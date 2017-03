Odebrecht: Incautan acciones por US $4 millones a Pacific Infraestructure

La sociedad habría sido usada para limpiar dineros de soborno por US$ 6,5 millones por la Ruta del Sol II. El presidente es el ex viceministro Juan Ricardo Noero. Acciones están en cabeza de Menzel Amín Avendaño, Marco Gianpaoli Scattolini y Alfono Pereira del Río.

La Fiscalía realizó su primera embestida contra el entramado financiero que fue diseñado por la multinacional en Miami Ackerman Center y liderado por el ex viceministro Gabriel García Morales, para limpiar los 6,5 millones de dólares de sobornos de la constructora Odebrecht.



A través de una medida cautelar fueron congeladas acciones por US$ 4 millones a la empresa Pacific Infraestructure, cuya presidencia está en cabeza del también ex viceministro de transporte Juan Ricardo Noero, quien ya rindió indagatoria el pasado 23 de febrero en la Fiscalía.



Le recomendamos: Así blanqueó Enrique Ghisays los sobornos de Odebrecht





Pacific Infraestructure habría sido una de las empresas utilizadas por García Morales para limpiar el dinero de los sobornos. Como también lo fue Lurion Trading INC, una sociedad creada en Panamá en el año 2010 por los hermanos Enrique José y Eduardo Assad Ghisays Manzur. Precisamente Enrique Jose Ghisays aceptó los cargos de la Fiscalía por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito; espera su llamado a juicio detenido en la antigua sede del DAS.



Según el ente investigador, en un viaje a Miami los hermanos Ghisays, "Tushio" (como se hacía llamar Luiz Eduardo Larocha, quien era el encargado de realizar los pagos de Odebrecht en sobornos) y representantes de la banca privada de Andorra decidieron abrir la cuenta bancaria a través de la cual se realizaron las consignaciones para blanquear las coimas.



Entre esas inversiones, la Fiscalía detectó que a través de Lurion Trading INC se hizo una compra de US$ 2 millones en acciones a la empresa Pacific Infraestructure, una compañía creada en el 2008, especializada en el desarrollo, construcción, y gestión de activos portuarios, de transporte, y de almacenamiento.

Pacific Infraestructure es la propietaria del 100% del complejo portuario multipropósito Puerto Bahía, ubicado en la isla Barú, en la bahía de Cartagena, según su página oficial de internet.

Los otros dos millones provinieron de una cesión de acciones de parte de la sociedad OIL& Gas Logistics, también creada por García Morales, en cuya conformación societaria aparecen Menzel Amín Avendaño, Marco Gianpaoli Scattolini, Alfonso Pereira del Río y los hermanos Ghisays.



Puede leer: ¿Llegaron los tentáculos de Odebrecht hasta la campaña de Santos?



Según lo logró determinar la Fiscalía, por estas acciones, Amín pagó US$ 500.000 y Scattolini US$ 1,5 millones. Ahora, lo que tratan de establecer es por qué en la repartición accionaria aparecen Amín con el 42%, Scattolini con el 43%, Pereira con el 2% y un 13% -que era de los hermanos Ghisays Manzur- fue entregado como pago de una deuda.



Los socios implicados fueron llamados a diligencia por parte de la Fiscalía General de la Nación.



La Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía y el CTI también dictó medidas cautelares con fines de extinción de dominio a un local comercial, tres parqueaderos, y un depósito en la Costa. Los bienes incautados por la Fiscalía tienen un costo total de US$12.500 millones.



La Fiscalía aún trata de establecer el destino de US $2,3 millones de dólares, el cual es incierto. Según la declaración de Enrique Ghisays, 1 millón de dólares fue a parar a la banca de inversión y se perdieron, y US $1,3 millones fueron gastos varios de los que no se tiene soporte.