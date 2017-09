¿Cuál es el peor país para hacer amigos?

Aunque Suecia suele encabezar listados que miden el nivel de educación, ingresos y sostenibilidad, en este ranking se llevó el último lugar. Este estudio se realiza anualmente para clasificar temas como la inclusión, el desarrollo laboral, educacional, social y personal de forasteros que llegan a vivir o visitar diferentes países.



Este año le preguntaron a más de 12.500 emigrantes sobre su vida en el extranjero midiendo factores como las perspectivas de carrera, el romance y la felicidad. Los resultados arrojaron que Suecia es el país más hostil para crear nuevas amistades. De los 65 países, ocupó el puesto número 65 para hacer amigos y 45 para ser aceptado socialmente. Aunque encabezó la puntuación en cuanto al cuidado de la niñez, es posible que los pequeños que lleguen de otros países tengan una vida solitaria.

Sin embargo, incluyendo todos los índices, el último puesto se lo lleva Grecia. Las finanzas y la vida familiar están causando dolores de cabeza para los extranjeros que viven en este país: la mitad de los encuestados dijo que sus ingresos familiares no son suficientes para cubrir sus gastos diarios, y el 27 por ciento dijo que incluso no es suficiente para sobrevivir. Un encuestado británico mencionó tener "sentimientos de inseguridad debido a la crisis económica". Los ascensos en el costo de la guardería y la educación hicieron que en las subcategorías de Bienestar y Vida Familiar también quedara de último.

El escalafón



El reino de Baréin, una pequeña monarquía árabe situada en el golfo pérsico con 1.434.761 habitantes, es el primero en hacer sentir a los extranjeros como en casa. Mientras que el año pasado apenas alcanzó los 20 primeros puestos (quedó de 19), las mejoras en todos los índices que entraron en el ranking hicieron que tomara el liderato en 2017. Los visitantes pueden vivir fácilmente sin aprender el idioma local ya que todo el mundo habla inglés, por lo que el 25 por ciento de los expatriados afirmaron que comenzaron a sentirse como en casa casi de inmediato.



En otras mediciones, Baréin ocupó el segundo lugar en el índice de trabajo y carrera en el extranjero, así como en la subcategoría trabajo-vida equilibrio. Incluso ocupó el primer lugar para la vida familiar en general y cuarto para la actitud amistosa hacia las familias con niños. En comparación con 2016, se observó una mejora significativa en la calidad de la educación (del 22º al 6º lugar), y la disponibilidad de guarderías y educación (del 32º al 11º lugar).

Muchos encuestados elogiaron al país: un estadounidense lo llamó "un hermoso crisol de muchas culturas diferentes", y otro entrevistado de Filipinas dijo que era su "hogar lejos del hogar". Con tan brillantes críticas, no es de extrañar que casi un tercio de los expatriados (32 por ciento) se ven a sí mismos en este archipiélago por más de cinco años, y el 11 por ciento dicen que podría quedarse para siempre.



El segundo lugar más acogedor para los foráneos es Costa Rica. Su ambiente de Pura Vida hace que sus visitantes describan este país como “pacífico, feliz y rodeado de gente amable”. Está entre los 10 primeros en tres de los cinco índices: Calidad de Vida, Facilidad de Colocación y Vida Familiar. El país logró mejoras particularmente impresionantes en este último índice, saltando 16 lugares debido a mejores puntajes en las subcategorías Calidad de Educación y Disponibilidad de Cuidado Infantil y Educación.



EL 35 por ciento de los entrevistados dijeron que aprecian el ritmo más lento y la falta de preocupación que se siente en el ambiente. Además el 48 por ciento dijo que puede verse viviendo para siempre en este país de 4.927.775 habitantes.



En tercer lugar se encuentra México. Sigue siendo uno de los favoritos, lleva años saliendo siempre en alguna de las primeras cinco posiciones y el año pasado ocupó el primer lugar. Los expatriados encuentran fácil establecerse en el país y una buena relación calidad-precio debido a que siempre repunta en los índices de Facilidad de Asentarse, Finanzas Personales y Costo de Vida.



Un encuestado filipino resumió su experiencia diciendo que "el clima es casi perfecto, la gente es amable y la comida es para morirse". Aunque la salud y la seguridad dañan un poco su clasificación general en el Índice de Calidad de Vida, ocupa el primer lugar en la subcategoría Felicidad personal y el segundo en la subcategoría de opciones de ocio, ocupando el primer lugar en temas de socialización y actividades de diversión.