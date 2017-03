"Que la Procuraduría no se convierta en un poder obstructor de la JEP": Iván Cepeda

Semana.com: ¿Usted le cree al fiscal en sus críticas a la JEP?

Iván Cepeda: El fiscal hizo críticas sobre asuntos que ya estaban incorporados en la JEP y en algunos otros casos se ha podido conciliar algunas de sus inquietudes



S: ¿Quién debería tener la competencia para investigar los delitos de ejecución continuada: la Fiscalía o la JEP?

I.C: Esa figura no tiene lugar en este caso. Aquí hay personas o que van a pasar a la JEP y que han cumplido los requisitos de dejar las armas y convertirse en personas que van a ser reincorporación hacia la vida civil, o personas que deben ser excluidas de ese sistema y que deben pasar a la justicia ordinaria. En este caso no hay medias tintas. Es una figura que no tiene lugar porque a mi modo de ver lo que podría constituirse es en una figura que atente contra el sistema.

S: ¿Cree que los militares tienen razón en sus críticas? (en especial sobre la responsabilidad por mando)

I.C: Es importante que se blinden muy bien jurídicamente a todas las personas que hayan tenido eventualmente responsabilidades en hechos muy graves en Colombia. Si quedan cabos sueltos, si esa responsabilidad no es atendida en debida forma por la JEP, posteriormente cabría el riesgo de que fueran objeto de una persecución de la CPI o de otras instancias de justicia.



S: ¿Qué piensa de que la Procuraduría tenga un papel en la JEP?

I.C: Creo que la JEP es un sistema nuevo que debe ser autónomo porque el anterior sistema de justicia y las instrucciones de control no han cumplido el rol que han debido cumplir que es contrarrestar la impunidad. En última instancia ha sido incorporada la Procuraduría, que debería acompañar a las víctimas. Lo que si no cabría es que se convierta en un poder obstructor de la JEP.

S: Extradición para disidentes o reincidentes: ¿Sí o No?

I.C: Las personas que no están en el sistema tendrán que asumir las consecuencias de la jurisdicción ordinaria. Yo por principio estoy en contra de la extradición de nacionales como mecanismo para acabar con el narcotráfico, ha sido un instrumento muy mal utilizado por parte de Estados Unidos en Colombia.