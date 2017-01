El cese al fuego con las FARC sí tuvo resultados en Antioquia: Luis Pérez

Luis Pérez, un hombre con experiencia en el servicio público —exrector de la Universidad de Antioquia, exsecretario de Educación de Medellín, exalcalde de Medellín—, con unos cuantos escándalos a cuestas y la malquerencia de organizaciones de derechos humanos, llegó a la Gobernación de Antioquia con el apoyo de la Unidad Nacional, ganando en la contienda electoral a Federico Restrepo, el candidato del fajardismo.



En los primeros meses de su gestión, tuvo los ojos en el espejo retrovisor: denunció supuestas irregularidades en la contratación del gobierno de Sergio Fajardo para la construcción del Túnel del Toyo, tramo fundamental de las concesiones Mar 1 y Mar 2 de las Autopistas de la Prosperidad que comunicarán a Medellín con el Urabá antioqueño, lo que lo enfrascó en una disputa con el alcalde Federico Gutiérrez, pues en el proyecto hay dinero del municipio. Y, como si fuera poco, declaró la Gobernación en quiebra debido al “derroche” y a que la Fábrica de Licores de Antioquia, en la administración pasada, no cumplió con las ventas pactadas. Sergio Fajardo contraatacó y dijo que el tal desfalco se debía a un plan muy bien pensado en las entrañas de la campaña política de Pérez.



Las denuncias sumieron a la Gobernación en un marasmo que fue blanco de críticas en las redes sociales. Entre los aciertos que cuenta la administración en su primer año están la erradicación de la minería ilegal en Buriticá, la conformación de la sociedad promotora Ferrocarril de Antioquia, la firma de convenios para la pavimentación de vías campesinas y de municipios. Además, quedan en la memoria el envío de cartas a la Presidencia de la República, que se hicieron tan comunes, y paisajes de rueda de prensa. De ellas quedan dos propuestas muy sonoras: 1. El cobro de un peaje de mil pesos a los motociclistas, dinero con el que se construirían motorrutas. 2. La implementación de vicealcadías militares en zonas donde las FARC tuvieron su imperio por décadas. Las ideas dividieron a la opinión pública y siguen sonando como posibilidades. Semana.com habló con Luis Pérez sobre su primer año de gobierno.



Semana.com: uno de sus logros más sonados fue la intervención militar de Buriticá, ¿cuáles son los resultados un años después?



Luis Pérez: Logramos pacificar todo el sector de Buriticá, que era un municipio del que se habían apoderado las bacrim con más de 8000 mineros. Hoy Buriticá puede ser el ejemplo de buena minería legal en oro en Latinoamérica. No sólo se pacificó sino que tenemos más procesos sociales, legalizaremos cooperativas de mineros artesanales, en este momento hay nueve empresas de minería artesanal que están formalizadas. El propósito es que haya un empleo digno con todas las prestaciones, y con la embajada de Canadá estamos yendo a los municipios vecinos a ofrecer una creación de empresas pequeñas que sean capaces de abastecer todo lo que requiere la empresa.

Semana.com: ¿Es este su único logro en seguridad en un departamento con fuerte presencia del Clan del Golfo?



L. P.: Nosotros venimos trabajando en todos los frentes, la Policía Antioquia ha detenido y dado de baja a muchos miembros de bandas criminales, uno de los ejemplos son los operativos en el oriente antioqueño, donde hubo capturas masivas. El 70 % de la droga que se ha incautado en Colombia, se incautó en Urabá, eso quiere decir que estamos actuando con contundencia contra sus fuentes de financiación. Eso trae ajustes de cuentas y venganzas entre los ilegales que tratan de sacar droga. Los homicidios en Antioquia bajaron todo el año un 6%, estamos logrando parar el crecimiento y bajar esas cifras a unos índices menos terribles.



Semana.com: ¿Ha visto evidencias del cese bilateral al fuego con las FARC en el departamento?



L. P.: El cese al fuego con las FARC sí ha tenido resultados. Hasta hoy los enfrentamientos son nulos y las extorsiones que se hacían a nombre de las FARC cayeron en su totalidad, no hay denuncias de extorsión por parte de ellos, sí continúan por parte de bacrim y el ELN. He tenido la paciencia de sentarme con comerciantes donde había gran influencia guerrillera y todos dicen que la situación ha cambiado. Algunos de las FARC han se han pasado para el ELN, es un reporte que hemos recibido de los alcaldes, pero eso parece un proceso normal de la delincuencia.



