Horas extra a partir de las 9:00 de la noche

Este miércoles, la plenaria del Senado de la República aprobó en último debate un proyecto de ley que modifica dos artículos del Código Sustantivo del Trabajo y establece que la jornada diurna, que en la actualidad va de 6 de la mañana a 10 de la noche, se vea reducida una hora.



Así, según quedó establecido, el artículo 160 del Código Sustantivo del Trabajo contemplará que “el trabajo diurno es el que se realiza en el período comprendido entre las 6:00 am y las 9:00 pm y el nocturno es el que se realiza en el periodo comprendido entre las 9:00 pm y las 6:00 am”.



De este modo, las horas laborales adicionales se contarán a partir de las 9:00 pm y no desde las 10:00 pm, como quedó establecido en la Ley 789 del 2002, aprobada durante el gobierno de Álvaro Uribe. En su momento, la Ley 782 modificó las definición de jornada diurna, que antes iba de 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Con la ley, la jornada pasó de 6:00 A.M. a 10:00 pm y significó que los empleados perdieran el recargo nocturno por cuatro horas.

El proyecto de ley fue aprobado por 50 votos a favor y dos en contra, en el último debate. El paso a seguir será la conciliación en la Cámara de Representantes, de la que se espera no haya mayores inconvenientes.



“Esto (el proyecto de ley) fue aprobado con el respaldo del Congreso de la República, con el respaldo del Gobierno y esperamos que con el de los empresarios también”, dijo Mauricio Lizcano, presidente del Senado.



Otra de las voces a favor de la aprobación del proyecto de ley fue el senador Álvaro Uribe. Para el expresidente la medida “es una conciliación en un momento difícil del país que para unos puede ser un pequeño alivio para los trabajadores, no suficiente, y para otros es un daño a los empleadores, no tan grande como tuvo que ser”.



Uribe agregó que este tipo de leyes benefician a todos los colombianos y que las empresas no se verán afectadas y dijo que, pese a que fue en su gobierno que se reformó el pago de las horas extras en Colombia, se debe buscar un consenso.

“El que más debería defender la legislación de 2002 soy yo, pero hay que buscar unos acuerdos que no le hagan daño al país”, indicó



No obstante, dentro del Congreso también hubo voces que se opusieron a la aprobación del proyecto de ley. El senador Alexander López, del Polo Democrático, se manifestó inconforme con la medida pues según él “solo se va a beneficiar a un pequeño porcentaje de la masa de trabajadores del país”.



“Lo que nosotros estamos reclamamos es que se le devuelvan los derechos a los trabajadores. Que sus horas extra sean reconocidas desde las 6 de la tarde y no como fueron aprobadas”, dijo López.



El texto aprobado deberá ser conciliado con el de la Cámara de Representantes y posteriormente pasará a sanción presidencial.