Choque de versiones entre FARC y Gobierno por zonas veredales

'Timochennko' asegura que algunos terrenos no están preparados para que la guerrilla se concentre. El gerente de las Zonas Veredales, Carlos Córdoba, cree que estarán listos al finalizar enero.

Una nueva diferencia ha generado confusiones entre el Gobierno y las FARC, por las zonas de concentración donde deberían ubicarse los guerrilleros a partir del 31 de enero. Todo, por una serie de trinos en los que Rodrigo Londoño, ‘Timochenko’ asegura que los lugares a los que deben llegar las tropas todavía no están listos.

“Mientras las @FARC_EPueblo estamos cumpliendo rigurosamente lo acordado, el Gobierno no lleva infraestructura a las #ZonasVeredales”, fue el primer tuit del máximo comandante de esa guerrilla.

Continuó señalando los problemas que, según él, persisten en determinados territorios. Manifestó que en la zona veredal de Playa Rica no hay agua, que en la de Colinas, de San José del Guaviare, además de agua no existen conexiones de cañería y que en la de Carmelitas, Carrizal y El Carmen no hay nada construido. Agregó que en la de Chocó se había realizado menos del 10 % de la obra.

Por eso advirtió: “Si el Gobierno no instala inmediatamente infraestructura necesaria, hay que replantear fecha de llegada de las @FARC_EPueblo a #ZonasVeredales”, dejando en duda la concentración de guerrilleros que tiene como tiempo límite el 31 de enero de este año.

Justo después de que Timochenko trinara, el gerente de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización, Carlos Córdoba, citó a una rueda de prensa. Su versión sobre las preocupaciones del jefe de las FARC era diametralmente distinta.

Por un lado, Córdoba se reafirmó en que el 31 de enero los guerrilleros deberían estar llegando a los terrenos que el Gobierno arrendó con anterioridad y en los que se construirán los alojamientos en los que los miembros de las FARC estarán durante los meses que dure la dejación de armas.

Pese a los problemas denunciados, Córdoba se mostró mucho más optimista. “Hemos hecho un esfuerzo gigantesco para llegar a cada una de estas zonas, para avanzar en el montaje de las estructuras necesarias para que las personas de las FARC tengan unas condiciones dignas en el tiempo que dure su estancia”. Lo que para Timochenko son retrasos, para el Gobierno son avances significativos.

Según Córdoba, en tiempo récord se pasó de tener ocho zonas veredales arrendadas a veinticuatro. Aún hay dos en negociación. El funcionario explicó que el compromiso del Gobierno es dejar listas las zonas comunes en cada terreno. También entregar los materiales necesarios para la construcción de los espacios de habitación, labor que estará a cargo de los mismos guerrilleros. Para ello tendrán asesoría de personal técnico.

Córdoba se refirió a casos específicos. “Se dijo que en Carrizal (Remedios, Antioquia) no había nada y eso no es cierto. En ese lugar tenemos un 35% de avances en lo que tiene que ver con las zonas comunes”, aseguró. También hizo mención al terreno de la vereda Vidrí (corregimiento de Vegaez, en Vigía del Fuerte), en torno a que allí las zonas comunes tienen un avance del 86% y no del 10%, según su versión.

Por último, el funcionario dijo que los compromisos que se asumieron serán honrados hasta último momento. Una comisión de la que hacen parte el alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo; el general Javier Flórez, líder de la Subcomisión Técnica para el fin del Conflicto; y miembros del Secretariado de las FARC, seguirán trabajando durante esta semana en toda la logística que ameritará el desplazamiento de miles de guerrilleros a las zonas veredales.