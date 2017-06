A la cárcel más implicados por millonarias regalías esfumadas en Córdoba

Con la promesa de ampliar los horizontes del campo, encontrar mejores modelos de sostenibilidad e innovar con productos artesanales hechos a base de caña flecha, se logró la financiación de dos proyectos por 9.575 millones de pesos en el año 2013.

El noble propósito tiene hoy a la comunidad cordobesa atravesando por un escándalo que involucra a las figuras más importantes de la comunidad académica. La Fiscalía envió a la cárcel Buen Pastor a las propietarias de la Universidad del Sinú María Fátima Bechara Castilla y a su hermana Mara Bechara de Zuleta.

A la Modelo de Bogotá fueron enviados los representantes legales de la Fundación para el Conocimiento y Desarrollo de la Diversidad Biótica de Colombia “George Dahl” Álvaro Hernando Sua Carreño; de la empresa Conservación y Desarrollo Forestal (CDF), Ella Yolima Hernández Oviedo y Carlos Quinto Cumplido, y el profesor especialista en genotipos de caña flecha Isidro Elías Suarez Padrón, de la Universidad de Córdoba.

Los líos que hoy ponen a temblar a la comunidad académica comenzaron con el trámite de dos proyectos: el primero, que busca convertir la caña flecha en la base de productos artesanales promovidos a través de modelos experimentales y sostenibles. El segundo, notoriamente más cuantioso, buscaba la transformación de los sistemas agroforestales de Córdoba a manejos más sostenibles. Ninguno de los dos concluyó.

En el caso de la caña flecha, el convenio entre la Gobernación, en cabeza de Alejandro Lyons, la Universidad del Sinú y la Fundación George Dahl costaba 2.996 millones de pesos, de los cuales se desembolsó el 95% de los recursos. Esto pese a que –según lo alertó la Contraloría- a 2016 el avance del proyecto no había alcanzado el 30%.

En el caso de proyecto agroforestal, el costo fue de 7.659 millones de pesos, en un convenio firmado por las mismas entidades. Para su ejecución se giró el 91%, es decir 6.824 millones, sin que el avance de ejecución alcanzara el 42.5%.

Aunque se desconoce el destino de los recursos, algo sí es claro para el ente investigador: no están en los proyectos de ciencia. Por ello, se les imputarán los delitos de interés indebido en la celebración de contratos en concurso con peculado por apropiación, concierto para delinquir y concusión.

Para la Fiscalía, los convenios no tuvieron límite alguno y permitieron una gran libertad para la consecución de contratos, no se tuvo en cuenta tampoco la capacidad operativa y técnica que podría tener la Universidad. Hay falta de planeación, improvisación, desorden y el incumplimiento de proyectos que eran de gran importancia no solo para la comunidad académica sino para el desarrollo de la región.

El desvío en el uso del dinero de las regalías en Córdoba a proyectos de ciencia y tecnología que nunca vieron la luz no solo es un caso delictivo del que falta conocer el resultado de las investigaciones en otros proyectos cuestionados por la Contraloría. El tema de corrupción en la región se convirtió desde la administración de Lyons en un asunto criminal, cuando fue asesinado el jefe de regalías de Córdoba, Jairo Zapa Reyes; también fue asesinado el exsecretario José Miguel Chica Chica, quien en el 2014 fue asfixiado al borde de una carretera. Las autoridades avanzan en la investigación por el asesinato hace un mes de una testigo de estos casos y cuya identidad no ha sido revelada.

En la lupa de la Contraloría está la manera en cómo se invirtieron los recursos del Fondo de Ciencia y Tecnología que a nivel nacional recibió 3,3 billones de pesos. De estos, solo se usaron 2,2 billones en 271 proyectos, que ahora están en el ojo del huracán.

El eslabón más importante en la apabullante corrupción en Córdoba es el exgobernador Lyons a quien la Fiscalía anunció que le imputará cuando menos veinte cargos. Aún es incierto si se presentará ante el Tribunal Superior de Bogotá, ante el cual la Fiscalía solicitará su captura por la gravedad de los hechos. El exmandatario, que estaría en el exterior, sigue pidiendo que una comisión del ente investigador lo escuche en el marco de un intento de negociar con la justicia. Por lo pronto, estas capturas, entre las que están las directivas de la Universidad del Sinú, se suman a otras seis de personas con estrechos nexos con el exgobernador y a quienes la Fiscalía detuvo semanas atrás.