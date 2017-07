"Muchos partidos venían apoyando a Luis Gustavo Moreno": Germán Varón

El pasado viernes una carta de renuncia llegó al despacho del senador de Cambio Radical, Germán Varón Cotrino. Era de su asesor Héctor Gerardo Torres quien años atrás le había presentado a Luis Gustavo Moreno, exfiscal anticorrupción del país. Para esa época, Moreno era un abogado que empezaba a ser reconocido en el mundo del litigio e iba a representar a Varón en un proceso.

El hoy exasesor del congresista aseguró que renunció porque “se siente muy apenado de esa situación”. El senador de Cambio Radical habló con SEMANA y dijo que nunca presentó a Luis Gustavo Moreno en la Fiscalía como se ha dicho.

SEMANA: ¿Qué pasó con su asesor Héctor Gerardo Torres que le renunció de manera irrevocable?

Germán Varón: Él hace cinco años conoció a Luis Gustavo Moreno, y fue a quien me recomendó para que me apoderara en un proceso contencioso. Torres me dijo que estaba muy avergonzado por todo lo que sucedió. En ese momento me explicó que renunciaba de manera irrevocable, yo le dije que no estaba de acuerdo con esa renuncia, porque hace cinco años qué iba a saber que ese tipo iba a terminar en esa barbaridad. Él solo me dijo que no se sentía cómodo. Me presentó su renuncia el viernes de manera irrevocable.

SEMANA: Pero en todo este escándalo de Moreno por corrupción también trascendió otra versión que dice que usted, supuestamente, presentó al exjefe de la Unidad Anticorrupción en la Fiscalía. ¿Eso es verdad?

G.V.: Yo ya lo he dicho en otros espacios: nunca presenté ni recomendé a Moreno en la Fiscalía.

SEMANA: Otra punta de este tema es que, supuestamente, el señor Héctor Gerardo Torres, su asesor, no era el que trabajaba con usted sino la esposa de él, pero Torres recibía el pago. Algo así como una nómina alterna...

G.V.: ¡No, no! La señora de la que hablan no es esposa de él, es una señora, que se llama María Mejía, que trabaja conmigo, como también trabajaba Gerardo. Ambos estaban en la nómina y lo puedo demostrar con documentos. Esas versiones vienen de personas malintencionadas.

SEMANA: Para que quede claro, su asesor Torres hacía parte de su unidad de trabajo…

G.V.: ¡Claro! Por eso hablamos de una renuncia.

SEMANA: ¿Y es claro que usted conocía a la esposa de él?

G.V.: ¡Claro! Yo la conocí hace mucho y él se separó hace muchos años también. Y la abogada que trabaja ahí no tiene nada que ver con Gerardo. Muy vergajos los que dicen eso.

SEMANA: Entonces, ¿por qué cree que se están dando todas estas versiones?

G.V.: Son cosas normales. Mire como son las cosas, muchos partidos venían apoyando a Luis Gustavo Moreno, el Centro Democrático lo apoyó a la Personería de Bogotá, también el Liberal. Además, ha apoderado a 20 congresistas, lo que pasa es que yo soy el único que ha salido a poner la cara, porque nadie más sale. Ni los magistrados, ni los partidos políticos. ¡Nadie!

SEMANA: Porque según su asesor, él conoció a Moreno hace unos años por intermedio del expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Leonidas Bustos...

G.V.: Pero yo con Bustos no tengo mayor mayor relación. Lo conozco, tuvimos que ver en el tema institucional por la Jurisdicción Especial de Paz, JEP. En todo esto resulta bastante absurdo responder por ser amigo de alguien. Yo le dije a Gerardo en el momento de la renuncia que si conoció a Moreno y le pareció bueno, pues tenía todos los méritos. ¡Quién iba a imaginar que terminaría en semejante situación tan desastrosa!

SEMANA: Pero a pesar de que usted le diga eso, su asesor sí se sentía culpable por todo lo que pasó ...

G.V.: Yo le dije que no se preocupara, porque él le dio esa declaración a una periodista y se fue de la ciudad. Cuando a mí me llaman, él me dijo que no se sentía bien y se disculpó por todo este lío. Yo le dije que no se preocupara porque no tenía por qué saber todo lo de Moreno desde un primer momento.

SEMANA: ¿Por qué dice que más de un partido político conoció a Luis Gustavo Moreno pero nadie da la cara?

G.V.: Le daré varios casos. El señor fue asesor de Simón Gaviria en la Presidencia de la Cámara. Eso fue hace tiempos. una cosa es darle poder de abogado y la otra es ser asesor. Fue abogado de Luis Alfredo Ramos, fue abogado de gente de La U, fue abogado de Fabio Amín, quien fue presidente de la Cámara de Representantes. Estuvo presentando su libro con una cantidad de personas. Además, si usted ve el Centro Democrático y el Partido Liberal lo presentaron como su candidato a la Personería y ahí nadie dice nada.

SEMANA: ¿Por qué cree que pasa eso?

G.V.: Porque nadie se atreve a nada, pues piensan que los van a involucrar. Pero a mí sí me parece que en esto uno tiene que poner la cara y dar claridad. Todo lo de la Personería sucedió entre enero y febrero de 2016 y nadie sale a decir algo.

SEMANA: Porque también están relacionando a Luis Gustavo Moreno con Enrique Vargas Lleras, hermano del exvicepresidente Germán Vargas Lleras, y su partido, Cambio Radical. Inclusive lo dijo el senador Jorge Robledo la semana pasada...

G.V.: No tiene nada que ver. Esa son ganas de pelear de Robledo y tratar de de desacreditar, pero no hay ninguna razón.

SEMANA: ¿O sea que para usted lo de Robledo y las denuncias que ha hecho contra el fiscal Néstor Humberto Martínez son para controvertir políticamente con Cambio Radical?

G.V.: Sí, pero él lo hace porque está en una campaña política y eso le sirve. Yo con él ya he tenido varias diferencias. ¿Por qué no hizo lo mismo con Samuel Moreno quien fue su candidato y lo apoyó incluso cuando ya estaba acusado? Yo lo he dicho públicamente. Llama la atención esa posición, porque primero lo que hizo fue recoger los comunicados de prensa del fiscal; segundo, se le olvidó que fue el más acérrimo defensor del exalcalde.