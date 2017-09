"La conducta de mi hija ha sido intachable”: Gustavo Malo

Este viernes cayendo la tarde el magistrado de la Sala Penal Gustavo Malo cumplió el compromiso que adquirió con la Corte Suprema de Justicia de darle la cara al país. Lo hizo a través de un comunicado en donde manifiesta que ha ejercido la labor judicial durante toda su vida en el marco de la “legalidad, de la imparcialidad, la independencia, del decoro y de los demás valores que inspiran la función”.

Malo se declara ajeno a los hechos de corrupción y a cualquier clase de actividad delictiva por la cual se le señale, razón por lo que ratifica que continuará en el ejercicio de su cargo hasta que tome una decisión definitiva al respecto.



Por estar en el centro de los cuestionamientos, Gustavo Malo decidió apartarse del estudio de los expedientes de Julio Manzur y de Musa Besaile. Esta hasta ahora es la única medida concreta a la que ha accedido Malo, quien por la vía de la recusación, en todo caso, habría tenido que dar un paso al costado en estos procesos.



En su comunicado de seis puntos, el magistrado indica que es “falso” que haya engavetado la investigación en contra del senador Musa Besaile. Desde que le correspondió su reparto -dice- procedió a su estudio inmediato en el año 2014. Sin dar mayores explicaciones del por qué los relevos de funcionarios que estaban a cargo de la investigación, el magistrado asegura que en la actualidad se adelantaba un “estudio pormenorizado del expediente”, para establecer si procedía el archivo o la apertura de una instrucción.



Quien fue su magistrado auxiliar José Reyes Rodríguez aseguró desde Guatemala que le manifestó a Malo a comienzos del año 2015 que este caso estaba listo para la apertura de una investigación formal por paramilitarismo, lo que representaba una orden de captura para el senador del partido de La U. Sin embargo, el magistrado auxiliar es sacado de la corte y hasta el momento no ha sido tomada ninguna decisión en concreto.



Malo continúa su defensa explicando que “nunca” se reunión con los exmagistrados Francisco Ricaurte Gómez y Leonidas Bustos Martínez, ni con ninguna otra persona, para conversar o tratar lo concerniente a la investigación contra Besaile Fayad o a otra actuación judicial a su cargo. “Con el Dr. Ricaurte he mantenido relaciones de amistad dentro del respeto mutuo y con el Dr. Bustos el trato cordial propio de los compañeros de la Sala Penal, mientras integró ésta”, dijo.

Frente a los señalamientos en su contra, Gustavo Malo aseguró que no ha mostrado interés ilícito frente a los magistrados auxiliares, profesionales y demás empleados de su despacho. “La atención que he prestado a todas las actuaciones procesales ha sido, estrictamente, la que me corresponde como responsable de las mismas, sin inclinarme a una más que a las demás, salvo que, por mandato legal, tuviera algún tipo de prioridad”, dijo.

Pese al llamado de imputación de cargos que hizo la Fiscalía en contra de su hija Yara Milena Malo Bentítez, el magistrado sale en su defensa y se declara ajeno a los hechos por los cuales son señalados padre e hija. En su condición de padre, afirma que ella ha tenido una conducta intachable y confía en que ante las autoridades judiciales se demuestre la falsedad de esas imputaciones.

La Fiscalía anunció que la presentará ante un juez por el delito de extorsión, al haber supuestamente ayudado a meter a una funcionaria a la Fiscalía y luego exigirle un 20% de su salario.



Después de una semana de tensión, en donde sus 22 colegas le pidieron en pleno la renuncia, Malo da su propia explicación al país. Sin embargo, este comunicado impide conocer en detalle la forma en que procedió frente a los casos de Besaile, Manzur y otros que hoy son el centro de los cuestionamientos; contrario a calmar las aguas, su permanencia en la corte y sus respuestas en una sola dirección tendrán un efecto de boomerang sobre este escándalo.