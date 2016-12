ELN estaría detrás del atentado en Bogotá en el que murió un policía

Un policía muerto y siete más heridos dejó un atentado en contra una patrulla en la subestación de energía en la zona de Torca, norte de Bogotá. Los hechos ocurrieron hacia las 11:00 de la noche del 28 de diciembre.



El atentado es reprochable desde todo punto de vista por la forma en que actuaron los responsables del crimen. Así lo reconoció el propio ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, quien dijo que las autoridades indagan por los autores materiales del atentado y no descartó de que detrás estarían milicias del ELN.



"La hipótesis más probable es que se trata de un evento producido por el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con un propósito presente en este grupo armado y es atemorizar y aterrorizar a la población civil”, dijo el ministro.



Preliminarmente se conoce que el policía que prestaba seguridad en la garita, Carlos Andrés Rubio Rodríguez, fue asesinado con un disparo en la cara. Al parecer su fusil fue hurtado.



Los responsables del crimen sacaron el cuerpo del agente y lo colocaron en la vía cerca a unas canecas metálicas, una de ellas cargada con explosivos que fueron activados cuando llegó una patrulla de la policía a verificar el caso.



Cuatro de los heridos fueron trasladados al Hospital Simón Bolívar y según un reporte de la Secretaría de Salud, uno de ellos está en estado grave. Los demás fueron son atendidos en la Fundación Cardio Infantil.



Las autoridades no han establecido quién puede ser el autor intelectual y material de este ataque, en la zona no hay cámaras de seguridad para iniciar la identificación de los responsables.



“Deploro cobarde atentado terrorista y asesinato de Policía bachiller. Haremos todo para ubicar a los responsables”, dijo en su cuenta de Twitter el alcalde Enrique Peñalosa.