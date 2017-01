Evasores de renta se quedaron sin cárcel

Los temores del fiscal general de que la publicitada iniciativa de cárcel para evasores fiscales fuera un saludo a la bandera, terminaron por volverse realidad este año nuevo.



A seis días de haberse aprobado en el Congreso la Reforma Tributaria, Néstor Humberto Martínez en carta enviada al Ministro de Hacienda hizo la aclaración sobre los vacíos que terminaron por dejar por fuera varios frentes en materia de persecución penal por evasión de impuestos en Colombia.



Aunque el 28 de diciembre, Mauricio Cárdenas, Ministro de Hacienda, aseguró que se inició una “guerra frontal contra la corrupción” al declararse la evasión de impuestos como delito en Colombia, esta afirmación tiene sus peros. Y la anunciada iniciativa de castigar a quienes oculten activos o se inventen deudas para evadir impuestos a partir de 5.000 millones de pesos parece que no podrá ser por ahora aplicable.



En la misiva, el Fiscal reitera como ya lo había hecho ante el Congreso, que la iniciativa que finalmente fue acogida penaliza la omisión de activos en declaraciones fiscales de los contribuyentes, pero esta conducta no tendrá ninguna relevancia desde el punto de vista penal ya que resulta imposible tipificar esta conducta.



“En las declaraciones de renta de los contribuyentes no hacen una relación de activos, por lo que éste comportamiento jamás podrá ser imputado. Adicionalmente, nótese que el verbo rector es omitir, lo que implica que no será punible la alteración dolosa del monto o la cuantía de los activos declarados por el contribuyente”, dice la carta.

Los vacíos, según la Fiscalía, llegan incluso a penalizar la declaración de pasivos inexistentes, cuando en las declaraciones de renta no se pide ninguna relación o listado de pasivos.



También alerta porque, aunque la sanción penal por evasión a través de activos omitidos o pasivos inexistentes, podría tener efectos ante el denominado impuesto a la riqueza y su complementario de normalización tributaria, se creó un condicionamiento que lo hizo inaplicable.

En general, el documento destaca que no se penalizó en la Reforma ninguna forma de evasión del impuesto de renta y complementarios. Esto en razón a que la evasión del impuesto de renta se materializa mediante la afectación de la renta líquida gravable, a través de declarar menores ingresos a los reales, o con la creación dolorosa de gastos y costos inexistentes. Y estas conductas “desafortunadamente” no quedaron penalizadas.



“Lamentablemente la Ley nada previó sobre la conducta de los contribuyentes que omiten su deber de presentar la declaración de renta, comportamiento doloroso manifiestamente lesivo del erario público”.

Martínez destaca, sin embargo, que el Congreso se haya ocupado de penalizar la evasión relacionada con el cobro y recaudo del impuesto del IVA, lo cual califica de gran avance.



Sintetiza que la evasión fiscal se puede dar de tres formas: quienes estando obligados a cobrar IVA incumplen; quienes estando obligados a presentar declaración de renta eluden esta obligación y se abstienen de liquidar el impuesto a su cargo, y quienes evaden ala correcta tasación del impuesto de renta y complementarios.



Sobre estos dos últimos, la reforma no permite castigo. Por ello, el fiscal ofrece su colaboración para el momento en que el Gobierno decida penalizar a los evasores de renta ya que esta vez la iniciativa quedó frustrada.