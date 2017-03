"La existencia de la JEP significa que no habrá impunidad": Horacio Serpa

Semana.com: ¿Usted le cree al fiscal en sus críticas a la JEP?

Horacio Serpa: El fiscal general es un funcionario respetable y hay que estudiar sus observaciones y sus propuestas. Ahora, uno también tiene sus opiniones y sus pareceres.

S: ¿Quién debería tener la competencia para investigar los delitos de ejecución continuada: la Fiscalía o la JEP?

H:S: Depende de la modalidad delictiva, de la condición de la persona que sea sindicada, depende de que haya o no conciencia en el sindicado de que se está ejecutando un delito y que pasó la barrera del mes de diciembre del año pasado. Es muy difícil decir blanco o negro.

La JEP se está construyendo para facilitar el éxito en la lucha por la paz para juzgar, en una jurisdicción transitoria, a quienes en sus actividades señaladas como delincuenciales han estado de una manera o de otra vinculados al conflicto armado. Ese es el punto nodal para definir competencias. Desde luego soy partidario de que sea la justicia transicional y es absolutamente indispensable para que logremos la paz. Una aclaración, la existencia de la JEP significa que no habrá impunidad.

S: ¿Cree que los militares tienen razón en sus críticas? (en especial sobre la responsabilidad por mando)

H.S: No he escuchado a ningún militar que haga críticas sobre ese particular. No he escuchado a nadie de la Policía, del Ejército, de la Armada. Hay observaciones de quienes han estado en la Fuerza Pública pero ya no lo están. Los verdaderos responsables son los comandantes de la FF. MM. No estoy de acuerdo que se aplique a rajatabla y que los comandantes sean responsables ante la ley.

En el proyecto se define con precisión un criterio y un comportamiento. Que haya sido cometido dentro de la jurisdicción del respectivo comandante, que haya tenido información previa, que haya tenido las posibilidad de evitarla que haya tenido un providente en lo que tiene que ver con determinados comportamientos de la tropa.

Esas son circunstancias que se tienen que examinar de manera que sea posible alcanzar la paz. Aquí se están discutiendo, de un tire y encoje, qué tanto de justicia para que haya paz. Soy partidario que no haya impunidad, pero si estoy decidido a que haya paz.

S: ¿Qué piensa de que la Procuraduría tenga un papel en la JEP?

H.S: La Procuraduría sí va a tener participación al tenor de determinadas circunstancias. Lo aprobamos en la Comisión Primera del Senado.



S: Extradición para disidentes o reincidentes: ¿Sí o No?

H.S: Hay una regla que se va a definir aquí y es que los miembros de las FARC que estén en un proceso de paz y que hayan cumplido no sean extraditados. Si no se acepta no hay paz. Reincidentes están fuera del proceso quedan por fuera de los beneficios. El que reincida está por fuera de la JEP.