riqueza generacional y cultural que representa el ‘chucu chucu‘ en el país.

Sin embargo, este miércoles la Policía les aguó parte la fiesta cuando se dirigían por la vía que de Pitalito conduce a Neiva. Aunque durante el retén las autoridades no expusieron motivos para detenerlos porque ya se les había levantado sus órdenes de captura y tenían sus papeles que certifican el tránsito a la vida civil en regla, les incautó todo el dinero.

"El Mecanismo de Monitoreo y Verificación no tiene la potestad de autorizar y negar permisos. Lo que hacemos es verificar que se cumplan los protocolos de salida de las zonas de acuerdo a tres categorías: calamidad doméstica, cita judicial y problemas de salud (...) ellos ya habían cumplido con el requisito de la dejación armas y la acreditación por parte de la Oficina del Alto Comisionado de Paz donde se certifica que hicieron el tránsito a la legalidad. Entonces, ellos no piden permiso y no es cierto que salieron con autorización del mecanismo", señaló el almirante Orlando Romero.

Por donde se mire, el tema no deja de ser controversial. Más allá de los permisos y el monto, que asciende a los 25 millones de pesos, al final de cuentas lo que más llamó la atención fue el tipo de divisa que transportaban los miembros de las Farc para los "viáticos", según dijo a La FM el jefe guerrillero Marco Calarcá quien además admitió que el dinero incautado hace parte de la "economía de guerra" con la que se han financiado.

Así las cosas, las cuentas entre músicos y bailarines dan 431.034 pesos por cabeza. Esto, para cubrir hospedaje y alimentación de 58 personas. Lo curioso, entre otras cosas, es que aunque se desconoce el origen de la plata que portaban en una camioneta Mazda, según informó el fiscal Néstor Humberto Martínez, "son dólares legales y no se encontró en relación con ellos ningún trazo".

La noticia creció como espuma. El discurso que sostuvo la guerrilla en estos años de negociación sobre su inexistente fortuna, se comenzó a desbaratar. Quedaron en evidencia en una escena este jueves y en el desarrollo de esa noticia al final de cuentas se terminó por develar que las Farc sí tienen mucha plata que reportar.

"Esto refleja que los desmovilizados sí tienen activos y demuestra la urgencia que tiene el país de que la Jurisdicción Especial de Paz también entre a operar. Si no funcionan los competentes en este caso, vamos a tener un marco de impunidad para esta clase de conductas", dijo el fiscal Martínez desde Cali.

La discusión que se prendió, paradójicamente terminó contrastando con la imagen que horas antes difundió el máximo jefe de esa guerrilla, Timochenko, en las redes sociales. Allí se le vio desempacando lo que él llama "la fortuna" que le dejó la guerra: tres pares de medias de dotación, una chaqueta, una bolsa para cargar agua, tres parches del escudo de las Farc y un toldillo.

Las reacciones no se hicieron esperar y en cuestión de minutos una ola de críticas cayó no sólo sobre el jefe guerrillero, sino también al grupo armado. "Hoy se van de rumba con su fortuna, en unas semanas de compra de votos y hablando de paz con la misma plata", trinó la excandidata Marta Lucía Ramírez.

De la órbita salió el enriquecimiento personal y en la mesa de discusión se puso la incursión de las Farc a la política sin armas. "Si llevan 10.000 dólares a las fiestas de San Pedro, cómo serán los montos que van a mover para elecciones", dijo por su parte el expresidente Álvaro Uribe Vélez.

Para el director del Centro de Recursos para el Análisis del Conflicto (Cerac), Jorge Restrepo, el episodio que podría calificarse como un "incidente menor" deja un interrogante sobre los protocolos y tiempos que regirán la implementación una vez termine la dejación de armas. Entre otras cosas, porque aún faltan muchos detalles de la Jurisdicción Especial de Paz que se deben aclarar y que están en mora de ser resueltos porque la Ley Estatutaria que la reglamenta apenas comenzaría su trámite en el Congreso en julio.

En términos judiciales por lo pronto, el fiscal Martínez, que viene siguiendo con ojos de curador la implementación, advirtió de entrada este jueves que el ente investigador no puede asumir el conocimiento del caso de los dólares que fueron incautados por cuanto este corresponde a la Jurisdicción Especial para la Paz. El problema, sin embargo, es que el tribunal está en construcción y aún no ha arrancado la selección de los magistrados que lo conformarán.

"Es muy positivo que la Policía pudiera detectar ese dinero. Lo digo porque este proceso no sólo depende de la voluntad de las Farc sino también de los esfuerzos que hagan las autoridades conjuntamente", dijo Restrepo al tiempo que advirtió la importancia de que la mirada de los colombianos se comience a enfocar en quienes portaban las armas por tantos años.

Es decir, de la reincorporación de los excombatientes depende que se cierre o no el ciclo de violencia de más de cinco décadas con la guerrilla. Por eso es tan importante que el proceso no flaquee para ninguno de los actores involucrados. Esto, respetando el horizonte que se pactó del sistema de verdad, justicia, reparación y no repetición.

El 1 de agosto es la fecha límite que se trazó para conocer el inventario de las Farc. Falta ver las verdades que con ese histórico reporte se comienzan a revelar. Por lo pronto, Los Rebeldes del Sur llegaron a su destino final. Aunque fueron a parar a un colegio del Huila porque no pudieron ocupar el hospedaje que tenían, aún no se ha revelado que tanto efecto tuvo en sus planes el escándalo en el que terminaron envueltos y si el show al final fue cancelado.