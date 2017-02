"Autoridad marítima no debió disponer unilateralmente del galeón": denunciante

Semana.com: ¿Qué espera del fallo del Consejo de Estado?



Antonio José Rengifo: El Estado concedió derechos sobre el galeón pero hubo irregularidades sobre las cuales nosotros alertamos. Y con esos derechos han adelantado todos los procesos contra Colombia. Hasta que a algunos que estudiábamos ese naufragio histórico se nos ocurrió decir que ahí hay cosas que no cuadran.

Si los derechos a la Sea Search fueron otorgados por autoridades administrativas y judiciales, lo lógico es que las autoridades colombianas, como el Consejo de Estado, puedan pronunciarse sobre eso. Es bueno recordar que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ya produjo una sentencia declarando inconstitucionales los derechos invocados por la compañía gringa.

En lo que siempre he insistido es en que lo importante es que se haga como corresponde. No se está planteando que faltó el sello de la Notaría, o la publicación del edicto. Lo que se hizo fue un trabajo serio y sobre esa base se puede seguir trabajando después de la decisión del Consejo de Estado. Obvio que con la decisión no termina todo pero sí va a contribuir a dar una orientación del caso. No pretendo que sea definitivo pero sí creo que va a orientar el rumbo frente a lo que sigue para el Galeón San José.



Puede leer: "Fallos que no dieron en el blanco por el galeón San José"



Semana.com: ¿Qué demandó?



A.J.R.: La autoridad marítima de Colombia en 1982 decidió la suerte del Galeón San José sin informar a otras autoridades del Estado colombiano, como le ordenaba la Ley en el sentido de hacer verificaciones arqueológicas suficientes. Si esas verificaciones se hubieran dado, de seguro no estábamos en este lío. La autoridad marítima no debió disponer unilateralmente del galeón San José.

Semana.com: ¿Cómo explicar que el caso esté fuera del radar tanto tiempo?



A.J.R.: Antes de la sentencia de la Corte Suprema de Justicia en 2007, demandé los títulos por ilegales. Les dije a los magistrados de esa Corte, por qué no esperan a que la jurisdicción administrativa defina si es ilegal o no y después deciden. Entonces la Corte en sentencia Civil se cura en salud, dejando claro algo que favorece mucho al Estado: en el derecho en general hay una figura que se llama la presunción de legalidad del Acto Administrativo y en ese sentido se pronuncian. Sea Search, cuando obtiene la sentencia, comienza a presionar al Estado Colombiano para sacar al Galeón. Lo sorprendente es que habiendo informado a las autoridades de esta demanda, nadie le dijo a Sea Search que los títulos están demandados, el Estado colombiano no dijo nada ni objetó nada, aunque obviamente, la Sea Search Armada también es demandada y se ha defendido en el proceso que adelantamos para que sean declarados ilegales los derechos sobre el galeón que reclama esa compañía de exploraciones submarinas.



Le recomendamos: "La increíble pelea judicial sobre el galeón San José"



Semana.com: Y después del fallo del Consejo de Estado, ¿qué puede pasar?



A.J.R.: Cualquier cosa que se haga con respecto a Sea Search va a ser capitalizada; ellos se van a los tribunales de Estados Unidos, allá han presentado los casos contra Colombia. Lo real es que con o sin tribunal en Estados Unidos ellos tienen el 50 % del galeón, ya lo tienen en una sentencia. Qué dirá el Consejo de Estado sobre la demanda es otra cosa y eso puede cambiar mucho el panorama. Cuando Sea Search va a demandarnos en tribunales internacionales dicen barbaridades del Gobierno de Uribe por la amenaza en su momento de mandarles la Armada Nacional, y estamos hablando de derecho internacional y hay que tener cuidado con eso. El manejo es lo que va a determinar lo que que van a decir más adelante los otros tribunales. Lo que sorprende es que el Estado no dé las respuestas que tiene que dar.



Semana.com: ¿A qué se refiere?



A.J.R.: Los desarrollos jurídicos en este tema son muy incipientes todavía en el mundo. Mi llamado es a que sí, saquemos el galeón pero saquémoslo como hay que hacerlo. El tema está muy enredado por las salidas en falso de todos los gobiernos, desde Turbay Ayala. Me sorprenden las salidas de Uribe, que le dice a Sea Search que le manda un buque de la Armada, una corbeta.

Cuando Santos en diciembre del 2015 dice que vamos a sacar para Colombia el galeón, me dije ¡excelente! ¡Qué buena noticia para el mundo! tal vez arreglaron con los gringos y con España. Menos de 24 horas después, el secretario de Cultura de España dice que está sorprendido y que van a pedir información a Colombia para ver qué encontraron porque, según ellos, el galeón es español; después anunciaron que demandarán internacionalmente a Colombia. Esto requiere un manejo diplomático. A los cinco días, la Sea Search Armada dijo: no se les olvide que la mitad del galeón es de Sea Search Armada. Mi invitación es a debatir con argumentos y buenos fundamentos diplomáticos. A que respondamos como hay que responder.