"Santos lleva a Colombia a un abismo como el de Venezuela": Pacho Santos

El ex vicepresidente explica las razones por las cuales saldrá a marchar el 1 de abril y asegura que la protesta convoca a sectores del No en el plebiscito.

Semana.com: Va a asistir a la marcha? En que ciudad?

Francisco Santos: Voy a marchar en Bogotá. La calle es de todos y es un mecanismo de expresión de la indignación que siento ante las mentiras que descaradamente le dijo y le dice constantemente el Presidente al país.

Semana.com: Cual va a ser su planteamiento en la marcha?

Francisco Santos: La palabra de un Presidente debe valer oro y este Presidente la ha devaluado arruinando la credibilidad de una institución fundamental de la democracia. Quiero expresar eso en la marcha.

Semana.com: Si Oscar Ivan Zuluaga, candidato del Uribismo, tambien recibio apoyo de Oderdrecht, que autoridad tiene el uribismo para montar la marcha?

Francisco Santos: He sido claro no hay bandos frente al tema de corrupción. Ahí no hay buenos ni malos y las investigaciones deben llegar al fondo del asunto. Pero ello no obsta para expresar la indignación frente a Reficar, navelena y la brutal corrupción de billones de pesos de la mal llamada memelada.

Semana.com: ¿Es una marcha de derecha?

Francisco Santos: Es una a marcha ciudadana. De indignación frente a la corrupción, de temor y preocupación frente a la incertidumbre económica y de pavor por el manejo de la paz. Muchos ciudadanos ven, y con razón, como Santos lleva a Colombia en un camino al abismo similar al que hoy vive Venezuela.

Semana.com: ¿Qué espera despues de la marcha?

Francisco Santos: La sola marcha es ya un mensaje que esperaríamos el gobierno escuche. No nos hacemos ilusiones si algo tan claro y concreto como el voto del 2 de octubre no lo escuchó pero si es un mensaje contundente que permitira iniciar el camino hacia la recuperación de un país hoy perdido en un mar de incertidumbre política, social y economica.