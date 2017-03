El falso hijo del general Mora

En un video difundido por Blu Radio, un hombre que fue arrestado en la noche del jueves, presuntamente por masturbarse frente a una vendedora de tintos y cafés cerca del centro comercial Andino, fue captado en video agrediendo a oficiales de policía a quienes les dijo que era el hijo de un alto militar del ejército colombiano.



En la grabación, se le observa gritando: "Soy el hijo del general Mora, soy el ingeniero residente de Atrio y usted me está arrestando ilegalmente. ¡Tómese una foto usted, señor!"



Además de dar su nombre completo, el hombre que fue detenido cuando la comerciante lo acusó de enseñarle sus partes íntimas, clama en diversas ocasiones ser familiar del ex comandante del Ejército y uno de los negociadores de paz del gobierno, lo cual obviamente no es verdad.



Ante este nuevo caso de "usted no sabe quién soy", el nuevo "Lord partes íntimas" podría correr el riesgo de sufrir una fuerte sanción administrativa e incluso penal si se confirmaran los hechos, además de volverse un fenómeno viral en la plaza pública.