Imputarán cargos a Samuel Moreno por sobornos de Odebrecht

Con los anuncios de la Fiscalía General en el caso Odebrecht se confirma que los actos de corrupción de la constructora brasileña comenzaron desde que llegaron al país.

La Fiscalía anunció la imputación de cargos contra el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno por las irregularidades que rodearon la adjudicación de una de las obras más esperadas por los bogotanos. La que buscaba sanear las aguas del río Bogotá.

Estas obras, entregadas en el año 2009 durante su administración, pondrán a responder a Moreno por los delitos de cohecho propio e interés indebido en la celebración de contratos. También deberán fueron llamados a imputación los contratistas Orlando Fajardo Castillo, por peculado por apropiación, interés indebido en la celebración de contratos y cohecho por dar y ofrecer. Y Jaime Buenaventura Quintero Sagre, que deberá responder por los delitos de falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación.

Dentro de la investigación que adelanta la Fiscalía por el caso Navelena, la Fiscalía anunció la imputación de cargos a los funcionarios del Banco Agrario Mónica Santamaría, Hernando Gómez Vargas, Juan Carlos Orjuela y Alejandro Jiménez por el delito de administración desleal. También serán imputadas Marcela Ferrán e Irliana Barahona, Vicepresidente de Crédito y Cartera del Banco y Gerente de Crédito y Cartera (e) del Banco Agrario para la época de los hechos.



¿A dónde fueron a parar 4,6 millones de dólares?



Con el paquete de anuncios de la Fiscalía, también se comenzó a dar respuesta a uno de los grandes enigmas de los sobornos de la constuctora en Colombia: a dónde fueron a pagar los 4,6 millones de dólares que supuestamente se le giraron al exsenador Otto Bula, y que los ejecutivos en Brasil aseguran desconocer si de allí salieron coimas para alguien más.

El destino de una porción de este dinero -que Martínez insiste se pagó en el marco de la adición contractual de la ruta Ocaña Gamarra- ya produjo la primera captura. La Fiscalía aseguró que tiene establecidas las personas que adelantaron intermediación respecto de la suma de US $512.000, los cuales fueron entregados en efectivo en Colombia.



Dicha suma, fue transferida por compañías off-shore controladas por el departamento de Operaciones Estructuradas de Odebrecht a las sociedades panameñas Helicontinente S.A. y Coast Helicopter Inc., firmas que tienen cuentas bancarias en Panamá. "Con el objeto de no dejar rastro de la transacción y evadiendo los canales regulares para las transferencias financieras, el controlante de las sociedades y cuentas en Panamá transfirió parte de dichos recursos a otras jurisdicciones", dijo.



La Fiscalía informó que las personas involucradas en estos hechos han sido objeto de medida de aseguramiento y este miércoles se le imputó el delito de lavado de activos al empresario César Hernández. Hay identificada otra persona que será capturada en las próximas horas.



La Fiscalía no entregó más detalles de las pistas que tiene sobre el destino de los otros 4 millones de dólares de Odebrecht. Martínez aseguró que continúan trabajando de la mano con la procuraduría general de Panamá.

Brasil compartirá información bajo reserva



A pocas horas que se cumplan los plazos establecidos para el levantamiento de la reserva de las delaciones en Brasil, sorprendió el anuncio de la Procuraduría General de ese país con relación a que aún no se ha firmado un acuerdo de cooperación de los ejecutivos de Odebrecht.



A través de una misiva, el procurador Rodrigo Janot informó que efectuó una solicitud al Supremo Tribunal Federal de Brasil con el fin de suspender la confidencialidad de las declaraciones y documentos relacionados con otros países diferentes de Brasil y que hagan parte de la colaboración de la empresa con las autoridades. Al respecto, informó Martínez que se compartirá información del caso con países interesados bajo principio de confidencialidad.