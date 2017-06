“Estoy orgulloso de tener una familia diversa”: Francisco Santos

Aunque extrovertido, Francisco Santos siempre ha sido prudente sobre su vida personal. Pero esa cautela cambió cuando hace unos meses Martín Santos ventiló en Twitter la homosexualidad de su hijo Pedro. Desde ahí, el exvicepresidente se ha convertido en una de las voces más visibles a favor de la diversidad sexual. Sin embargo, Pacho no había hablado abiertamente del tema hasta la noche de este miércoles, cuando le hizo un reconocimiento a la “valentía” de su hijo y le brindó todo su apoyo público en una ceremonia en Medellín.

Francisco estuvo en la capital de Antioquia acompañando a su hijo en el coctel que celebró los diez años de la corporación Familiares y Amigos Unidos por la Diversidad Sexual (FAUDS), que tiene como misión ayudarles a las familias a rodear a sus integrantes que tiene una orientación sexual diversa.

Puede leer: Uribe ‘recarga’ a su Centro Democrático

“Los primeros que conocieron la corporación fueron mi esposa y mi hijo, y me contaron cómo en una situación tan compleja, estas mujeres paisas les ayudan a reconstruir, entender, aceptar a los familiares la condición sexual de sus hijos y que esa misma condición no tiene porque afectar la unidad familiar. Me pareció fantástico. La condición sexual de Pedro no me importa, me parece maravilloso que sea lo que es, y sé lo difícil que es y el estigma que tiene. Hay que hacer esto, apoyar, para que esta sociedad entienda”.

"La condición sexual de Pedro no me importa, me parece maravilloso que sea lo que es, y sé lo difícil que es y el estigma que tiene"

En medio del cóctel la presencia de Francisco y su hijo fue celebrada, pues es bien conocida la posición del Centro Democrático sobre estos temas, en la que el partido mantiene una línea conservadora y tradicional. A propósito, el exvicepresidente le dijo a Semana.com: “Uno tiene que asumir su propia dignidad y su propio mensaje y lo mando con toda claridad: no me avergüenzo, me enorgullezco. Yo espero ser ejemplo y estoy aquí y digo que soy del Centro Democrático pero esta es mi familia y me enorgullezco de ser el papá de mi hijo, y estoy orgulloso de tener una familia diversa”.

Consulte: "Santos lleva a Colombia a un abismo como el de Venezuela": Pacho Santos

Cuando Martín Santos trinó sobre la condición sexual de su primo, para Pedro todo fue caos, sin embargo su vida empezó a cambiar: “Después de lo del lío con Martín empecé a conocer todas estas iniciativas, a recibir correos de fundaciones, y fue muy bueno porque yo no estaba contactado con nada, yo no vivía acá ni tenía nada que ver con el activismo. Después de eso se me acercó mucha gente y el tema familiar cobró mucha importancia. Así conocí a FAUDS y me doy cuenta de que trabajaban con las familias y de que hacían activismo no solo con las personas sino que ayudaban a las familias para que fueran parte fundamental del proceso de aceptación”.

Puede leer: El adiós de Pacho Santos al ‘father‘ Sebastian