Semana.com: La ciudadanía ha pedido obras para mejorar la movilidad, por ejemplo, en el oriente antioqueño, ¿qué planea hacer para mejorar?



L. P.: Nosotros tenemos problemas de movilidad por zonas, una zona que impacta mucho es el oriente cercano, porque lo que es viernes, sábado y domingo recibe el tráfico del Valle de Aburrá, ahí estamos haciendo unas soluciones que van a resolver el problema. Primero estamos de acuerdo con la ANI para hacer una doble calzada que iría de Guarne hasta el mall de Llano Grande; doble calzada desde el mall Sancho Paisa, colegio Vermont y hasta El Tablazo, tendrá ciclorruta. Será tan útil como el túnel de oriente, que esperamos que empiece a funcionar en el segundo semestre de 2018. En el norte del Valle de Aburrá hay otro problema, desde Medellín para ir a Copacabana a veces la gente se toma hasta dos horas, por eso con el Área Metropolitana queremos ampliar el tiempo de los peajes y hacer un sistema vial de troncales nuevas paralelas al río, eso con el dinero del Área y con los peajes de la concesión Aburrá Norte. Vienen andando las autopistas de la prosperidad. Estamos recibiendo dinero de Antioquia, de la Nación y de inversionistas privados.

Semana.com: Usted hizo una propuesta al Gobierno Nacional para cobrar peaje a los motociclistas, ¿cómo va eso?



L. P.: La idea es cobrar mil pesos de peaje y que eso vaya a los departamentos con el fin de que se invierta en motorrutas. En Colombia hay más motos que carros, para Antioquia eso podrían ser 100.000 millones de pesos al año. El ministro de Transporte ha visto con buenos ojos la propuesta y esperamos que resulte.



Semana.com: En Antioquia es preocupante la contaminación de los ríos con mercurio debido a la minería…



L. P.: La primera prioridad que tenemos en Antioquia es cuidar las aguas. Alrededor de esta idea estamos girando nuestra política ambiental. A toda la minería le estamos exigiendo que nos entreguen el agua como la cogieron. Buscamos que se cumpla la ley. Que el año entrante no se use el mercurio. Por ejemplo, en Buriticá decomisamos una tonelada y media de mercurio. El bajo cauca está en riesgo, se dice que la minería está botando 80 toneladas al año de mercurio, es una zona muy delicada y estamos preparando operativos policivos y ecológicos. Ha habido también mercado negro del cianuro. Nosotros nos reunimos con Indumil, que son los que venden los explosivos, para hacer un plan para que la minera que reciba explosivos informe con 48 horas de anticipación cuánto van a utilizar y que día, y tendremos una red de muchachos especializados en el tema para que cada vez que hagan explotaciones midamos cuánto les queda de dinamita, porque el mercado negro de explosivos es un negocio que crece cada día.



Semana.com: ¿Cómo va el túnel del Toyo? ¿Por qué lo paralizó empezando el gobierno?



L. P.: El túnel del Toyo fue contratado como una concesión y tuvo que ser contratación como obra pública. Para hacer esa contratación se necesitan el diseño definitivo, el estudio ambiental, la consulta a la comunidad y la compra de predios, nada de eso se había hecho. Nosotros tenemos que hacer la obra y al ver la irregularidades llamamos al Procurador para que nos asesorara cómo lograr que el contrato. Llegamos a un acuerdo con el contratista, con los técnicos, iniciamos el proceso pagando una parte de la obra para que ellos hicieran el estudio de impacto ambiental, para que terminaran el diseño y se hiciera la obra. Para nosotros la obra es muy importante. No está atrasada. Va cumpliendo el cronograma.



Semana.com: ¿Era una pelea personal con Sergio Fajardo?



L. P.: No, y no me interesa tener los ojos en el pasado. Sólo no queríamos caer en una irregularidad que luego nos llevara a ser investigados por los entes de control. La misma Contraloría departamental encontró irregularidades en la contratación. Nosotros lo que hicimos fue quitar los problemas que había.

