"Marchamos porque la familia está en peligro": Pastor cristiano

La marcha convocada para el sábado primero de abril ha logrado sumar muchas voces y muchas razones. Los principales líderes de ese movimiento han sido hasta ahora el ex presidente Álvaro Uribe y su Centro Democrático y el ex procurador Alejandro Ordóñez. Sin embargo, en las últimas semanas se conoció que algunas de las iglesias cristianas con más fieles del país también harán parte de esa manifestación. La mayoría de estas también habían promovido el No en el plebiscito. Semana.com habló con uno de los principales voceros, el pastor John Milton Rodríguez, presidente de la organización cristiana Misión Paz.

Semana.com: ¿Por qué se sumaron a las marchas?

Jhon Milton Rodríguez: Siempre hemos estado atentos a defender nuestros principios y valores y el derecho de ser tenidos en cuenta en las decisiones del país.

Semana.com: ¿Qué iglesias se han sumado hasta el momento?

J.M.R.: Más que solo las Iglesias es el movimiento "Abre tu boca", el cual reúne a educadores, líderes sociales, empresarios, universitarios, organizaciones de mujeres y grupos de jóvenes.

Semana.com: ¿Hableme un poco de cada iglesia, cuántas personas pueden agrupar?

J.M.R.: Las iglesias en Colombia reúnen aproximadamente semanalmente más de 10 millones de personas. Para la marcha es difícil calcular cuántos asistirán.

Semana.com: ¿Se ha dicho que el principal motivo de las marchas es protestar contra la corrupción, Ustedes que representan convicciones religiosas por qué los convoca este tema?

J.M.R.: Nuestra convocatoria es ‘Abre tu boca por tu familia‘ . También por los derechos de la mujer y por el futuro de nuestra nación, contra los cuales atenta la corrupción en instancias gubernamentales.

Semana.com: ¿Se van a movilizar para protestar en alguna manera por el gobierno del presidente Santos?

J.M.R.: Protestamos contra la actitud de desconocer la voluntad del pueblo y de no dar soluciones de fondo a los temas de salud, educación, etc. También lo hacemos por la manera de abordar de forma evasiva los escándalos de corrupción.

Semana.com: La marcha es promovida por Alejandro Ordóñez y Álvaro Uribe. Ustedes se sienten identificados políticamente con ellos? ¿o por qué los acompañan?

J.M.R.: Nosotros tenemos autonomía en nuestra convocatoria. Este no es tema político, es un tema de crisis del país que nos afecta a todos como colombianos y en el que no podemos ser indiferentes.

Semana.com: Muchos critican la marcha porque justamente tanto Álvaro Uribe como Ordóñez han sido cuestionados por hechos de corrupción. ¿No les parece una incoherencia?

J.M.R.: Lo incoherente es quedarse callado y pasivo. Independientemente de cualquier cuestionamiento o interés político hay que defender la Nación.

Semana.com: En gran parte del país se habla que la marcha es una defensa de la familia. ¿De cuál familia están hablando? ¿Por qué creer que la familia está en peligro?

J.M.R.: La familia es una sola y es el núcleo de amor paternal y maternal donde se educan los hijos y se forman las siguientes generaciones para una sociedad viable y sostenible.

Cuando una sociedad se define solo por la voluntad del Gobierno y se desatiende la promoción de una educación que fortalezca los lazos familiares legítimos y se pretende introducir en la Constitución a través de los Acuerdos de Paz la promoción del enfoque de genero y no la de los derechos de la mujer es evidente que la familia está en peligro.

Semana.com: Ustedes también apoyaron el No en el plebiscito. No era muy usual que las iglesias tomaran posiciones políticas en estos temas. ¿Por qué decidieron meterse a ese agitado mundo del debate político?

J.M.R.: Colombia es de todos no sólo de los políticos. Todos debemos participar con argumentos y sin temores, defendiendo los principios y valores universales que deben definir el futuro de una sociedad.

Semana.com: Uno percibe un clima de desazón y de polarización muy grande en el país. ¿Cómo explica usted que es un hombre de fe lo que está pasando?

J.M.R.: Como hombre de fe hay un principio fundamental para que Dios pueda bendecir una nación: El orden para gobernar y el honor hacia el pueblo. Eso es precisamente lo que se ha violentado.

Primero, el Gobierno forzó al pueblo a contestar a través de una sola pregunta un acuerdo de paz que tenía puntos de diversa consideración y después ignoró al pueblo para la refrendación del segundo acuerdo. Invitó respetuosamente que no se insista en esta actitud gubernamental de cerrar los oídos a una nación.

Además, la frustración de que en medio de las denuncias de corrupción haya una total ausencia de efectivas políticas públicas para resolver la crisis de la salud, de la educación, y la carencia de un sólido modelo de desarrollo económico.