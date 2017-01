Mujer denuncia que helicóptero que llevaba a Vargas Lleras le destechó la casa

El 5 de abril del 2016, el vicepresidente Germán Vargas Lleras, junto con el ministro de Vivienda de la época, Luis Felipe Henao, estuvo en Capurganá inaugurando las obras de remodelación del aeropuerto.

El ambiente era sólo de buenas noticias. Se trataba de una inversión de 2.668 millones de pesos para la rehabilitación de más de 9.000 metros cuadrados, que incluían una pista nueva. De allí, la comitiva del alto gobierno partía en helicóptero hacia Quibdó, donde sortearían 848 casas gratis.

Muy cerca del aeopuerto vive Yadira Perea Mejía, una mujer negra, desplazada de la violencia. “Después de mucho sacrificio logré junto con mi compañero conyugal Emiduen Ballesteros construir una casa de habitación, e igualmente dotarla de los muebles mínimos que requiere una familia”, le dijo a la Defensoría del Pueblo.

Dice Yadira que ese sueño de su vivienda se echó a perder “por obra y gracia de los helicópteros militares que ese día transportaron al señor vicepresidente de la República, doctor Germán Vargas Lleras, y el señor Ministro de Vivienda, Luis Felipe Henao”.

Según la querella, que desde hace siete meses fue interpuesta ante la Inspección de Policía de Capurganá, la Defensoría del Pueblo, regional Darién Urabá, y ante la Alcaldía de Acandí, eran las 11:30 de la mañana cuando una aeronave voló por encima de la casa de Yadira que, de acuerdo con las fotografías que anexó a la denuncia, terminó sin varias tejas.

“Mi casa de habitación está ubicada muy cerca del aeropuerto de Capurganá, el cual se encuentra funcionando prácticamente en el centro de la población. El día 5 de abril, después de terminado el evento de la visita, al despegar el helicóptero que transportaba al vicepresidente, el mismo sobrevoló sobre mi casa causando el desplome del techo de mi vivienda, al igual que dejó afectadas las paredes, saliendo afectado mi hijo, John Jader Perea, de 12 años, quien recibió un golpe al caer un pedazo del techo de la casa”.

Yadira se aseguró, según se lo dijo a Semana.com, de dejar constancia aquel día de lo que había ocurrido. Lo primero que hizo, dice ella, fue ir a la estación de Policía para denunciar los hechos. Diez días después, la Inspección de Policía de realizó una visita a la casa de Yadira, acta que firmaron María Berlides Berrío, inspectora de Policía de Capurganá; el capitán Luis Alexander Barbosa, jefe administrativo DEURA; el subintendente Henry Herrera, comandante de la subestación de Policía de Capurganá, y otra vecina de Yadira quien también mostró algunos daños menores que también adjudicó al paso del helicóptero.

“En vista de las averías observadas en una parte del techo de la vivienda, la Policía Nacional decide realizar una labor social y manifiesta su interés de apoyar a esta familia realizando algunos arreglos tales como reposición y cambio de parte del techo afectado, a lo que la señora Yadira Perea accede, por lo que nos permite el ingreso a la vivienda para verificar las necesidades”, se lee en el acta.

No obstante, Yadira asegura que durante mes y medio su casa estuvo, al menos en la parte afectada, a la intemperie. “Allá están los huecos y las paredes con rajas, duré bajo sol y agua el tiempo durante el tiempo que le dije. El niño me duró 15 días enfermo. Nadie me ha ayudado, nadie me ha respondido por los daños”, dice.

Yadira acudió también a la Personería, adonde, según ella, llegó una respuesta del Gobierno en la que le decían que el hecho no había sido puesto en conocimiento de la Policía el mismo día en que había ocurrido. Semana.com intentó desde el 31 de diciembre pasado acceder a un pronunciamiento de la Vicepresidencia, a través de unos de sus funcionarios de prensa. Pero la respuesta no llegó.

En las denuncias que Yadira puso en conocimiento de la Alcaldía, la Personería, la Defensoría y la Inspección de Policía aparecen varios testigos: Carolina Cuesta, Rosley Vergara y José Santa María Jiménez. Éste último le dijo a este portal: “Eso ocurrió. El helicóptero le levantó el techo a ella y a mí. En mi caso fueron 10 láminas de Eternit y seis láminas de zinc. Vino una capitana a ver y nos colaboró con los daños mínimos de los techos. Pero nadie más se reportó. Yo tuve que invertir 150.000 pesos. Pero lo de la vecina (Yadira) fue más grave. Eso fue con techo, paredes, televisor y todo. Es que el helicóptero pasó como dos metros de la casa de ella”, dice.

Yadira dice que seguirá esperando que del Ministerio de Vivienda o de la Vicepresidencia se pronuncien. Aunque ya no tenga, según dice, a dónde más acudir.