“Sencillamente caí, me equivoqué”: Gustavo Moreno

Pocos hechos han causado tanta conmoción en la cúpula de la justicia como la captura de del fiscal anticorrupción Luis Gustavo Moreno por un hecho de corrupción. El alto funcionario del ente investigador enfrenta un proceso de extradición por recibir un soborno del ex gobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, quien evade desde Estados Unidos un proceso penal en Colombia. Desde su celda en el bunker, el fiscal Moreno envió una sentida carta en la que lamenta y pide excusas por lo sucedido.

En la misiva, conocida por Semana.com y que usted puede ver completa aquí, Moreno asegura que pedir perdón de corazón no es fácil y que ha pasado por un juicio interno para reconocer sus equivocaciones. Agrega que desde su “encierro en medio de todas las críticas, señalamientos y acusaciones quiero pedirle perdón a mi mamá, a mi esposa y a mi amada hija, lo lamento muchísimo, me siento profundamente triste y avergonzado”. Sobre su conyuge, con quien estuvo en Miami en el viaje que ocasionó su caída, aseguró que “hoy se ve, tristemente, involucrada en este episodio en el que nada tiene que ver”.

Moreno hace un breve recorrido por su vida. Cuenta que estudió varios posgrados, fue profesor de diferentes universidades y litigó en casos de connotación nacional. Asegura que en su trabajo como abogado puso en evidencia “sensibles problemáticas de la realidad jurídica en Colombia”.

Sobre su llegada a ese importante cargo en la Fiscalía, asegura que aceptó ese reto “convencido de mi responsabilidad”. Relata que actuó con éxito en 47 grandes procesos que lograron resultados en investigaciones “que hoy preocupan a muchos” y extiende su lamento a los miembros de su equipo.

“Pido perdón a los colombianos, a las personas que creyeron en mí. ¡Sé que son muchas las decepciones y no saben cuánto lo lamento!”, reconoce. A su ex jefe, el fiscal general Néstor Humberto Martínez también le envía un mensaje. “Sencillamente caí, me equivoqué y debo asumir las consecuencias de este grave error”.

Moreno no entra en detalles sobre lo que pasó pero reconoce que se reunió con el ex gobernador Alejandro Lyons, pero advierte que ante las autoridades dará las explicaciones correspondientes de lo que él llama “este fatídico encuentro”.

Moreno enfrentará pronto un proceso de extradición a los Estados Unidos por lavado de activos para promover el soborno y la corrupción en Colombia. Junto con él, la Fiscalía capturó al abogado Leonardo Luis Pinilla, con quien supuestamente concertó un plan para obtener 400 millones de pesos del exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons a cambio de ayudarle en sus procesos penales en Colombia.

Lyons es el funcionario de más alto nivel procesado por el saqueo de las regalías al departamento. Aunque es requerido para imputación de cargos, estaría adelantando una negociación con la justicia. Sin embargo, por cuenta de la captura de Moreno ha trascendido que el gobernador podría convertirse en un testigo estrella en Estados Unidos, lo cual le permitiría evadir temporalmente la justicia en Colombia.

Moreno se convertiría en este caso en el primer colombiano en ser requerido por las autoridades de Estados Unidos por un escándalo de corrupción. Al respecto, el ex fiscal asegura que “voy a colaborar con la justicia norteamericana y la justicia colombiana”.

En la carta Moreno intenta darles un parte de tranquilidad a sus conocidos. Como se sabe, el fiscal anticorrupción compartía círculos académicos y políticos con decenas de protagonistas del país. “Quienes creyeron siempre en mí deben saber de mi arrepentimiento y mi vergüenza”, señala. Por otro lado, agrega que “espero que su trabajo y gestión no se vean afectados, ni se empañen por mi mal comportamiento, la culpabilidad pública y moral es toda mía”.

Por último, Moreno asegura que sus bienes fueron producto de su trabajo como abogado litigante y que los registró ante el Sistema de Gestión Pública antes de asumir el cargo.