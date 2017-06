Bienes de las Farc: ¿Financiarán sus campañas políticas?

Néstor Humberto Martínez viene siguiendo con lupa la implementación del acuerdo con las Farc. No se le escapan detalles y por eso en los últimos meses ha sobresalido por sus reparos, temores y mejoras al andamiaje jurídico que se tramita en el Congreso y en el despacho presidencial.

A los peros que presentó el jefe del ente investigador por la Jurisdicción Especial de Paz, se sumó un nuevo frente: el manejo y administración que tendrán los bienes recuperados de las Farc. La manzana de la discordía brotó de uno de los 24 decretos que firmó el presidente Juan Manuel Santos, antes de que se venciera sus facultades especiales. Lo que más ha llamado la atención es que dichos cuestionamientos hicieron eco en el propio Negociador Sergio Jaramillo, quien señaló que uno de esos últimos decretos del fast track era "una chambonada"

¿La razón?, el fiscal vio como un peligro que se amarrara la finalidad del fondo a los programas contemplados en el punto 3.2.2. que tienen que ver con la reincorporación económica y social de la guerrilla. Es decir, que los bienes de uso ilícito pudieran ser destinados no sólo a reparar las víctimas del conflicto sino, por ejemplo, también para financiar el Centro de Pensamiento y Formación Política del nuevo partido político.

La interpretación levantó toda una polvareda. Mientras la oposición alerta sobre "la mayor operación de lavado de activos", el Gobierno argumentó que era falso que esos recursos fueran para la guerrilla y las Farc le decían al al fiscal que "miente y hace una interpretación amañada de los textos del acuerdo".

Aunque los ánimos se calderon cuando el alto Consejero Presidencial para el Posconflicto, Rafael Pardo Rueda, le respondió al ente acusador que conservaba todas las facultades para realizar acciones sobre los bienes de la guerrilla, al final de cuentas el Gobierno terminó anunciando que están alistando un decreto ordinario que determinará cuál va a ser el destino de los bienes de las Farc, aunque aclaró que principalmente serán para la reparación de las víctimas y así borrar cualquier ambigüedad.

“Yo lo reconozco: eso es una chambonada, pero, por otro lado, hay suficientes salvaguardas para asegurar que eso no va a pasar”, dijo Sergio Jaramillo a Blu Radio. Sin embargo, el alto comisionado de paz precisó que el “fiscal está diciendo una cosa que yo entiendo por qué la dice, pero que no es cierta. El decreto ley que se expidió tiene unas ambigüedades (…) y hace referencia a dos cosas: esa plata tiene que utilizarse para reparar a las víctimas y para los programas del punto 3.2.2 del acuerdo”, agregó.

En el ambiente reino la confusión y aunque el Gobierno terminó dándole la razón a Néstor Humberto Martínez quedó la duda de qué fue lo que pasó. Semana.com habló con tres expertos del tema.

Decreto ley número 903 de 2019: Artículo Finalidad del Fondo. Con los bienes y activos incluidos en el mencionado inventario se procederá a la reparación material de las víctimas del conflicto, en el marco de las medidas de reparación integral y la implementación de los programas contemplados en el punto 3.2.2 del Acuerdo Final (Reincorporación económica y social).



Juan Manuel Charry

"Hay una posibilidad de incidencia indirecta de las Farc en la administración de los recursos, es una posibilidad. El fiscal está advirtiendo un riesgo que existe por la forma como se redactó. Ya el Gobierno aceptó y dice que va a corregir, pero no es que se le esté dando directamente el poder del fondo difusiario a la guerrilla. Néstor Humberto Martínez hace su tarea pues advierte que la forma como se planteó abre esa posibilidad".

"Lo que quisiera es que se quite tanta tascendencia. Es un aspecto de interpretación. No es el centro de la redacción del decreto ni la posibilidad principal. Hay mucha hipersensibilidad con estos temas. Algo similar ocurrió con el fast track, que se armó una tormenta en un vaso de agua. Sí son temas importantes pero hay que verlos en una posición más reducida. Afina y precisan no son goles que estén metiendo de lado y lado".

Jaime Arrubla

"Lo que el decreto da es un manejo fiduciario. Dice que el Gobierno será el que establezca quién va a ser el órgano de decisión. Con el solo decreto las Farc no van a hacer lo que quieran con su patrimonio. Todo lo contrario, eso sí habrá que ver esa reglamentación y quién manejará el fondo fiduciario. Pienso que con ese decreto la sartén por el mango la tiene el Gobierno que al final de cuentas es el que decide quién hace el manejo. El esquema fiduciario es válido, da confianza. Falta ver es a quién ponen. No se les está dando el poder a las Farc pero se les puede dar, como el Gobierno queda con la atribución, sí podría dárselas".



José Gregorio Hernández

"Mediante ese decreto se quería entregar a las Farc aquello que esa misma organización ha debido disponer para la reparación de las víctimas. Me parece que es una norma inconstitucional porque vulnera el principio según el cual toda amnistía y todo indulto deben fundarse entre otros principios: la reparación a las víctimas".

"Con él, se desconoce el acuerdo. No creo que sea una chambonada, había toda la intención de favorecer a las Farc mediante un decreto que fue expedido a última hora. El problema ahora es que ya expiraron las facultades del presidente y aunque dicen que lo van a corregir tendrán que hacer la corrección por el Congreso, vía fast track".