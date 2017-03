La encrucijada de García Arizabaleta

Al anunciar el escándalo político que sacudió al país por la supuestos dineros de Odebrecht que habrían llegado a las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos y de Óscar Iván Zuluaga, el Fiscal General trazó una línea que causó polémica: dijo que la competencia para investigar los hechos estaban en manos del Consejo Nacional Electoral.



Sin embargo, con el llamado a interrogatorio este martes a tres gerentes de campaña -David Zuluaga, Roberto Prieto y Santiago Rojas-, la Fiscalía cruzó su propia línea y dejó ver que las investigaciones apuntan también a ellos. Desde el punto de vista penal podría configurarse un fraude procesal o una falsedad en documento, dependiendo de lo que se logre probar.



Este giro de la Fiscalía fue el argumento del gerente del Centro Democrático en el Valle del Cauca y exdirector del Invías Gabriel García Arizabaleta para guardar silencio en la diligencia citada en la tarde de este martes en el Consejo Nacional Electoral.

El ex funcionario del gobierno Uribe fue quien supuestamente hizo el contacto de la campaña de Óscar Iván Zuluaga con el publicista Duda Mendoça. Como se sabe, él estratega, como parte de su negociación con la justicia de Brasil, afirmó que la constructora brasileña Odebrecht le pagó 1.6 millones de dólares en honorarios por el trabajo realizado para la campaña de Óscar Iván Zuluaga.



Es la tercera vez que García es llamado ante el Consejo Nacional Electoral. En la primera citación admitió que viajó el 6 de febrero del 2014 a Sao Pablo (Brasil), junto con Óscar Iván Zuluaga, David Zuluaga, Luis Batista e Iván Duque.

En su declaración en calidad de testigo, el exdirector del Invías dijo al magistrado Carlos Camargo que este fue el único viaje que realizó a Brasil y que su rol fue simplemente cuadrar la cita el encuentro. Sin embargo, afirmó que aunque viajó no asistió a la reunión.



El exfuncionario, que fue sancionado por la Procuraduría con una inhabilidad de 12 años por falsificar su experiencia laboral, dejó claro que durante la época de la campaña no tuvo conocimiento de que Odebrecht hubiera girado dinero al publicista Mendoça ya que esta no era su función. Pero no se ha descartado que posterior a la época electoral tuviera conocimiento del asunto. Según la Fiscalía, el dinero se pagó en dos giros a través de la empresa off shore Topsail Holding.



Esta declaración ante el Consejo Nacional Electoral es la única que ha rendido García Arizabaleta, ya que en las otras dos citaciones se ha negado a ampliar detalles. Se acogió a su derecho a no autoincriminarse, teniendo en cuenta que fue llamado por la Fiscalía General de la Nación, en calidad de vinculado.

Pese a que el escándalo por las campañas tiene al poder político en una crisis de legitimidad, la Fiscalía no lo vinculó por estos contactos, lo llamó a interrogatorio por los sobornos de US$ 6.5 millones que fueron pagados por Odebrecht para la adjudicación de la Ruta del Sol 2.



Su abogado, el penalista Iván Cancino asegura que esperarán a que exista claridad sobre qué temas quiere indagar la Fiscalía ya que a la fecha la diligencia de interrogatorio no ha podido cumplirse. La cita en la Fiscalía fue pospuesta en una ocasión porque Cancino estaba por fuera del país, y será el 29 de marzo el día en que García Arizabaleta responderá por los cuestionamientos en su contra.



Esto dificulta más la labor de los entes de control y también del Consejo Nacional Electoral, que tiene seis meses para mover el caso, antes de que la financiación de campañas del 2014 por parte de Odebrecht termine en caducidad. Y en ese caso, sucedería algo similar a lo que ocurrió frente a las declaraciones de Roberto Prieto en Blu Radio, quien reconoció que Odebrecht pagó us$ 400.000 dólares en afiches. Por hechos ocurridos en el 2010, desde el punto de vista normativo, el organismo no tiene nada qué hacer. Sin embargo, hay que recordar que el mismo presidente Santos pidió al CNE que no aplique la caducidad en su caso.



En el marco de la investigación que reabrió la Procuraduría por las graves denuncias de corrupción en la Ruta del Sol 2, el Ministerio Público está listo para citarlo a declarar en los próximos días. En este escenario a García Arizabaleta le quedará difícil esquivar los interrogantes del ente de control ya que acude en calidad de indagado.

Con el llamado de este martes a los tres exgerentes de las campañas presidenciales, García Arizabaleta y su defensa han decidido esperar para hablar primero con la Fiscalía sobre los hechos de la contienda electoral del 2014. Por eso, por ahora, de su lado hay completo hermetismo.



