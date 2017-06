"Cometí un error, debí callar. RCN me ha respaldado": Felipe Arias

Por eso días Felipe Arias no la ha tenido fácil. Él es uno de los presentadores de Noticias RCN y la cara del famoso programa Caza Noticias del mismo noticiero. El pasado lunes empezó a circular un video en redes en el que un joven abordaba al periodista y le pregunta: “¿Dígame qué se siente que en su canal manipulen tanto al pueblo?”.

Arias contestó: "¡Ah no! En todos, hermano. Los medios de comunicación son del poder, así que son para generar plata, eso no es para informar ni nada de eso, es para generar plata no más”.

Como era de esperarse, su respuesta armó una polémica en redes que dividió a los usuarios frente a si era un sarcamos o no. Horas después en su Twitter públicó:

Respondí con sarcasmo ante una pregunta mal intencionada. A buen entendedor... — Felipe Arias (@fariasdenuncie) 14 de junio de 2017

Arias habló con SEMANA sobre cómo sucedieron los hechos y lo que ha vivido después de la publicación de ese video.

SEMANA: ¿Por qué dijo que los medios no son para informar sino para ganar dinero?

Felipe Arias: Yo estaba en el Aeropuerto de Cali en la banda donde se recogen las maletas y oía a unas personas detrás mío que renegaban en voz muy alta de los medios de comunicación y de los periodistas en general. Pasaban los minutos y pensé que no debía dejarme provocar y que si seguían insistiendo me quedaría callado o aceptaría todo lo que dijeran, para evitar una confrontación y así me saldría rápido de esa situación. Instantes después una señora me pidió una selfi y la recibí con mucho gusto. Al momento, un joven imitando a la señora y en tono de ironía me pide una foto. Yo vi la situación extraña y la relacioné de inmediato con quienes estaban atacándome verbalmente. Me hace una pregunta mal intencionada y yo extrañado le respondo con las mismas palabras que había oído segundos antes de las afirmaciones de los inconformes. Es decir, respondí con sarcasmo utilizando algunas de las afirmaciones que había escuchado.

SEMANA: ¿Por qué lo estaban insultando?

F.A: Creo que el inconformismo no era contra mí en particular, sino contra los medios de comunicación, el Estado, la política, todo. Así lo percibí.

SEMANA: Entonces, cayó frente a una provocación...

F.A: Creo que debí callar. Soy humano y cometo errores y pido perdón por el daño que haya podido causar al usar ese sarcasmo. Es difícil la situación, pero antes que profesional soy una persona que tiene sentimientos y a quien le afectan las circunstancias, como a cualquier otro. Pero tengo claro que siempre debo actuar correctamente. Realmente caí, por ingenuo y amable con este joven que me abordó con una trampa que me tendió con premeditación.

SEMANA: ¿Por qué responder con un sarcasmo?

F.A: Fue una reacción infortunada que tuve para salir rápido de la situación porque pensé que era lo que él quería escuchar, y que no lo esperaba. Estaba seguro que si rechazaba los insultos no solo encendería los ánimos sino que entraba en una discusión sin sentido donde nadie convencería a nadie.

SEMANA: Conociendo el uso que muchos le dan a las redes sociales para maltratar, ¿no era mejor ignorar esos insultos?

F.A: Totalmente de acuerdo, eso no estuvo bien de mi parte, lamento haber caído en el juego. Incluso recibí al joven con una sonrisa para evitar alterarlo y poder controlarme, pero es cierto. Como dice el refrán: "A palabras necias, oídos sordos".

SEMANA: ¿El joven que se le acerca y lo graba también lo estaba insultando?

F.A: No sé si él era de los que estaba lanzando críticas ya que todo fue muy rápido y en el mismo espacio.

SEMANA: ¿Cómo lee las reacciones que se han dado luego de la publicación de ese video?

F.A: He visto poco pero es triste lo que sucede en las redes sociales, hay mucha ligereza, no hay análisis, no hay contexto, se destila odio y afán de destruir al prójimo, solo por figurar y ganar seguidores.

SEMANA: ¿Qué le ha dicho Claudia Gurisatti y las demás directivas de RCN?

F.A: Claudia entendió el contexto de la situación y me expresó su apoyo. Además, ella conoce perfectamente la vulnerabilidad en la que nos encontramos los periodistas, pero sobretodo es una jefe justa que, aunque comprendió el sarcasmo utilizado, me hizo un llamado a evitar confrontaciones y no caer en provocaciones. Me siento respaldado no solo por RCN sino por los demás compañeros colegas de muchos medios de comunicación y amigos que también me han expresado su apoyo.

SEMANA: ¿Va a entablar alguna acción judicial contra quienes lo insultaron y grabaron?

F.A: No. No vale la pena. Ese joven está empezando a vivir y ya aprenderá en su vida que ese tipo de cosas no se hacen, porque además todo lo que uno haga se devuelve y si se hace mal a otros, se pagará. Demandar sería desgastarme y terminar con enemigos. La justicia divina se encargará. Solo quiero paz y vivir tranquilo, disfrutando de esta bella profesión que me permite ayudar y servir.

SEMANA: ¿Qué lección le queda?

F.A: Primero que hay que saber cuando callar. Segundo, que hay muchas personas con falta de amor y resentimientos que justamente utilizan las redes sociales para desahogarse y hacer daño a los demás. Y finalmente que el respeto mutuo es la base para construir una sociedad con fraternidad y convivencia.