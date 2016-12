El otro lío de la funcionaria de la Contraloría que cobraba sobornos

No será fácil la explicación que tendrá que darle la ex subdirectora responsabilidad fiscal de la Contraloría de Bogotá Hermelinda Angulo a la Fiscalía General. Esta mujer pasó de la noche a la mañana de liderar investigaciones por presuntas irregularidades en contratos, a ser señalada de presuntamente recibir sobornos.



Fue el propio contralor de Bogotá, Juan Carlos Granados, quien entregó la grabación a la Fiscalía por el presunto cobro de una comisión de 60 millones. Ese era el monto que exigía Angulo para archivar el proceso en contra de Humberto Bohórquez, un contratista auditor de una obra civil en la localidad de Usme.



Luego de que se conociera el presunto cobro de sobornos, Granados entregó a la Fiscalía un audio de 45 minutos en el que se puede escuchar que esta no era la primera vez que la mujer recibía dinero de manos de Bohorquez. Angulo parece que habría concertado con el contratista el pago de otras coimas a cambio del cierre de investigaciones por supuestos hallazgos.



En uno de los apartes de la conversación obtenida en su totalidad por Semana.com, se puede escuchar cómo Angulo le recuerda al contratista que le incumplió con el pago en el que le cerró una investigación por un contrato en la localidad de Ciudad Bolívar.



Hermelinda Angulo le dice a Bohórquez que no le pagó parte de la comisión y que solo le dio 30.000.000 de pesos y le debe 15.000.000 de pesos. Luego la mujer le recuerda al contratista que ella dejó “todos los papeles en regla” y que estos eran “contundentes” en los que se establecía que no había hallazgos. “Ahí no pueden irlo a fregar por eso”, le dice Angulo.



Esta revelación demostraría que el presunto caso de corrupción de la funcionaria, en la cual están involucrados también el hoy exdirector de personal Gabriel Guzmán y el contralor asignado a la localidad de Usme Omar Calderón Camacho, no es un hecho aislado.



Por el contrario para la Contraloría este audio podría demostrar que dentro de la entidad encargada de combatir la corrupción administrativa y que vigila el buen manejo de los recursos de la ciudad, podría existir otros hechos de corupción por parte de funcionarios que reciben coimas.