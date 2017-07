Gustavo Moreno pedirá extradición exprés

Esta semana, cuando cumpla 15 días recluido en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota de Bogotá, el exfiscal anticorrupción Gustavo Moreno tendrá que trasladarse al Tribunal Superior de Bogotá.

El edificio está ubicado a pocos metros de su antigua oficina, desde donde ejercía su cargo de jefe de la lucha contra la corrupción en Colombia. Regresará al vecindario en un carro del Inpec para sentarse en el banquillo de los acusados y aceptar los cargos de concusión y utilización indebida de información privilegiada que le imputará la Fiscalía.



El delito de concusión, el de más peso en su proceso en Colombia, tiene que ver con solicitar o exigir para realizar u omitir un acto propio de las funciones; quienes lo comentan pueden ser sentenciados a penas de entre 6 y 10 años de cárcel. Con la rebaja que la Ley permite, por haber recibido en Estados Unidos un soborno de USD $10.000 de parte del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, Moreno enfrentaría una pena en Colombia de por lo menos cuatro años.



Puede leer: Así fue como el jefe anticorrupción mordió el anzuelo de la DEA

Sin embargo, la parte más compleja de su situación jurídica está en la solicitud de extradición que pesa en su contra por parte del gobierno de los Estados Unidos. La Corte del Distrito Sur de La Florida lo solicita para que responda por el delito de conspirar para lavar activos con fines de sobornos extranjeros.



El exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons lleva tres citaciones en Colombia para que responda por el saqueo a las regalías del departamento. Sin embargo, su no comparecencia se explicó cuando su nombre apareció como el hombre a través del cual la DEA le puso el anzuelo a Moreno para poder destapar sus conductas corruptas. En Colombia, Lyons es procesado por más de 20 delitos.



Aunque aún no se conoce con certeza si existirá un intento de negociación de parte de Moreno con Estados Unidos, SEMANA conoció que se acogerá al trámite de extradición exprés, que permite recortar sustancialmente los términos de su envío.



Francisco Bernate será el encargado liderar la defensa del exfiscal. Su llegada a ese proceso llamó la atención pues se trata de un reconocido académico, quien se desempeña desde hace más de una década como profesor de Derecho Penal de la Universidad del Rosario. Bernate es además un reconocido twittero especializado en tratar temas judiciales. Tiene un doctorado en la Universidad Alfonso X de Madrid.

Se anticipa que la estrategia de defensa del penalista será ofrecer la total colaboración de Moreno a la justicia. Antes de contratarlo como abogado, el exfiscal ya había dejado ver que esa es su intención. En una carta difundida públicamente escribió: "Voy a colaborar con la justicia norteamericana y la justicia colombiana, el país, mi familia, los estudiantes, los líderes de opinión, periodistas, académicos, mis amigos, conocidos, colaboradores y quienes creyeron en mí deben saber de mi arrepentimiento y mi vergüenza, lo lamento sinceramente".



Le recomendamos: La carta a la que se aferra la esposa del exfiscal Gustavo Moreno

Mientras un proceso ordinario de extradición se puede tardar hasta dos años en la Corte Suprema de Justicia, donde se hace un análisis jurídico de fondo y se practican algunas pruebas, con la renuncia a los procedimientos propios de esta etapa Moreno podría ser enviado en un mes a Estados Unidos.

En todo caso, la Corte deberá revisar la validez de la documentación, deberá establecer la identificación plena de la persona solicitada en extradición, determinar que no se incurra en el principio de doble incriminación y asegurarse que la persona no sea sometida a penas que no existen en Colombia, como la pena de muerte o la cadena perpetua.

Si la Corte emite concepto favorable, la extradición de Moreno queda en manos del presidente Juan Manuel Santos, que podrá autorizar o no la extradición. Al conocerse de la captura de Moreno el Primer Mandatario manifestó su rechazo: "A él le compartíamos denuncias que llegaban de varias regiones, y hoy nos sentimos asaltados en nuestra buena fe". Si la Corte emite concepto negativo, la extradición no se podrá efectuar.



La pena a la que se expone Moreno en Estados Unidos podría estar por el orden de los 7 años de cárcel. El gran interrogante a estas alturas es si Moreno entregará información sobre altos funcionarios de la justicia u otros procesos penales en los que pudieron haber existido irregularidades. Por la forma como se dieron los hechos, además del proceso en Colombia, Moreno tendrá que diseñar una estrategia de defensa en ese país.



En norteamerica el sistema penal acusatorio se basa en la negociación. Qué le interesa a Estados Unidos y qué tanto puede probar Moreno de lo qué pasa en Colombia serán los dos dilemas fundamentales.



En contexto: Gustavo Moreno, ¿la virgen que se le apareció a Alejandro Lyons