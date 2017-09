Humberto de la Calle, tan cerca y tan lejos del Partido Liberal

El Partido Liberal amaneció en crisis. Tras varias semanas de negociaciones entre los delegados de los cinco aspirantes a la candidatura presidencial del partido, no hay una fórmula que los convenza a todos. Una consulta interpartidista en el mes de marzo, como lo proponen varios precandidatos, no es el mecanismo que más convence al nombre de mayor experiencia que hay en la baraja liberal, Humberto de la Calle Lombana. El que fuera jefe negociador de paz del Gobierno en La Habana, manifestó este martes que no participaría en dicha consulta.

“Me parece un error que el Partido Liberal vaya dividido en múltiples candidaturas a una consulta interpartidista en marzo. Eso es sencillamente el suicidio del liberalismo (…) Es tan absurda la propuesta de ir con cinco candidatos que pareciera una estrategia para descuartizar al liberalismo en marzo y yo a eso no le jalo”, explicó De la Calle al salir al paso de las versiones periodísticas que aseguraban que él y el expresidente César Gaviria abandonarían el Partido Liberal.

Aunque esta declaración podría entenderse como un portazo de De la Calle al oficialismo liberal, aún no debe asumirse como tal, toda vez que las reglas de juego para la campaña presidencial se definirán en Congreso Nacional del Partido Liberal que se celebrará el próximo 28 de septiembre en Bogotá. Solo hasta ese momento se conocerá la determinación definitiva.

Sin embargo las palabras de De la Calle sí se pueden interpretar como una especie de ultimátum al Liberalismo. El ex jefe negociador propone dos mecanismos, o que el candidato presidencial se escoja mediante consulta, pero el próximo mes de noviembre, en la jornada fijada por el Consejo Nacional Electoral, o mediante el consenso “como se ha usado en todos los partidos políticos del mundo”.

Si los liberales no acogen alguna de estas propuestas, De la Calle se presentaría por firmas. “A una consulta interna liberal simultáneamente con la interpartidista en marzo yo no asistiré. Esa es una decisión tomada. Esa es la razón por la cual dejé a salvo la posibilidad de recoger firmas. No es lo que queremos. Este es un momento de robustecer la institucionalidad de los partidos. No me parece el camino adecuado, ahora hay más recogedores de firmas que votos”.

En criterio de De la Calle, el camino que debería adelantar el Partido Liberal es el de concurrir a una “enorme coalición” que “mantenga la ruta de la paz y que abra senderos de cambio”. Lo explicó en sus palabras: “derrotar a Álvaro Uribe y a Vargas Lleras es lo que necesita Colombia”.

Esa coalición, dice el ex jefe negociador, debe mirar a dirigentes como Claudia López, Antonio Navarro, Sergio Fajardo, Clara López, incluso Jorge Robledo, a quien definió como una persona con la que se puede sentar a dialogar a pesar de sus diferencias ideológicas.

La invitación que hizo De la Calle al liberalismo es concurrir a esa coalición y desde ahí defender los principios liberales, con los cuales se sintió identificado. Dijo que más allá de la mecánica electoral sino de definir la filosofía liberal. “Eso lo hemos llevado a la mesa de conversaciones y no se ha prestado la suficiente atención”, confesó.

En concreto, a ocho meses de la primera vuelta, o a seis de una posible consulta interpartidista, De la Calle aún no define la fórmula para ser candidato presidencial. Si el liberalismo no acoge su invitación, tendrá que salir a recoger firmas a contrarreloj. “Recoger firmas es una tarea compleja y difícil, tiene costos. Yo no tengo el apoyo financiero de un banquero para recoger firmas”, dijo a la vez que lanzó otra puya a Vargas Lleras, cuyo comité recolector de firmas lo integran, entre otros, el presidente del grupo Colpatria.

“Invito al liberalismo a que hagamos un último esfuerzo, una última reflexión, estoy dispuesto a exponer nuestra ideas, estoy dispuesto nuevamente a exponer mis ideas pero si ello no es posible el deber nuestro es actuar frente a los ciudadanos”, concluyó De la Calle.

Al mediodía de este martes, el expresidente César Gaviria regresó al país, y en la noche asistirá a una cena con parlamentarios liberales, de donde se espera que se conjure la crisis.