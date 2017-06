Alcalde de Medellín no se quiso sentar en la misma mesa con Pastor Alape

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se vino lanza en ristre en contra del expresidente Ernesto Samper, quien le había reclamado por no haber asistido a un foro por la paz en cuya mesa principal estuvo como invitado el exjefe guerrillero Pastor Alape. Gutiérrez no se ahorró comentarios sobre Samper. Primero dijo que el expresidente no tenía autoridad moral. También que su carrera política la comenzó hacía 1998 precisamente para reclamarle al Gobierno de ese entonces (el de Samper) que explicara la entrada de dineros del narcotráfico.

Pero, ¿cómo inició todo este cruce de palabras? El jueves primero de mayo, Samper realizó en Medellín el foro ‘La iniciativa: Unión por la paz‘, que tenía como fin aterrizar lo pactado en La Habana en las regiones. Al evento asistieron más de 400 personas. Entre los participantes estaban Luis Pérez, gobernador de Antioquia; Juan Luis Mejía, rector de la Universidad Eafit; León Valencia, director de la Fundación Paz y Reconciliación; el exguerrillero de las Farc, Pastor Alape; y estaba invitado el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, que no asistió, lo que se convirtió en el inicio de una disputa política que ha sido el revuelo de las redes sociales.

Todo empezó con un video en el que se veían las dos posiciones, primero Samper diciendo: “Al alcalde tuve la oportunidad invitarlo personalmente; me expresó que tenían algunas diferencias sobre el tema de la paz, yo le dije que el escenario para presentarlas era acá, como lo ha hecho el gobernador (…) Yo lamento que no haya tenido el tiempo para dedicarle un rato a la paz, no creo que a ningún alcalde del país, ni ningún gobernador pueda decir que la paz le es ajena”.

Federico Gutiérrez contestó en una rueda de prensa: “Yo creo que el expresidente Samper no tiene autoridad para hablar, nosotros estamos comprometidos con la paz, pero yo no me voy a sentar hoy en una mesa con Pastor Alape y con otros cuando no le han cumplido al país: las Farc tienen que entregar todas las armas, y todo el dinero, hasta el último peso”.

Este fue un capítulo regional del pulso que el país político está librando alrededor de los acuerdos de paz y de la inmersión de los guerrilleros en la vida pública. El expresidente Samper le contó a Semana.com que departe del alcalde nunca hubo un desplante: “Faltando algunas semanas llamé al alcalde para que asistiera. Me dijo que tenía algunas diferencias con el proceso de paz, le dije que este era el mejor escenario para plantearlas. La Alcaldía como tal no participó en la organización y el día del Foro el alcalde no llegó. Eso fue todo”.

Lo que ha quedado en duda una vez más es la posición del alcalde Gutiérrez, que desde la época del plebiscito ha tenido respuestas ambiguas alrededor del proceso de paz, que no es lo mismo que la paz. Gutiérrez habló con este portal y aseguró que cuando Samper lo llamó a invitarlo al foro no le avisó que asistiría Pastor Alape: “Cuando me enteré decidí no ir, pese a que en la mesa había gente que admiro mucho, como el vicepresidente Óscar Naranjo. Ahora parece que todos estuviéramos obligados a ir detrás del expresidente Samper y de Pastor Alape, y yo decidí que no iba a asistir porque estaban ellos. Yo trabajo por la paz, aquí todos los días trabajamos en modelos de reinserción para cuando lleguen los desmovilizados podamos atenderlos bien y que no metan a otros grupos armados”.

Para Samper, el problema empezó cuando Gutiérrez lo atacó con “la estrategia típica de descalificar personalmente al contradictor para no controvertir racionalmente”, refiriéndose a las palabras del alcalde cuando dijo que no se le olvidaba el fantasma de corrupción que se cernió sobre la Presidencia de Samper. El expresidente finalizó diciendo: “Convertir un episodio menor en un ataque a la paz es algo que está más con los enemigos que con los amigos de la paz. Como político puede tener sus ideas sobre la paz y el proceso”.