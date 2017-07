"Jugadores del Santa Fe no han pagado": sindicato de trabajadoras sexuales

En la mañana de este viernes, al destaparse el escándalo de la supuesta violación a una trabajadora sexual por parte de varios jugadores del Santa Fe, la víctima pidió la ayuda del sindicato de trabajadoras sexuales.

Aquí pueden leer la historia completa: Jugadores del Santa Fe habrían abusado de prostituta en fiesta de celebración



"Todos quieren pisotearla", aseguró Fidelia Suárez, la representante de la organización quien aseguró que no van a dejarla sola. El caso ocurrió a comienzos de año, y Suárez insiste que hasta ahora esta denuncia está en veremos.



Contrario a las versiones que circularon del supuesto desembolso de 6 millones de pesos, la representante del gremio asegura que hasta ahora los jugadores no han pagado por los servicios. "Si hubiera habido una negociación ella no se iba a tomar la molestia de interponer una denuncia. Esos jugadores creen que nadie los puede tocar".

SEMANA: ¿Ustedes han podido conversar? ¿qué manifiesta la mujer?

Fidelia Suárez: Nos preocupa la situación que vive la compañera que prestó sus servicios sexuales como una trabajadora, y más en un país donde los integrantes de un equipo de fútbol creen que pueden abusar de su poder. Ellos creen en su imaginario que pueden hacer y deshacer con cualquier mujer, casos hemos visto, incluso, cuando no son trabajadoras sexuales, las mujeres aparecen golpeadas. El caso es que la denuncia está desde febrero y a estas alturas no ha habido solución. Queremos que la compañera enfrente el problema y cuente con el respaldo de nuestro sindicato, ella es una trabajadora sexual más y hay que ponerle un tatequieto a esto.



El Consejo de Estado decidió en favor de las trabajadoras sexuales y aprobó que una mujer que ejerce el trabajo sexual, que presta sus servicios sexuales, tiene que recibir remuneración. El cliente que solicite estos servicios y no pague puede ser llevado a la cárcel y tener su castigo como cualquier otro trabajador que es perjudicado cuando está prestando sus servicios. Nosotras estaremos al tanto dándole seguimiento y respaldando a la compañera en cualquier parte.



SEMANA: ¿Por qué hablan ustedes a través de ella?



F. S.: Cuando se presentan estos casos con personas que tienen poder, siempre se corre el riesgo de amenazas pero estaremos pendientes de la compañera mientras ella lo necesite. Estaremos coordinando con el ente fiscalizador de este proceso para estar al tanto de todo y que se le dé el beneficio que tiene que recibir como trabajadora sexual, ella fue utilizada por estos jugadores. Hay una irresponsabilidad e irregularidad en el procedimiento. Por no haber un pago existe la violación sexual.

SEMANA: ¿Ella le manifestó si existe algún proceso de negociación?

F. S.: La compañera exige el pago como tiene que ser y con quien debe ser. No quiere terceros y estaremos allí para apoyar. Estaremos respetando su confidencialidad y su integridad personal y que ella sea la que tome la mejor decisión. Como sindicato de trabajadoras sexuales estaremos apoyando el proceso en beneficio de la compañera.



SEMANA: Usted dice que ella exige el pago, sin embargo, la denuncia que revela El Espectador dice que sin el consentimiento de ella seis hombres la violaron. Pareciera ser un tema mucho más complejo que un pago...

F. S.: Los servicios los solicita una persona y resulta que cuando los está prestando, sin que todavía haya recibido su pago, ingresan otros individuos. Hay siempre los que creen que porque ejercemos un trabajo que no está regulado pueden cometer fechorías hacia nosotras las mujeres. Tienen que pagar si pidieron un servicio ¿por qué no lo cancelaban inmediatamente? Al estar esta denuncia pasa a otro nivel; ya no se trata como un problema en la prestación de un servicio sino como una violación porque se le negó el pago por los servicios que ella prestó.

SEMANA: ¿Ella estuvo de acuerdo en sostener relaciones sexuales con los otros hombres?



F. S.: La verdad es que aquí es la compañera la que tiene que decidir cómo sigue el proceso y cuáles fueron las determinaciones que tomó en ese momento. Nosotros estaríamos apoyando que se haga todo por las vías legales y que la compañera no salga perjudicada.

SEMANA: El caso ocurre en enero y se habla de un supuesto acuerdo entre ella y los jugadores ¿le manifestó la posibilidad de desistir de la demanda?



F. S.: Nosotros no tenemos conocimiento de que ella haya desistido. Esto fue el 29 de enero; entonces, según hablaban ellos, de un festejo vinieron estos pedidos sexuales a la compañera. Si ella decide negociar, es ella; si ella decide cómo llevar su caso tenemos que respetar la decisión de la compañera.



Ella fue una de las protagonistas, sabe cómo fue el procedimiento, ella estaba dentro de la habitación, no tenemos que irnos más allá porque desconocemos cómo fue el arreglo que hizo con el primer jugador que fue quien solicitó los servicios de ella.

SEMANA: ¿A cuánto llegan las pretensiones económicas de ella?

F. S.: No lo conocemos, pero sí escuchamos que un jugador dijo hoy que se le había dado 6 millones, eso es falso, cien por ciento falso. Tenga la certeza que si ella hubiera recibido el pago que ella pidió no hubiera sido necesario colocar esa denuncia. Es una violación hacia una mujer que ejerce trabajo sexual en el país, si ella solicita servicios sexuales hay que pagar, si no incurren en delito y pueden pagarlo como cárcel.

SEMANA: ¿Tiene la certeza de que ella no recibió ningún pago?

F. S.: Nosotras no hemos tenido la certeza de que ella haya recibido dinero. Si hay una denuncia y si el proceso ya salió a la luz pública es porque no lo ha recibido. Si nuestra compañera coloca la denuncia y recibe una indemnización por sus servicios sexuales, nada de esto pasa y no estuvieran en semejante escándalo en donde quieren sacar en limpio a los jugadores.

SEMANA: ¿Consideran que como trabajadora sexual lleva las de perder frente a los jugadores de un equipo como el Santa Fe? ¿Cuál es su mensaje en nombre de las mujeres que como ella terminan en una condición de injusticia?

F. S.: El mensaje es que en este caso se apliquen las garantías legales. Por ser jugadores que tienen sus protecciones y que tienen una cantidad de cosas que les permiten manejar a su antojo este tipo de situaciones, los procedimientos legales se hagan con rigor y que la compañera reciba su beneficio como tiene que ser; como una trabajadora más en el país. Jamás ningún ser humano puede ser estigmatizado por el trabajo que ejerza.