"Canciller Holguín tomó partido por Maduro": Vargas Lleras

El vicepresidente Germán Vargas Llereas no ocultó la molestia que guarda con su compañera de Gobierno, la canciller María Ángela Holguín. Este miércoles se volvió a quejar ante los periodistas que lo abordaron por el silencio diplomático de Colombia, tras un nuevo insulto de Diosdado Cabello el día anterior: "Esto ya (...) es recurrente. Yo creo que la Canciller ya tomó partido a favor de Maduro y de Diosdado, de manera que no tengo nada más qué decir", dijo.

Y es que Diosdado Cabello, el más famoso de los diputados chavistas, celebraba el miércoles el tercer aniversario de su programa de televisión ‘Con el mazo dando’. No paraba de recibir felicitaciones y agradecerlas al aire cuando aprovechó para dedicarle “un cariño” (según sus palabras) al vicepresidente colombiano. Lo llamó “gran hijo de puto”.

Sucedió el miércoles en la noche, y podría tratarse de un nuevo capítulo de la historia que ya completa quince días, la misma que se encendió cuando Vargas Lleras llamó ‘venecos’ a los venezolanos y que término despertando todo tipo de susceptibilidades en el vecino país, donde se le dio connotación despectiva. Fue la segunda vez que el diputado Cabello le mandaba, no un mazo (como el que tiene en su programa), sino un madrazo al segundo del gobierno colombiano.

En la mañana del jueves se conoció un comunicado de la Cancillería expedido en nombre del gobierno nacional en el que resalta la “importancia del respeto y lenguaje en el trato entre países y entre sus ciudadanos”.

Dicho comunicado hacía referencia a la nota diplomática que la canciller María Ángela Holguín (de visita oficial en Guatemala) le envió al gobierno de Filipinas, luego de que el presidente de esa nación, Rodrigo Duterte, llamara “idiota” al expresidente colombiano César Gaviria Trujillo.

“El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, manifiesta su rechazo por las desafortunadas palabras expresadas por el señor Presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ante la Oficina de Aduanas, en las que hizo referencia a las recientes opiniones del expresidente Cesar Gaviria en torno a cómo abordar la lucha antidrogas y cómo extraer lecciones de la experiencia de Colombia en esta materia. (…) La Cancillería advierte que entiende que las declaraciones de Gaviria, miembro de la Comisión Global sobre Política de Drogas, fueron hechas de manera constructiva, para que los países que afrontan este flagelo puedan aprender de situaciones vividas por Colombia”.

Sobre Vargas Lleras, y el nuevo insulto que le mandó el diputado Cabello, la canciller Holguín guardó silencio, aunque en la nota diplomática que dirigió a Filipinas, un par de líneas podrían aplicarse al caso entre Colombia y Venezuela.

Quizás por eso, al Vicepresidente de la República, la reacción de la Canciller pareció no sorprenderle. Este jueves Vargas Lleras se encontraba en el municipio Labateca, en Norte de Santander. No se refirió al nuevo insulto de Diosdado, sino contra su compañera de gobierno: "ya la Canciller tomó partido a favor de Maduro y de Diosdado, de manera que no tengo nada más que decir".

La semana pasada, cuando los ánimos estaban más caldeados, la Ministra de Exteriores de Colombia había advertido que no se metería en esa controversia, a pesar de tratarse del segundo a bordo del gobierno nacional. "Lo único que puedo decir es que en este momento en que comienza a calentarse el ambiente electoral y muchas de las declaraciones responden a esto, yo sí prefiero mantenerme al margen de cualquier comentario. No voy a entrar en una polémica con el Vicepresidente, somos parte de lo mismo", afirmó.

Vargas Lleras, quien llamó “patán” a Diosdado Cabello, dijo que no esperaba ninguna ayuda de la canciller: “Sra. Canciller, comprendo bien que se mantenga al margen en este caso, como en muchos otros lo han hecho usted y la @CancilleriaCol”.

Por su parte, el presidente Juan Manuel Santos aclaró que las relaciones exteriores son exclusivas de la Canciller, y desautorizó cualquier opinión que los miembros de su gabinete pronuncien frente a Venezuela o cualquier gobierno extranjero.

Aunque parezca que en la cúpula del gobierno colombiano el asunto no tenga mayor trascendencia, contrasta la diligencia que tuvo la Cancillería para pronunciarse frente al gobierno de Filipinas, por el caso del expresidente César Gaviria.

Es quizás la primera nota diplomática del actual gobierno tras una ofensa a un dignatario colombiano. No se produjeron con los reiterados agravios de Nicolás Maduro al expresidente Álvaro Uribe. En estos casos la decisión fue privilegiar las relaciones entre los dos países, Uribe ya era senador y el cruce de declaraciones con los dirigentes del vecino país eran parte de su agenda política.