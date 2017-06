"El reto más grande de Bogotá es la desigualdad": secretario de Planeación

El Plan de Ordenamiento Territorial (POT) es la hoja de ruta que marcará el destino de Bogotá durante los próximos 12 años y Andrés Ortiz, el secretario de Planeación, es el funcionario que tiene la responsabilidad de diseñarlo. Para elaborar el documento, que tiene que ser aprobado por la CAR, el Consejo Territorial de Planeación y el Concejo, la cartera distrital elaboró un diagnóstico de la ciudad en el que se evidenciaron las fortalezas y las falencias de la capital.

Semana.com: Según el diagnóstico previo a la formulación del POT, ¿en qué le va bien a la ciudad?

Andrés Ortíz: Tiene una disminución en la tasa de desempleo bastante buena durante la vigencia del POT actual. En el 2011 estaba cerca del 19% y en el 2016 estamos en el 9,3%. Lo mismo la probreza monetaria, está muy por debajo de la del país, y en pobreza extrema estábamos en el 7,1% y hoy estamos en el 2,3%. Pero el reto grande de Bogotá es la desigualdad, que ha mejorado pero todavía sigue siendo muy mala.

Semana.com: ¿En qué más se raja la ciudad?

A.O: Las cifras de movilidad son muy dicientes. El POT del 2004 tenía 571 proyectos y solo se ejecutó el 35%, y entre los proyectos de malla vial arterial que tenía, el 81% no se ejecutó. Por ejemplo, Transmilenio tenía previsto en el POT para estos años 20 líneas, y hemos construido 9. Seguramente si se hubieran construido todas, la situación de la movilidad en la ciudad sería muy distinta.

Semana.com: Teniendo en cuenta que cada POT tiene que ser ejecutado por varias administraciones, ¿cree que los mandatarios no se lo toman en serio?

A.O: El Plan de Desarrollo y el POT del alcalde que los formula al tiempo coincide. Pero el segundo alcalde ya se desvía de muchos de los objetivos de ciudad del POT. Y el tercero pues se desvía muchísimo. Entonces esa baja ejecución del POT tiene que ver con que los alcaldes se alejan del plan. Pero otra cosa que encontramos en el diagnóstico es que el POT no estaba bien acompañado de un presupuesto de referencia, entonces puede tener objetivos ideales pero por fuera de las capacidades financieras de la ciudad.

Semana.com: Hablemos de los temas claves del POT. Primero: la deficiencia de las vías de acceso a Bogotá.

A.O: A nivel de movilidad y de conexión, es inadmisible que Bogotá, desde hace 60 años, no ha construido una vía de conectividad regional. La última que hizo fue la autopista Norte. La ciudad tiene 8 millones de habitantes y los 16 municipios vecinos tienen 1,4 millones. Entonces la interrelación diaria de viajes es altísima y no puede seguir dependiendo de las mismas cuatro vías de hace 60 años. El nuevo POT tiene que revisar esas conexiones y en el borrador al menos están planteandas la expansión de la avenida de la Américas a Mosquera, la avenida 63 a Funza, la 127 a Cota, la 170 al centro de Cota, la avenida Boyacá a la vía Chía - Cajicá - Zipaquirá. Y tenemos que llevar la avenida Cali a Soacha y hacer la ALO. La conectividad es uno de los temas importantes de este POT porque el grueso del crecimiento urbano va a seguir dándose en la región.

Semana.com: ¿Y cómo está el déficit de vivienda de Bogotá?

A.O: Bogotá viene creciendo a una tasa de 107.000 personas por año. Al año 2050 habrá 3,6 millones de habitantes más en la Bogotá región. Eso hace que necesitemos un millón de viviendas más. Pero al cifra más impactante es la reducción acelerada del tamaño de los hogares. Estamos en 3,2 personas por hogar y al año 2050 vamos a estar en 2,3. O sea que en 2050 vamos a necesitar 1,4 millones de viviendas adicionales. Eso es hacer otra Bogotá y ahí viene el tema más importante del POT: dónde y cómo se va a hacer esa vivienda. El primer objetivo es la renovación urbana con densificación pero con un instrumento de modernización de la infraestructura, para no crecer innecesariamente. Y la segunda estrategia es la expansión densa, cercana y articulada con la región.

Semana.com: ¿Y en esa pregunta de hacia dónde crecer está incluida como parte de la respuesta la reserva Thomas Van der Hammen?

A.O: La Van der Hammen es un tema previo al POT porque cualquier propuesta de realinderamiento de la reserva tiene que estar aprobada o negada antes de presentar el POT al Concejo, y los únicos que pueden aprobarlo son la CAR y el Ministerio de Medio Ambiente. El Distrito tiene que presentar una propuesta de realinderamiento mejor que la actual o no nos la van a aprobar. Para eso tiene que cumplir los objetivos ambientales de la reserva; aumentar las áreas verdes de protección; no urbanizar más de lo que hoy se puede; y que sea una propuesta que se financie por los dueños de la tierra y no con dineros públicos.

Semana.com: ¿Y qué piensan hacer con el río Bogotá?

A.O: Este POT tiene que ser la oportunidad para que el río deje de ser el borde de Bogotá y se convierta en el eje de la región. Porque esa visión del borde tiene que ver con el tratamiento que se le ha dado, con que la ciudadanía no lo valore, no lo cuide. El río tiene que ser accesible a la ciudadanía, que lo puedan disfrutar.

Semana.com: ¿Cuándo termina la formulación del POT?

A.O: Estamos en la fase previa de formulación y nuestra meta es tener la propuesta a finales de septiembre para presentarla a la CAR. Ellos, según la ley, se demoran 30 días revisándolo, pero en temas ambientales los términos son solo de referencia, porque se pueden pedir aclaraciones. Eso seguro va a suceder porque el POT incluye temas ambientales muy importantes: el relleno doña Juana, los Cerros Orientales, los humedales, los ríos Fucha, Tunjuelo, Juan Amarillo... Nuestra meta es llevarlo al Concejo de la ciudad a comienzos del otro año.

Semana.com: ¿Cuánto costaría la ciudad lo que ustedes están pensando hacer con este POT?

A.O: El presupuesto que nos aprobaron este año es algo más de 18 billones de pesos, y si usted lo proyecta a doce años está diciendo que la ciudad tiene una capacidad de inversión de unos 220 billones, aunque ahí está incluido el presupuesto de funcionamiento. Pero esa respuesta solo la tendremos en un par de meses.

Semana.com: ¿En esta ciudad tan polarizada políticamente, cómo van a blindar ese POT para que los próximos alcaldes no lo pasen por alto?

A.O: Nosotros creemos que es fundamental que los Planes de Desarrollo no se distancien del POT. De lo contrario, las ciudades nunca tendrán objetivos de mediano y largo plazo. Eso también tiene que ver con el Gobierno Nacional porque el Ministerio de Vivienda, el que reglamenta los POT, podría mirar la forma de que fueran más vinculantes. La mejor manera de lograrlo es que el Plan sea bueno. Y ojalá logremos que se despolitice la discusión de ciudad y que sea más técnica, basada en los datos y en los objetivos.