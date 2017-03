Cayó el cartel de los locos de Sucre

En Sucre, donde Julio César Guerra Tulena dejó la gobernación padeciendo de demencia senil derivada de alzheimer, un puñado de funcionarios de su administración fueron capturados por inventarse falsos locos para desfalcar el sistema de salud.

Ante un juez de Sucre serán presentados estos exfuncionarios, que lograron girar hasta 5.000 millones de pesos a las IPS Clínica Nuevos Amaneceres y la Fundación Nuevo Ser, en donde se atendieron pacientes que nunca existieron entre el 2012 y el 2015.



La primera en alertar irregularidades en los estados financieros de la gGobernación fue la Contraloría, que al esculcar un poco más encontró historias clínicas irregulares, órdenes de internación sin soporte y la evolución de pacientes falsos. Según la Fiscalía, se pagaron en 13 resoluciones irregulares 3.200 millones de pesos a la Clínica Nuevos Amaneceres y 1.788 millones en 12 resoluciones a la IPS Fundación Nuevo Ser.



La declaración de tres testigos fue clave para determinar la responsabilidad de Ronaldo Herazo Vertel, quien sería el "cerebro" del robo por su cercanía con el entonces gobernador Guerra Tulena.



En Sucre se conoce a Herazo Vertel como el hombre de la "mochila azul" que se la pasaba cobrando comisiones en nombre del gobernador. El hombre, que deberá responder por cinco delitos ante un juez de Sucre, es el hijo de la empleada del servicio de la casa del exgobernador Guerra y quien terminó convirtiéndose en la mano derecha del mandatario y de su esposa, María Victoria Soto García.



La Fiscalía documentó cinco de los cobros ilegales que hizo Herazo Vertel desde el 11 de noviembre del 2013 hasta el 10 de diciembre del 2014. Habría recogido en total 200 millones de pesos en dinero que supuestamente era solicitado por Guerra Tulena para recuperar lo invertido en la campaña. Las IPS eran presionadas con la amenaza de que si no pagaban el 20 % de lo facturado, la Gobernación no desembolsaría la totalidad de la deuda.



En el expediente, aparecen dos testigos de la Fiscalía que ratifican esta información. Estas son la representante legal de la Clínica Santa Isabel Ltda, María Ermelina Chica Quiñonez, y la jefe financiera y administrativa, Martha Cecilia Manga Arroyo.



Para justificar los pagos, ambas IPS habrían hasta falsificado documentación de los médicos tratantes, los sellos usados no pertenecen a los profesionales médicos, la literatura médica utilizada no tiene ningún rigor científico, a todos los pacientes se les ordenaba el mismo tratamiento, medicamentos y evolución clínica. Entrevistados por la Fiscalía, los médicos mencionados señalaron que ni siquiera tenían contrato vigente con la Clínica Nuevos Amaneceres o con la Fundación Nuevo Ser.



Aunque era evidente que algo andaba mal, la Secretaría de Salud de Sucre, a través de sus funcionarios, avaló dichos cobros y las resoluciones de pago fueron suscritas y pagadas por el exgobernador de Sucre Julio César Guerra Tulena.



Los dineros habrían entrado directamente a los representantes de las IPS Ernesto Bladimir Gonzalo Ospino, de Nuevos Amaneceres, y Luis Alberto Fadul Díaz, representante de la Fundación Nuevo Ser, quien es hermano del exconcejal de Sincelejo Juan Carlos Fadul.



Por este cartel de falsos locos, el ente investigador ordenó la captura de ocho personas que deberán responder por concierto para delinquir, peculado por apropiación, prevaricato por acción, tráfico de influencias y enriquecimiento ilícito. Entre los detenidos están los exsecretarios de Salud Nayibe del Carmen Padilla Villa, José Jorge Madera Lastre y Efraín Suárez Arrieta. Así como los exfuncionarios de la Secretaría de Saludo Samir Gregorio Serpa Álvarez, quien manejaba el Programa de Auditoría y Nadin Ali Farak Arrieta, médico auditor de cuentas.



Tendrán que responder también Gonzalo Ospino, representante legal Nuevos Amaneceres, por el cobro de 2.000 millones de pesos y Fadul Díaz, de la Fundación Nuevo Ser, por el cobro de 600 millones de pesos.



Finalmente, la Fiscalía capturó al hombre de la "mochila azul", que ahora tendrá que dar muchas explicaciones a la justicia. Entre ellas, si quien fue su mentor y jefe en la gobernación tenía alzheimer o se hizo el loco.