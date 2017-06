"Les aseguro que los responsables caerán": presidente Santos

Desde el lugar, donde este sábado murieron tres mujeres como consecuencia de la detonación de un explosivo instalado en el baño de mujeres del centro comercial Andino, el presidente Juan Manuel Santos rechazó este acto y lo calificó como "vil, cruel y cobarde".



Aunque aseguró que no hay en este momento indicios claros sobre quén pudo haber sido el responsable, Santos envió un mensaje: "Les puedo asegurar que los responsables caerán porque este tipo de hechos no los vamos a permitir".



Horas después de cancelar su agenda en Cartagena y regresar a Bogotá, el mandatario se refirió a los colombianos y confirmó que para el ataque, los criminales usaron amonal, un explosivo de alto poder instalado en el segundo piso del centro comercial. "Nosotros sabemos cómo hacer estas investigaciones. (...) El terrorismo no le va a cambiar la agenda al país", aseguró; también confirmó que este domingo se realizará un consejo de seguridad en el que se establecerán medidas de emergencia así como se fijarán recompensas para dar con los responsables.



El Centro Comercial Andino en la noche de este sábado, por orden presidencial, reabrió sus puertas. El anuncio vino acompañado con un parte de tranquilidad para que los bogotanos celebren con normalidad el Día del Padre; aseguró que no hay indicios de posibles ataques terroristas en ningún otro centro comercial u otro punto de la ciudad.



"Pido unidad para seguir adelante sin que este tipo de terrorismo nos ponga obstáculos en la fiesta por la paz. Tengan la seguridad que con los responsables no habrá tregua. La Policía tiene instrucciones especiales de cómo proceder".



Aunque en Bogotá se registraron hace pocas semanas detonaciones en diferentes puntos como La Macarena y Teusaquillo, que pusieron en jaque las seguridad ciudadana, lo ocurrido este sábado pasadas las 5:00 de la tarde en uno de los centros comerciales más concurridos de la capital, no tiene comparación.

El ataque perpetrado por desconocidos fue dirigido contra civiles, previo a la celebración del Día del Padre. Hasta ahora, todas las autoridades coinciden en que no se puede descartar ninguna hipótesis sobre el artefacto. Hasta ahora, testigos ubican a dos hombres sospechosos que precisamente llamaron la atención por su presencia en baños femeninos.



Puede ver: "Mi esposa vio a un tipo muy raro en el baño de mujeres del Andino"

Los primeros que salieron a descartar su responsabilidad en los ataques son los voceros del ELN, el grupo guerrillero que precisamente inicia diálogos de paz con el gobierno nacional. Una vez difundida la noticia del atentado, diferentes sectores del país pidieron que el grupo guerrillero se pronunciara públicamente sobre los hechos.

Y la reacción no se hizo esperar. A través de su cuenta de Twitter, el grupo guerrillero repudió el hecho y rechazó las acusaciones en contra de ellos por "infundadas y temerarias".

1.@ELN_Paz repudia ataque en Centro Comercial Andino contra civiles. Compartimos el dolor y nos solidarizamos con las víctimas. (sigue)

— ELN-PAZ (@ELN_Paz) 18 de junio de 2017

2. @ELN_Paz pide seriedad a quienes hacen acusaciones infundadas y temerarias; hay quienes pretenden así hacer trizas los procesos de Paz — ELN-PAZ (@ELN_Paz) 18 de junio de 2017

2. @ELN_Paz pide seriedad a quienes hacen acusaciones infundadas y temerarias; hay quienes pretenden así hacer trizas los procesos de Paz — ELN-PAZ (@ELN_Paz) 18 de junio de 2017





Aunque ninguna hipótesis es descartable, muchos ojos están puestos sobre el Clan del Golfo. Hace pocas semanas, en el marco de un ‘plan pistola‘ sin antecedentes, audios interceptados por inteligencia de la Policía confirmaron los planes de la banda criminal para asesinar a uniformados en las principales ciudades del país.



El presidente transmitió los mensajes de solidaridad para las víctimas que se han hecho llegar desde diferentes países. "El terrorismo quiere cambiarle la agenda la país y la respuesta debe ser la normalidad", indicó.